Ogni venerdì a mezzanotte sul canale 60 il programma ideato e condotto dalla giornalista riparte con Italo Cucci, la mental coach Veronica Francioli e Lara Laino.

Torna "Zona Fontana", il programma ideato, scritto e condotto dalla giornalista Roberta Fontana. Il nuovo ciclo di puntate parte venerdì 16 ottobre 2026 su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e andrà in onda ogni venerdì a mezzanotte. Al centro Serie A, Serie B e altri sport, con la partecipazione straordinaria di Italo Cucci.

Il ritorno dopo la scorsa stagione

Dopo il grande successo ottenuto nella scorsa stagione televisiva, "Zona Fontana" si ripresenta con una formula che tiene insieme l'attualità del calcio e lo sport raccontato fuori dal campo. Roberta Fontana firma il programma come ideatrice, autrice e conduttrice.

Calcio e non solo

In ogni puntata spazio all'analisi del campionato di Serie A e di quello di Serie B, senza trascurare le altre discipline. Accanto alla conduttrice ci sarà Italo Cucci, firma storica del giornalismo sportivo italiano, in veste di ospite d'eccezione.

Le rubriche fisse

Due gli appuntamenti fissi della nuova stagione:

"La mente in campo", la rubrica della mental coach Veronica Francioli, dedicata all'aspetto psicologico della prestazione sportiva;

lo spazio di Lara Laino, che intreccia sport, gossip e lifestyle.

Generazioni, compagne e tifosi

Il programma punta anche sul racconto umano. Previsti il dialogo tra generazioni, le interviste ai compagni e alle compagne dei protagonisti dello sport e le storie dei tifosi. In studio si alterneranno ospiti dal mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura, e il pubblico da casa potrà partecipare alla trasmissione.

«Lo sport dentro e fuori dal campo. Questa è Zona Fontana», è la frase che riassume lo spirito del programma.

La squadra

"Zona Fontana" è scritto da Roberta Fontana con Tommaso Martinelli. La regia è affidata a Stefano Rutigliano e Michel Calderon.

Domande frequenti

Quando va in onda Zona Fontana su Sportitalia?

"Zona Fontana" torna su Sportitalia da venerdì 16 ottobre 2026 e va in onda ogni venerdì a mezzanotte. Il canale è il 60 del digitale terrestre. Il programma, ideato, scritto e condotto dalla giornalista Roberta Fontana, parla di Serie A, Serie B e altri sport, con la partecipazione straordinaria di Italo Cucci.

Chi sono gli ospiti fissi di Zona Fontana?

Nella nuova stagione di "Zona Fontana" la conduttrice Roberta Fontana è affiancata da Italo Cucci, in partecipazione straordinaria. Le rubriche fisse sono "La mente in campo" della mental coach Veronica Francioli e lo spazio di Lara Laino su sport, gossip e lifestyle. Ogni settimana arrivano ospiti da sport, spettacolo e cultura.

Di cosa parla Zona Fontana?

"Zona Fontana" racconta lo sport dentro e fuori dal campo. Oltre all'analisi di Serie A, Serie B e altre discipline, il programma propone il dialogo tra generazioni, interviste ai compagni dei protagonisti dello sport, storie di tifosi e ospiti dal mondo dello spettacolo e della cultura, con la partecipazione del pubblico.