La friggitrice ad aria è diventata uno degli elettrodomestici più usati in cucina, e con la zucca dà il meglio. Bastano un cucchiaio d'olio e pochi minuti per ottenere chips croccanti, cubetti dorati da servire come contorno e perfino i semi tostati, che di solito finiscono nella spazzatura. Ecco come fare, con tempi e temperature indicativi da adattare al proprio modello.

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Quale zucca scegliere

Per la friggitrice ad aria servono zucche a polpa compatta e poco acquosa, che si dorano senza afflosciarsi. La Delica e la Butternut sono le più adatte. La Hokkaido ha il vantaggio di una buccia sottile che, una volta cotta, si può mangiare: per i cubetti non serve sbucciarla.

Chips di zucca

Sottili e croccanti, sono un'alternativa leggera alle patatine.

Ingredienti per 2 persone: 400 g di zucca pulita, 1 cucchiaio di olio extravergine d'oliva, sale, paprika dolce o rosmarino tritato a piacere.

Preparazione: taglia la zucca a fette molto sottili, di 2-3 millimetri, con una mandolina o un coltello ben affilato. Asciugale con carta da cucina, condiscile con olio e spezie e disponile nel cestello in un solo strato, senza sovrapporle. Cuoci a 180 gradi per 12-15 minuti, girandole a metà cottura. Sala solo alla fine: il sale fa uscire acqua e le ammorbidisce.

Cubetti di zucca croccanti

Il contorno più semplice dell'autunno, perfetto con carne, formaggi o in un'insalata tiepida.

Ingredienti per 2 persone: 500 g di zucca, 1 cucchiaio di olio extravergine d'oliva, 1 spicchio d'aglio, rosmarino, sale e pepe.

Preparazione: taglia la zucca a cubetti di circa 2 centimetri, tutti della stessa misura per una cottura uniforme. Condiscili in una ciotola con olio, aglio schiacciato, rosmarino, sale e pepe. Versali nel cestello e cuoci a 190-200 gradi per 15-20 minuti, scuotendo il cestello un paio di volte. Sono pronti quando sono dorati fuori e morbidi dentro.

Semi di zucca tostati

Non buttare i semi: in friggitrice diventano uno snack croccante in pochi minuti.

Preparazione: separa i semi dai filamenti, sciacquali sotto l'acqua corrente e asciugali con cura, anche lasciandoli all'aria per qualche ora. Condiscili con un filo d'olio e un pizzico di sale e cuocili a 160 gradi per 8-10 minuti, mescolando a metà. Controllali spesso negli ultimi minuti: bruciano in fretta.

Tempi e temperature in sintesi

Preparazione Temperatura Tempo indicativo Chips sottili (2-3 mm) 180 °C 12-15 minuti Cubetti (2 cm) 190-200 °C 15-20 minuti Spicchi spessi 190 °C 20-25 minuti Semi 160 °C 8-10 minuti

I tempi cambiano da un modello all'altro, a seconda della potenza e della capienza del cestello: la prima volta conviene controllare la cottura qualche minuto prima.

I consigli per un risultato croccante

Asciuga bene la zucca prima di condirla: l'umidità è il nemico della croccantezza.

Non riempire troppo il cestello: l'aria calda deve circolare tra i pezzi.

Usa poco olio, meglio se nebulizzato o mescolato in una ciotola prima della cottura.

Taglia i pezzi tutti della stessa misura, così cuociono in modo uniforme.

Domande frequenti

Quanto tempo ci vuole per cuocere la zucca in friggitrice ad aria?

In friggitrice ad aria la zucca a cubetti da 2 centimetri cuoce in 15-20 minuti a 190-200 gradi, le chips sottili in 12-15 minuti a 180 gradi. I tempi sono indicativi e variano in base al modello: conviene controllare la cottura qualche minuto prima della fine.

Bisogna sbucciare la zucca per la friggitrice ad aria?

Dipende dalla varietà. La Hokkaido ha una buccia sottile che con la cottura diventa morbida e si può mangiare, quindi non serve sbucciarla. Per la Delica e la Butternut, che hanno una buccia più dura, è meglio eliminarla prima di tagliare la polpa.

Come tostare i semi di zucca in friggitrice ad aria?

Per tostare i semi di zucca in friggitrice ad aria bisogna separarli dai filamenti, sciacquarli e asciugarli bene, poi condirli con un filo d'olio e sale. Cuociono in 8-10 minuti a 160 gradi, mescolandoli a metà. Vanno controllati spesso perché bruciano in fretta.