Nella seconda e ultima serata di Bootcamp Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno ancora in mano il loro X Pass, Gabbani lo ha già usato. Conduce Giorgia, in onda alle 21.15 su Sky Uno e NOW.

Giovedì 8 ottobre 2026 alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW si chiudono i Bootcamp di X Factor 2026. Gli artisti che hanno superato le Audizioni tornano sul palco per farsi riascoltare da Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, con Giorgia alla conduzione. In palio c'è l'accesso alle Last Call, l'ultimo passaggio prima dei Live Show.

Come funzionano i Bootcamp

Anche questa settimana i concorrenti cercano l'unanimità dei giudici con il meccanismo delle quattro carte sul tavolo. Quattro carte verdi valgono il biglietto per le Last Call, quattro rosse chiudono il percorso all'istante. In tutti gli altri casi i giudici discutono a microfoni accesi per trovare un accordo e poi votano di nuovo, con un verdetto a quel punto definitivo.

Giorgia apre e chiude la serata, incoraggia i ragazzi prima dell'esibizione e li riaccoglie subito dopo il verdetto.

Gli X Pass ancora in gioco

Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno ancora in tasca l'X Pass. Francesco Gabbani lo ha giocato la settimana scorsa per Giacomo Calò, 22 anni, di Nardò. La carta speciale garantisce all'artista l'accesso alle Last Call nella squadra del giudice che la usa. Serve a premiare un talento che sembrava bocciato o a "rubarlo" ai colleghi, e può ribaltare qualsiasi verdetto in ogni momento.

L'ultima serata dei giudici insieme

Dopo il Bootcamp i quattro giudici lavorano da soli. Alle Last Call, dalla prossima settimana, ognuno siede al tavolo con tre sedie da riempire a suon di switch. Lì nascono le squadre ufficiali che Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi porteranno ai Live Show, al via giovedì 22 ottobre.

Lo show è un Sky Original prodotto da Fremantle.

Dove vedere X Factor 2026

La puntata va in onda giovedì 8 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, poi resta disponibile on demand e su Sky Go. X Factor 2026 arriva anche in chiaro: ogni martedì su TV8 e ogni mercoledì su Cielo.

Domande frequenti

Quando va in onda il secondo Bootcamp di X Factor 2026?

Il secondo e ultimo Bootcamp di X Factor 2026 va in onda giovedì 8 ottobre 2026 alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, poi on demand e su Sky Go. Il programma va in onda anche in chiaro, ogni martedì su TV8 e ogni mercoledì su Cielo.

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Chi ha ancora l'X Pass a X Factor 2026?

Prima dell'ultimo Bootcamp l'X Pass resta nelle mani di Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. Francesco Gabbani lo ha già usato nella prima serata di Bootcamp per Giacomo Calò, 22 anni. La carta garantisce l'accesso alle Last Call nella squadra del giudice che la gioca.

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Quando iniziano i Live Show di X Factor 2026?

I Live Show di X Factor 2026 partono giovedì 22 ottobre 2026. Prima ci sono le Last Call, dove ogni giudice forma da solo la propria squadra di tre artisti con il meccanismo delle sedie e degli switch. Conduce Giorgia, in giuria Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi.