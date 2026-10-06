Poche calorie, tanta acqua e molto betacarotene: cosa contiene la zucca, quando è di stagione, come riconoscere quella buona e quanto dura intera o tagliata.

Ottobre è il mese della zucca. Sui banchi del mercato arriva in tutte le forme e colori, ma non tutte le zucche sono uguali e saperla scegliere fa la differenza in cucina. Ecco cosa contiene, perché è un alimento leggero e come comprarla e conservarla senza sprechi.

I valori nutrizionali della zucca

La zucca è un ortaggio della famiglia delle Cucurbitacee ed è composta per oltre il 90% di acqua. È per questo che ha poche calorie: circa 26 ogni 100 grammi.

Per 100 g di zucca Valore Calorie circa 26 kcal Acqua 91,6 g Proteine 1 g Grassi 0,1 g Potassio 340 mg

Il nutriente che la distingue è il betacarotene, il pigmento che le dà il colore arancione e che l'organismo trasforma in vitamina A. La zucca contiene anche vitamina C, vitamina E, vitamine del gruppo B e minerali come potassio, calcio e magnesio.

Le proprietà della zucca

Grazie al betacarotene e alla vitamina A, la zucca contribuisce al benessere di pelle, mucose e vista. La vitamina C sostiene il sistema immunitario, mentre i minerali sono utili per le ossa. Contiene anche triptofano, un amminoacido precursore della serotonina e della melatonina.

Leggera e saziante, la zucca si presta a molte preparazioni: dalle vellutate ai risotti, fino ai dolci. Chi assume litio deve fare attenzione, perché la zucca può interferire con il suo assorbimento: in questi casi è bene chiedere al medico.

Quando è di stagione

In Italia la zucca si trova da agosto a febbraio, ma il periodo migliore è l'autunno, quando le varietà invernali arrivano a piena maturazione.

Le varietà più diffuse

Delica: polpa dolce, asciutta e compatta, adatta a quasi tutto, dai gnocchi ai dolci.

polpa dolce, asciutta e compatta, adatta a quasi tutto, dai gnocchi ai dolci. Butternut: a forma di pera, buccia sottile e polpa cremosa, ottima per vellutate e cotture al forno.

a forma di pera, buccia sottile e polpa cremosa, ottima per vellutate e cotture al forno. Hokkaido: piccola e arancione, ha una buccia che con la cottura diventa morbida e si può mangiare.

piccola e arancione, ha una buccia che con la cottura diventa morbida e si può mangiare. Mantovana e Marina di Chioggia: polpa asciutta e saporita, ideali per ripieni come i tortelli.

Come scegliere una zucca buona

Al mercato bastano pochi controlli:

il peso: una zucca matura è pesante rispetto alle dimensioni;

una zucca matura è pesante rispetto alle dimensioni; la buccia: deve essere dura, integra, senza ammaccature, macchie molli o muffe;

deve essere dura, integra, senza ammaccature, macchie molli o muffe; il picciolo: se c'è, deve essere secco e legnoso, segno che la zucca è stata raccolta matura;

se c'è, deve essere secco e legnoso, segno che la zucca è stata raccolta matura; il suono: battendo con le nocche, una zucca intera matura suona sorda e piena;

battendo con le nocche, una zucca intera matura suona sorda e piena; la polpa, se è tagliata: colore intenso e uniforme, consistenza soda, semi ben formati.

Come conservare la zucca

La zucca intera è uno degli ortaggi che si conservano più a lungo. In un luogo fresco, asciutto e ventilato, lontano dalla luce diretta, può durare anche diversi mesi. Meglio appoggiarla su un ripiano di legno o su un foglio di carta, senza che tocchi altre zucche.

Una volta tagliata, invece, va trattata come un ortaggio fresco: si eliminano semi e filamenti, si copre con pellicola e si tiene in frigorifero, da consumare in pochi giorni.

Come Dove Quanto dura Intera Luogo fresco, asciutto, ventilato Anche diversi mesi Tagliata, cruda Frigorifero, coperta con pellicola Pochi giorni A cubetti, cruda Congelatore, in sacchetti Alcuni mesi Cotta o in purea Congelatore, in contenitori Alcuni mesi

Per congelarla conviene tagliarla a cubetti o cuocerla e frullarla: così è pronta da usare in padella o nelle vellutate.

Domande frequenti

Quante calorie ha la zucca?

La zucca ha circa 26 calorie ogni 100 grammi, perché è composta per oltre il 90% di acqua. Contiene pochissimi grassi, circa un grammo di proteine e molto betacarotene, il pigmento arancione che l'organismo trasforma in vitamina A.

Come si capisce se una zucca è matura?

Una zucca matura è pesante rispetto alle dimensioni, ha la buccia dura e integra e il picciolo secco e legnoso. Battendo con le nocche suona sorda e piena. Se è già tagliata, la polpa deve avere un colore intenso e uniforme e una consistenza soda.

Quanto dura la zucca intera?

La zucca intera, conservata in un luogo fresco, asciutto e ventilato e lontano dalla luce, può durare anche diversi mesi. Una volta tagliata va coperta con pellicola, tenuta in frigorifero e consumata in pochi giorni. In alternativa si può congelare a cubetti.