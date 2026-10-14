Giovedì su Sky Uno e NOW 29 artisti si giocano i 12 posti per i Live Show: Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama hanno tre sedie a testa e il meccanismo degli switch fino all'ultimo secondo.

Giovedì 15 ottobre 2026 alle 21.15 va in onda su Sky Uno e in streaming su NOW la puntata delle Last Call di X Factor 2026, condotta da Giorgia. È l'ultimo passaggio prima dei Live: Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama devono comporre le loro squadre da tre artisti ciascuno. Ai Live Show arriveranno in 12.

Come funzionano le Last Call

Nelle Last Call ogni giudice lavora da solo per completare la propria squadra. Sul palco ci sono tre sedie vuote per ciascuno, che si riempiono man mano che i giudici scelgono.

Quando le sedie finiscono scatta la fase degli switch: per far spazio a un nuovo talento, il giudice deve far alzare uno degli artisti già promossi. Per ogni concorrente ci sono solo due esiti possibili: dentro o fuori.

I 29 artisti in gara

Alle Last Call si presentano 29 artisti: 13 arrivano dal primo Bootcamp e 16 dal secondo, compresi i ripescati con l'X Pass.

Dal primo Bootcamp: Neyja, Angelo Caianiello, Lorena Luca, Vito Damiano, Veronica Bruganelli, Teo Bok, Nicola Trois, Alice Fregoso, Mad Dog, Giacomo Calò, Clarice, Rawstrings, Patrizia Napolano.

Dal secondo Bootcamp: Rakatoouum, Scraffs, Timothée Bonnardelle, Manù, D!PS, Alessandro Davide Fontana, Le Distanze, Lenanie, Clode, Rio, Elia Ballancin, Alteo, Sofia Sole Cammarota, Milla, Alìa e Kora.

Gli X Pass dei giudici

Ognuno dei quattro giudici aveva un X Pass per salvare un artista bocciato o strapparlo alla squadra di un collega. Francesco Gabbani lo ha usato nel primo Bootcamp per Giacomo Calò. Nel secondo Paola Iezzi ha salvato Milla, Jake La Furia Alìa e Irama Kora.

I giudici e la conduzione

Al tavolo siedono Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, confermati, e Irama, al debutto al posto di Achille Lauro. Conduce Giorgia, alla terza edizione consecutiva.

Quando iniziano i Live Show

I Live Show partono giovedì 22 ottobre dal Teatro Repower di Milano. La finale è in programma giovedì 3 dicembre all'Unipol Forum di Assago: dopo due edizioni in piazza del Plebiscito a Napoli, l'ultima puntata torna a Milano.

Dove vedere X Factor

X Factor va in onda il giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, con le puntate disponibili on demand e su Sky Go. In chiaro la replica è su TV8 il martedì successivo e su Cielo il mercoledì.

Domande frequenti

Quando vanno in onda le Last Call di X Factor 2026?

Le Last Call di X Factor 2026 vanno in onda giovedì 15 ottobre 2026 alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. In chiaro la puntata arriva in replica su TV8 martedì 20 ottobre e su Cielo mercoledì 21 ottobre. È l'ultima tappa prima dei Live Show, che partono il 22 ottobre.

Come funzionano le Last Call di X Factor?

Nelle Last Call di X Factor ogni giudice ha a disposizione tre sedie e compone da solo la propria squadra. Quando le sedie sono occupate scattano gli switch: per inserire un nuovo artista il giudice deve far alzare uno dei promossi. Al termine della puntata restano 12 concorrenti per i Live.

Quando iniziano i Live di X Factor 2026?

I Live Show di X Factor 2026 iniziano giovedì 22 ottobre dal Teatro Repower di Milano, in onda su Sky Uno e NOW. La finale si terrà giovedì 3 dicembre 2026 all'Unipol Forum di Assago, dopo due edizioni ospitate in piazza del Plebiscito a Napoli.