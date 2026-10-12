Michelle Hunziker, Ale e Franz tornano in prima serata con la festa per i trent'anni del comic show: sul palco Cevoli, Covatta, Cremona e Manera, al Best Minute Abatantuono, Finocchiaro ed Elio.

Martedì 13 ottobre 2026 va in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata di "Zelig 30", la festa per i trent'anni del comic show più longevo della televisione italiana. Conducono Michelle Hunziker, Ale e Franz. L'ospite speciale della serata è Enzo Iacchetti, accompagnato da un cast di comici storici e volti nuovi.

Enzo Iacchetti ospite speciale

Dopo il debutto del 6 ottobre, Zelig 30 torna con un ospite speciale: Enzo Iacchetti. Sul palco si alterneranno alcuni dei protagonisti più amati della comicità italiana.

I comici sul palco

Il cast della seconda puntata mette insieme volti storici del programma e nomi più recenti:

Paolo Cevoli

Giobbe Covatta

Raul Cremona

Leonardo Manera

Antonio Ornano

Dado

Francesco Migliazza

Luca Ravenna

Alice Redini

Ippolita Baldini

Paolo Labati

Alessandro Politi

Senso D'oppio

Virgigno

Gigi Rock

Mammuth

Mancio

Il Best Minute con Abatantuono, Finocchiaro ed Elio

Prosegue anche il "Best Minute", il programma nel programma che mette in gara i momenti più divertenti dei trent'anni di Zelig. A scegliere il minuto della serata sono Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio. I tre pescano dai circa 25.000 minuti dell'archivio di Zelig e si confrontano sui loro preferiti.

La musica della Roy Paci Orchestra

A scandire la serata c'è ancora una volta la musica dal vivo della Roy Paci Orchestra. La formazione ha accompagnato il programma negli anni, contribuendo a costruirne il sound, e sarà presente in tutte le nuove puntate di Zelig 30.

Autori, regia e produzione

Zelig 30 è ideato e scritto da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo, con il gruppo autorale formato da Carlo Turati, Teo Guadalupi, Davide Paniate, Paolo Uzzi, Andrea Midena, Giovanna Donini, Maite Turati e Luca Contato.

La regia è di Marco Beltrami, la produzione esecutiva di Lezgo Studio srl. I costumi sono di Laura Liguori, la scenografia di Marco Calzavara. Il direttore della fotografia è Gianluca Bronzini.

Domande frequenti

Quando va in onda la seconda puntata di Zelig 30?

La seconda puntata di "Zelig 30" va in onda martedì 13 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5. Il programma celebra i trent'anni del comic show più longevo della televisione italiana ed è condotto da Michelle Hunziker con Ale e Franz. L'ospite speciale della serata è Enzo Iacchetti.

Chi sono i comici della seconda puntata di Zelig 30?

Nella seconda puntata di "Zelig 30" salgono sul palco, tra gli altri, Paolo Cevoli, Giobbe Covatta, Raul Cremona, Leonardo Manera, Antonio Ornano, Dado, Luca Ravenna, Alice Redini, Ippolita Baldini e Senso D'oppio. Ospite speciale Enzo Iacchetti, con la musica dal vivo della Roy Paci Orchestra ad accompagnare l'intera serata.

Cos'è il Best Minute di Zelig 30?

Il "Best Minute" è il programma nel programma di "Zelig 30" che mette in gara i momenti più divertenti dei trent'anni di Zelig. Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio scelgono il minuto della serata pescando dai circa 25.000 minuti dell'archivio e confrontandosi sui loro preferiti davanti al pubblico.