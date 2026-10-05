Quattro nuove puntate in prima serata per i trent'anni del comic show, con Gerry Scotti e Paolo Rossi ospiti del debutto e il nuovo gioco Best Minute giudicato da Abatantuono, Finocchiaro ed Elio.

Se Zelig 30 torna su Canale 5 da martedì 6 ottobre 2026 in prima serata con quattro nuove puntate. Dopo il successo degli appuntamenti di inizio anno, prosegue la festa per i trent'anni del comic show più longevo della televisione italiana. Alla conduzione Michelle Hunziker e Ale e Franz, insieme per la prima volta.

Gerry Scotti e Paolo Rossi ospiti della prima puntata

Michelle Hunziker, Ale e Franz aprono la nuova serie con due super ospiti d'eccezione: Gerry Scotti e Paolo Rossi.

Sul palco si alternano alcuni dei protagonisti più amati della comicità italiana: Raul Cremona, Nuzzo Di Biase, Antonio Ornano, Maurizio Lastrico, Vincenzo Comunale, Leonardo Manera, Gigi Rock, Francesco Migliazza, Senso D'Oppio, Claudio Batta, Virgigno, Federica Ferrero e Bruce Ketta.

Best Minute, il programma nel programma

La novità di questa edizione si chiama "Best Minute", un programma nel programma che mette in gara i momenti più esilaranti della storia di Zelig. Tre fuoriclasse della risata fanno da giudici: Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio.

Ogni settimana i tre propongono il loro minuto preferito, pescando dai circa 25.000 minuti di comicità dell'archivio di Zelig. Poi scelgono insieme il "Best Minute" della puntata.

La musica della Roy Paci Orchestra

La Roy Paci Orchestra suona dal vivo e scandisce il ritmo dello show in tutte le serate. È la band che ha contribuito a rendere inconfondibile il sound di Zelig.

Gli autori storici: Gino & Michele e Giancarlo Bozzo

Gino & Michele e Giancarlo Bozzo firmano il programma. Accompagnano Zelig fin dal debutto televisivo del 1996 e in trent'anni lo hanno trasformato in un laboratorio della comicità italiana capace di rinnovarsi. Sul loro palco si sono incontrate generazioni diverse di artisti, ognuna messa alla prova davanti al pubblico.

Zelig 30 è ideato e scritto da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo insieme al gruppo autorale formato da Carlo Turati, Teo Guadalupi, Davide Paniate, Paolo Uzzi, Andrea Midena, Giovanna Donini, Maite Turati e Luca Contato.

Marco Beltrami firma la regia. La produzione esecutiva è di Lezgo Studio srl, i costumi di Laura Liguori, la scenografia di Marco Calzavara. Gianluca Bronzini è il direttore della fotografia.

Domande frequenti

Quando va in onda Zelig 30 su Canale 5?

Zelig 30 va in onda su Canale 5 da martedì 6 ottobre 2026 in prima serata, con partenza alle 21.20 secondo il palinsesto Mediaset. Sono previste quattro nuove puntate, che proseguono la festa per i trent'anni del comic show dopo gli appuntamenti di inizio anno.

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Chi conduce Zelig 30?

Zelig 30 è condotto da Michelle Hunziker insieme ad Ale e Franz. È la prima volta che i tre guidano insieme il comic show di Canale 5. Nella prima puntata, martedì 6 ottobre 2026, gli ospiti d'eccezione sono Gerry Scotti e Paolo Rossi.

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Cos'è il Best Minute di Zelig 30?

Il Best Minute è un programma nel programma che mette in gara i momenti più divertenti della storia di Zelig. Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio propongono ogni settimana il loro minuto preferito, scelto tra circa 25.000 minuti di archivio, e insieme decretano il migliore della puntata.

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Quali comici ci sono a Zelig 30?

Sul palco di Zelig 30 si alternano Raul Cremona, Nuzzo Di Biase, Antonio Ornano, Maurizio Lastrico, Vincenzo Comunale, Leonardo Manera, Gigi Rock, Francesco Migliazza, Senso D'Oppio, Claudio Batta, Virgigno, Federica Ferrero e Bruce Ketta. La musica dal vivo è della Roy Paci Orchestra.