Il primo Live di X Factor 2026 ha la sua prima eliminata: Alice Fregoso, della squadra di Francesco Gabbani, esce al ballottaggio contro Veronica Bruganelli. Il televoto lampo degli X Pass riporta invece in gara Teo Bok, che prende il suo posto. Giovedì 22 ottobre su Sky Uno ospite d'apertura Marco Mengoni.

Mengoni apre il primo Live

La serata, condotta da Giorgia dal Teatro Repower di Assago, si apre con Marco Mengoni. Il cantautore ha portato sul palco un set con Cambia un uomo, Luce e Jealous Guy di John Lennon in nuovi arrangiamenti, poi il nuovo singolo Giornate perse. Ha anche annunciato il nuovo album felice sì, ma tutto sbagliato, in uscita l'11 dicembre.

Le esibizioni

Concorrente Squadra Brano Mad-Dog Iezzi Club Foot (Kasabian) Veronica Bruganelli Jake La Furia I Will Always Love You (Dolly Parton) Le Distanze Irama Il cielo (Renato Zero) Giacomo Calò Gabbani Ordinary (Alex Warren) Alex Fontana Jake La Furia Song 2 (Blur) Manù Iezzi Incoscienti giovani (Achille Lauro) Alice Fregoso Gabbani Piazza Grande (Lucio Dalla) Camilla Iezzi You Don't Own Me (Lesley Gore) Lenanie Irama Blu celeste (Blanco) Alìa Jake La Furia Maybe (Sienna Spiro) Scraffs Gabbani What a Wonderful World Patrizia Napolano Irama It's a Man's Man's Man's World (James Brown)

Tra i momenti più applauditi c'è l'esibizione di Patrizia Napolano, accolta da una standing ovation con il classico di James Brown. Bene anche Mad-Dog in apertura con i Kasabian, mentre Alìa ha superato un problema tecnico iniziale convincendo i giudici.

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Il ballottaggio: fuori Alice Fregoso

Al termine delle due manche, le meno votate dal pubblico sono state Veronica Bruganelli, della squadra di Jake La Furia, e Alice Fregoso, di quella di Gabbani. Nello spareggio Veronica ha cantato Voilà di Barbara Pravi, Alice Disfruto di Carla Morrison.

Gabbani ha scelto di eliminare Veronica, ma Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno votato per Alice, che lascia così il programma. Il suo giudice l'ha salutata così: «Hai sicuramente un grande futuro davanti a te».

Gli X Pass: torna Teo Bok

La serata ha riservato anche un ritorno. Giorgia ha svelato i due artisti ai quali aveva assegnato gli X Pass durante le Last Call: Timothée Bonnardel e Teo Bok. Timothée ha cantato (Sittin' On) The Dock of the Bay di Otis Redding, Teo Bok Don't Stop Me Now dei Queen.

Il televoto lampo, con il risultato annunciato solo a fine puntata, ha premiato Teo Bok: entra nella squadra di Gabbani, al posto di Alice Fregoso.

Scintille tra i giudici

Non sono mancate le discussioni al tavolo. Dopo l'esibizione di Veronica, Gabbani ha segnalato «qualche piccola imprecisione» e Jake La Furia gli ha risposto: «Gabbani forse ha visto un'altra performance». Jake e Irama si sono confrontati anche sulle richieste di cambiare genere rivolte ai concorrenti.

Le squadre dopo il primo Live

Giudice Concorrenti Francesco Gabbani Giacomo Calò, Scraffs, Teo Bok Paola Iezzi Mad-Dog, Manù, Camilla Irama Le Distanze, Lenanie, Patrizia Napolano Jake La Furia Alex Fontana, Alìa, Veronica Bruganelli

Domande frequenti

Chi è stato eliminato a X Factor il 22 ottobre 2026?

Nel primo Live di X Factor 2026, giovedì 22 ottobre su Sky Uno, è stata eliminata Alice Fregoso, della squadra di Francesco Gabbani. Al ballottaggio contro Veronica Bruganelli, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno votato per la sua eliminazione, mentre Gabbani aveva scelto di eliminare Veronica.

Chi è tornato in gara con l'X Pass a X Factor 2026?

Con l'X Pass è tornato in gara Teo Bok. Nel primo Live del 22 ottobre 2026 Giorgia ha svelato i due ripescabili, Timothée Bonnardel e Teo Bok: il televoto lampo ha premiato Teo Bok, che ha cantato Don't Stop Me Now dei Queen ed entra nella squadra di Francesco Gabbani.

Cosa ha cantato Marco Mengoni a X Factor?

Marco Mengoni, ospite del primo Live di X Factor 2026 il 22 ottobre, ha portato sul palco Cambia un uomo, Luce e Jealous Guy di John Lennon in nuovi arrangiamenti, insieme al singolo Giornate perse. Ha anche annunciato il nuovo album felice sì, ma tutto sbagliato, in uscita l'11 dicembre.