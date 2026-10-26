Michelle Hunziker, Ale e Franz chiudono la festa per i trent'anni del comic show con la quarta puntata: sul palco i grandi nomi della comicità e la sfida finale tra i tre minuti scelti da Abatantuono, Finocchiaro ed Elio.

Martedì 27 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5 va in onda il gran finale di Zelig 30, la festa per i trent'anni del comic show più longevo della televisione italiana. Conducono Michelle Hunziker, Ale e Franz. Ospite speciale della quarta puntata Enrico Brignano, con la presenza eccezionale di Antonio Albanese.

Zelig 30, il gran finale: quando va in onda

L'ultimo appuntamento con Zelig 30 è in programma martedì 27 ottobre in prima serata su Canale 5. Alla conduzione Michelle Hunziker, Ale e Franz, padroni di casa della festa per i trent'anni del programma.

Gli ospiti: Enrico Brignano e Antonio Albanese

L'ospite speciale della quarta e ultima puntata è Enrico Brignano. Tra le presenze d'eccezione della serata c'è anche Antonio Albanese.

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I comici sul palco

Nel gran finale si alterneranno alcuni dei protagonisti più amati della comicità italiana:

Gioele Dix

Enrico Bertolino

Maurizio Lastrico

Paolo Cevoli

Antonio Ornano

Sergio Sgrilli

Max Cavallari

Maurizio Battista

Alessandro Politi

Federica Ferrero

Gigi Rock

Virgigno

Senso d'Oppio

Claudio Batta

Davide Calgaro

Nando Prati

Best Minute, la sfida finale

Arriva il verdetto finale del Best Minute, il programma nel programma che ripercorre il patrimonio comico di Zelig selezionando i momenti più esilaranti tra circa 25.000 minuti di comicità.

Nelle puntate precedenti i giurati Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio hanno scelto ciascuno il proprio minuto preferito, decretando un vincitore per ogni appuntamento. Nel gran finale i tre minuti finalisti si sfidano per il titolo più ambito: il minuto più divertente nella storia di Zelig.

La musica di Roy Paci e il corpo di ballo

A completare la festa c'è la musica dal vivo della Roy Paci Orchestra, presenza storica e parte integrante dell'identità del programma, insieme alle coreografie del corpo di ballo che accompagnano i diversi momenti dello show.

Domande frequenti

Quando va in onda il gran finale di Zelig 30?

Il gran finale di Zelig 30 va in onda martedì 27 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5. È la quarta puntata della festa per i trent'anni del comic show, condotta da Michelle Hunziker, Ale e Franz, con Enrico Brignano ospite speciale e la presenza di Antonio Albanese.

Cos'è il Best Minute di Zelig 30?

Il Best Minute è il programma nel programma di Zelig 30 che seleziona i momenti più divertenti tra circa 25.000 minuti di comicità. I giurati Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio hanno scelto un minuto vincitore per puntata e nel gran finale i tre finalisti si sfidano per il titolo di minuto più divertente di Zelig.