Dopo il debutto record da 918mila spettatori e quasi 4,7 milioni di voti, Giorgia guida la seconda serata dei Live Show su Sky Uno e NOW. In gara le squadre di Gabbani, Paola Iezzi, Jake La Furia e Irama, senza Alice Fregoso, prima eliminata.

X Factor 2026 torna giovedì 29 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW con il secondo Live Show, condotto da Giorgia. In gara dodici concorrenti: dopo l'eliminazione di Alice Fregoso, nella squadra di Francesco Gabbani rientra Teo Bok, vincitore dell'X Pass. La seconda puntata arriva dopo un debutto da record.

Quando va in onda e dove vederlo

Il secondo Live di X Factor 2026 va in onda giovedì 29 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand. Chi non è abbonato può rivederlo in chiaro la settimana successiva: martedì su TV8 e mercoledì su Cielo.

Le squadre in gara

Ai tavoli dei giudici siedono Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Jake La Furia e Irama, al suo primo anno a X Factor. Le squadre per il secondo Live:

Giudice Concorrenti Francesco Gabbani Giacomo Calò, Scraffs, Teo Bok Paola Iezzi Mad-Dog, camilla, Manu Jake La Furia Veronica, Alex Fontana, ALÌA Irama Le Distanze, Lenanie, Patrizia

Cosa è successo nel primo Live

Nella prima puntata è stata eliminata Alice Fregoso, della squadra di Gabbani, dopo il ballottaggio deciso dai giudici. Con l'X Pass di Giorgia il pubblico ha scelto, con un televoto flash, di riportare in gara Teo Bok, escluso durante le Last Call, che è rientrato nella squadra di Gabbani, che torna così a tre concorrenti. Ospite della serata Marco Mengoni.

Il debutto da record

Il primo Live ha raccolto 918mila spettatori in Total Audience e il 4,4% di share su Sky Uno, con una crescita dell'11% rispetto al debutto dell'anno precedente. Record anche per i voti: quasi 4,7 milioni nella serata.

Cosa aspettarsi dal secondo Live

Ospiti e tema della seconda puntata non sono ancora stati annunciati. Nel corso dell'edizione sono previste puntate a tema, la Giostra, il turno più veloce e adrenalinico, e la serata degli inediti. A chiudere il percorso, dopo sette serate di Live, sarà la finale di giovedì 3 dicembre all'Unipol Forum di Assago.

Domande frequenti

A che ora inizia X Factor il 29 ottobre 2026?

Il secondo Live di X Factor 2026 inizia giovedì 29 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, con la conduzione di Giorgia. La puntata è disponibile anche on demand e viene replicata in chiaro martedì 3 novembre su TV8 e mercoledì 4 novembre su Cielo.

Chi è stato eliminato al primo Live di X Factor 2026?

Al primo Live di X Factor 2026, il 22 ottobre, è stata eliminata Alice Fregoso, della squadra di Francesco Gabbani, dopo il ballottaggio deciso dai giudici. Nella stessa serata Teo Bok ha vinto l'X Pass di Giorgia con il televoto flash ed è rientrato in gara nella squadra di Gabbani.