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Zecchino d'Oro 2026, per la prima volta va in onda da Roma: venerdì 4 dicembre in prima serata con Carlo Conti dallo Studio 5 Fabrizio Frizzi

Edizione straordinaria ospitata dalla Rai mentre l'Antoniano di Bologna rinnova il suo Cinema-Teatro in vista della 70ª edizione del 2027. In scaletta anche i brani storici reinterpretati dai protagonisti dello spettacolo.

Zecchino d'Oro 2026, per la prima volta va in onda da Roma: venerdì 4 dicembre in prima serata con Carlo Conti dallo Studio 5 Fabrizio Frizzi 2 foto nella gallery
di giovedì 29 ottobre 2026 2 min di lettura

Lo Zecchino d'Oro torna in prima serata con un'edizione eccezionale. Per la prima volta, e in via del tutto straordinaria, il festival andrà in onda da Roma venerdì 4 dicembre, dallo Studio 5 «Fabrizio Frizzi» della Rai, con la conduzione di Carlo Conti. A Bologna, intanto, l'Antoniano completa la ristrutturazione del suo Cinema-Teatro.

Perché lo Zecchino d'Oro va a Roma

È una parentesi unica, resa possibile dall'ospitalità della Rai. L'Antoniano di Bologna, casa storica dello Zecchino d'Oro, sta portando a termine un'importante ristrutturazione: l'intervento restituirà alla città un Cinema-Teatro tutto rinnovato, pronto ad accogliere il ritorno della manifestazione e le celebrazioni per la 70ª edizione, nel 2027.

Le parole della Rai

Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time, ha dichiarato: «Siamo lieti di accogliere lo Zecchino d'Oro nei nostri studi e di ospitare un'edizione che conferma il legame della Rai con una manifestazione che da sempre accompagna generazioni di bambini e famiglie».

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Le nuove canzoni e l'omaggio alla storia

Accanto alle nuove canzoni in gara, la trasmissione renderà omaggio alla storia dello Zecchino d'Oro: i brani più amati saranno reinterpretati da cantanti e protagonisti del mondo dello spettacolo.

La raccolta fondi per Operazione Pane

Come da tradizione, alla festa si affiancherà la raccolta fondi a sostegno di Operazione Pane. All'Antoniano la musica dello Zecchino d'Oro, oltre a divertire ed educare, diventa un'occasione concreta di solidarietà, capace di offrire sostegno alle persone più fragili.

Due anni di grandi eventi

L'Antoniano ha ringraziato la Rai per l'accoglienza e guarda a due anni di grandi eventi: l'appuntamento televisivo speciale a Roma quest'anno e, nel 2027, il ritorno a casa a Bologna per festeggiare la 70ª edizione dello Zecchino d'Oro.

Domande frequenti

Quando va in onda lo Zecchino d'Oro 2026?

Lo Zecchino d'Oro 2026 va in onda in prima serata venerdì 4 dicembre, condotto da Carlo Conti. Per la prima volta, in via straordinaria, il festival si sposta da Bologna a Roma, nello Studio 5 «Fabrizio Frizzi» della Rai, mentre l'Antoniano ristruttura il suo Cinema-Teatro in vista della 70ª edizione del 2027.

Perché lo Zecchino d'Oro 2026 si fa a Roma?

Lo Zecchino d'Oro 2026 si svolge a Roma perché l'Antoniano di Bologna, sua casa storica, sta completando la ristrutturazione del Cinema-Teatro. La Rai ospita il festival nello Studio 5 «Fabrizio Frizzi». Nel 2027 la manifestazione tornerà a Bologna per celebrare la 70ª edizione, con il teatro tutto rinnovato.

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Bruno Bellini
Scritto da Bruno Bellini Direttore responsabile

Bruno Bellini, giornalista pubblicista e direttore di Lifestyleblog.it. Fondatore della testata online dal 2011, membro della giuria stampa del Festival di Sanremo.

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