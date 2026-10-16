Nella puntata di giovedì 15 ottobre i giudici hanno chiuso le squadre tra sedie e switch. Irama lascia fuori l'artista del suo X Pass, Giorgia ne ha due da usare per riportare in gara un escluso al primo Live del 22 ottobre.

Le Last Call di X Factor 2026 hanno deciso i 12 concorrenti dei Live. Nella puntata andata in onda giovedì 15 ottobre su Sky Uno e NOW, Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama hanno scelto tre artisti a testa tra i 29 arrivati dai Bootcamp. Alla conduzione c'era Giorgia. I Live Show partono giovedì 22 ottobre.

Le squadre per i Live Show

Francesco Gabbani

Alice Fregoso, 18 anni, di Genova

Scraffs, band di quattro ragazzi tra i 19 e i 26 anni

Giacomo Calò, 23 anni, di Nardò

Jake La Furia

Alex Fontana, quasi 28 anni, di Secondigliano

Veronica Bruganelli, 20 anni, di Fano

Alìa, nome d'arte di Martina Cerutti, 19 anni, di Desenzano del Garda

Paola Iezzi

Manù, nome d'arte di Manuel Gargano, 20 anni, di Trabia

Mad Dog, band di Sassari

Camilla Guerini, in arte Milla, 23 anni, di Rudiano

Irama

Lenanie, nome d'arte di Danny Anania, di Prato

Le Distanze, trio con due componenti di Genova e uno di Bisceglie

Patrizia Napolano, 22 anni, di Giugliano

Come funzionavano le Last Call

Ogni giudice aveva a disposizione tre sedie. Dopo ogni esibizione poteva assegnarne una all'artista oppure scartarlo. Quando le sedie erano tutte occupate, chi arrivava dopo poteva prendere il posto di uno dei seduti con lo switch. Per questo nessuno era al sicuro fino alla fine: anche chi aveva conquistato la sedia rischiava di perderla.

La squadra di Gabbani

Gabbani ha portato ai Live il suo X Pass, Giacomo Calò, che con Wish You the Best di Lewis Capaldi ha strappato una standing ovation e commosso il giudice. Alice Fregoso ha convinto con Space Oddity di David Bowie, che Irama ha definito la migliore esibizione fino a quel momento. Gli Scraffs, con Lonely Boy dei Black Keys, hanno preso la sedia ai Neyja.

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È rimasto fuori anche Teo Bok, tra i più apprezzati della serata, che ha perso il posto proprio all'arrivo di Calò.

La squadra di Jake La Furia

Jake ha confermato il suo X Pass, Alìa, che ha cantato River di Bishop Briggs. Alex Fontana si è preso la sedia con Last Nite degli Strokes, cantando senza auricolare. Veronica Bruganelli ha sbagliato un passaggio di L'amore esiste di Francesca Michielin, ma Jake ha deciso di puntare su di lei.

A farne le spese sono stati Camilla Tradardi e Nicola Trois, che avevano conquistato la sedia e l'hanno persa con gli switch.

La squadra di Paola Iezzi

Paola ha chiuso la squadra con il suo X Pass, Milla, accolta da una standing ovation dopo Where Is My Husband! di RAYE. Manù ha conquistato la sedia con Devastante di Olly, anche lui con il pubblico in piedi, e i Mad Dog con Somebody Told Me dei Killers.

La scelta più discussa riguarda Timothée Bonnardel, che aveva cantato in italiano Alexander Platz e ha ceduto la sedia proprio a Milla.

La squadra di Irama e l'X Pass rimasto fuori

Il momento più duro della serata l'ha vissuto Irama, al debutto in giuria al posto di Achille Lauro. Il giudice ha lasciato fuori dai Live Kora, l'artista a cui ai Bootcamp aveva assegnato il suo X Pass, ed è l'unico dei quattro a non portare ai Live il proprio ripescato. Nella sua squadra ci sono Lenanie, Le Distanze e Patrizia Napolano.

Esclusa anche Sofia Sole Cammarota, che si era bloccata durante Forever Young degli Alphaville. Irama l'ha consolata, avvertendola che sul palco dei Live una reazione così potrebbe pesare.

Gli X Pass di Giorgia

La partita per gli esclusi resta aperta. Giorgia ha a disposizione due X Pass: al primo Live potrà indicare due artisti eliminati, e il pubblico deciderà quale dei due rientra in gara.

Quando ripartono i Live

Da venerdì 16 ottobre torna ogni giorno alle 20.30 X Factor Daily su Sky e NOW. La puntata delle Last Call va in replica in chiaro martedì 20 ottobre su TV8 e mercoledì 21 ottobre su Cielo. Il primo Live Show è giovedì 22 ottobre, in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW.

Domande frequenti

Chi sono i 12 concorrenti dei Live di X Factor 2026?

I 12 concorrenti dei Live di X Factor 2026 sono Alice Fregoso, Scraffs e Giacomo Calò per Gabbani; Alex Fontana, Veronica Bruganelli e Alìa per Jake La Furia; Manù, Mad Dog e Milla per Paola Iezzi; Lenanie, Le Distanze e Patrizia Napolano per Irama. Li hanno scelti i giudici alle Last Call del 15 ottobre.

Chi è stato escluso alle Last Call di X Factor 2026?

Alle Last Call del 15 ottobre 2026 sono rimasti fuori, tra gli altri, Teo Bok, Timothée Bonnardel, Camilla Tradardi, Nicola Trois, Neyja e Sofia Sole Cammarota. Irama ha escluso anche Kora, a cui aveva assegnato il suo X Pass ai Bootcamp. Giorgia potrà riportare in gara uno degli esclusi con il voto del pubblico.

Come funzionano gli X Pass di Giorgia?

Giorgia ha a disposizione due X Pass. Al primo Live di X Factor 2026, giovedì 22 ottobre, indicherà due artisti eliminati durante le selezioni, e sarà il pubblico a decidere quale dei due potrà rientrare in gara. Gli altri quattro X Pass erano stati assegnati dai giudici durante i Bootcamp.

Quando inizia il primo Live di X Factor 2026?

Il primo Live Show di X Factor 2026 va in onda giovedì 22 ottobre in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW. Conduce Giorgia, con Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama al tavolo. Da venerdì 16 ottobre torna ogni giorno alle 20.30 X Factor Daily.