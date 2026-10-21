Giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW partono i Live Show dal Teatro Repower di Assago. Dodici concorrenti divisi tra Gabbani, Iezzi, Irama e Jake La Furia, la prima eliminazione e un tredicesimo artista scelto dal pubblico.

Giovedì 22 ottobre 2026 iniziano i Live Show di X Factor. Alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, dal Teatro Repower di Assago, i dodici concorrenti si sfidano nella prima puntata dal vivo condotta da Giorgia. Ospite della serata Marco Mengoni. In palio anche il ripescaggio di un artista con gli X Pass.

Quando e dove vedere il primo Live

X Factor 2026, primo Live Data e orario giovedì 22 ottobre 2026, ore 21.15 Canale Sky Uno Streaming NOW, on demand e Sky Go In chiaro TV8, martedì successivo Luogo Teatro Repower, Assago Conduzione Giorgia Ospite Marco Mengoni

Prima della diretta c'è Ante Factor, il pre-show dal backstage condotto da Mariasole Pollio.

I giudici e le squadre

Al tavolo dei giudici siedono Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Jake La Furia e Irama, alla sua prima edizione da giudice. Ognuno porta ai Live tre artisti.

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Giudice Concorrenti Francesco Gabbani Alice Fregoso, Giacomo Calò, Scraffs Paola Iezzi Camilla, Mad Dog, Manù Irama Le Distanze, Lenanie, Patrizia Napolano Jake La Furia Alex Fontana, Alìa, Veronica Bruganelli

Come funziona la prima puntata

I dodici concorrenti si esibiscono con delle cover, divisi in due manche. Al termine di ciascuna, l'artista meno votato dal pubblico va al ballottaggio. A decidere chi lascia la gara sono i giudici: se almeno tre votano per la stessa eliminazione, il verdetto è definitivo. In caso di parità si va al Tilt e la parola torna al pubblico.

Il ripescaggio: gli X Pass di Giorgia

La serata riserva anche un ritorno. Durante le Last Call Giorgia ha assegnato due X Pass ad altrettanti artisti eliminati, i cui nomi saranno svelati solo giovedì. I due si esibiranno con un brano a testa e un televoto lampo deciderà chi rientra in gara.

Il vincitore del ripescaggio diventerà il tredicesimo concorrente ufficiale ed entrerà nella squadra che, dopo l'eliminazione della serata, sarà rimasta con due artisti.

Domande frequenti

A che ora inizia X Factor giovedì 22 ottobre 2026?

Il primo Live Show di X Factor 2026 inizia giovedì 22 ottobre alle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW, dal Teatro Repower di Assago. Prima della diretta va in onda il pre-show Ante Factor con Mariasole Pollio. In chiaro la puntata viene replicata su TV8 il martedì successivo.

Chi sono i concorrenti dei Live di X Factor 2026?

I dodici concorrenti dei Live di X Factor 2026 sono Alice Fregoso, Giacomo Calò e Scraffs per Gabbani; Camilla, Mad Dog e Manù per Paola Iezzi; Le Distanze, Lenanie e Patrizia Napolano per Irama; Alex Fontana, Alìa e Veronica Bruganelli per Jake La Furia. Un tredicesimo arriva con il ripescaggio.

Come funziona il ripescaggio con gli X Pass a X Factor 2026?

Durante le Last Call Giorgia ha assegnato due X Pass ad artisti eliminati, svelati nel primo Live del 22 ottobre 2026. I due si esibiscono con un brano e il pubblico sceglie con un televoto lampo chi rientra. Il ripescato entra nella squadra rimasta con due concorrenti dopo l'eliminazione della serata.