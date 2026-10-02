La regola dell'unanimità ha fatto subito le prime vittime. Giovedì 1° ottobre su Sky Uno e NOW è andata in onda la prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2026: per arrivare alle Last Call servivano le carte verdi di tutti e quattro i giudici, Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. Alla fine della serata sono tredici gli artisti che vanno avanti, uno dei quali grazie al primo X Pass della stagione, giocato da Gabbani.

Il primo X Pass è di Gabbani

Il protagonista della serata è stato Giacomo Calò. Il cantante ha portato "Almeno tu nell'universo" di Mia Martini, un brano difficilissimo, e si è preso una standing ovation. Gabbani ha deciso di non lasciare il verdetto al tavolo e ha usato il suo X Pass: Calò passa direttamente allo step successivo e finisce nella sua squadra.

Con il jolly già speso alla prima puntata, Gabbani non potrà più salvare nessuno contro il parere dei colleghi.

Chi passa alle Last Call

Questi gli artisti che hanno superato la prima puntata dei Bootcamp:

Giacomo Calò , con l'X Pass di Gabbani

, con l'X Pass di Gabbani Veronica Bruganelli , tra le esibizioni più convincenti della serata con "You Stole the Show"

, tra le esibizioni più convincenti della serata con "You Stole the Show" Patrizia Napolano , standing ovation con "Golden Slumbers" dei Beatles

, standing ovation con "Golden Slumbers" dei Beatles Lorena Luca , con "Scars to Your Beautiful"

, con "Scars to Your Beautiful" Alice Fregoso , con un classico di Francesco De Gregori al pianoforte

, con un classico di Francesco De Gregori al pianoforte Mad Dog , la band di Sassari, promossa con una rilettura rischiosa

, la band di Sassari, promossa con una rilettura rischiosa Clarice

Neyja

Teo Bok

Angelo Caianiello , con un inedito, passato dopo il confronto tra i giudici

, con un inedito, passato dopo il confronto tra i giudici Vito Damiano , anche lui con un inedito e promosso dopo una discussione al tavolo

, anche lui con un inedito e promosso dopo una discussione al tavolo Nicola Trois , ripescato dopo un primo giudizio negativo

, ripescato dopo un primo giudizio negativo Rawstrings, la band che ha ribaltato le prime perplessità della giuria

Gli eliminati

Il tavolo è stato severo. Tra chi lascia X Factor dopo la prima puntata dei Bootcamp ci sono Chiara Giannella, bocciata all'unanimità, Iana Maria Burc, Maria Sara Costanzo, Benedetta Stigi, Myriam Belfiore e la band Hey Darling!. Fuori anche Noele, Davide De Luca, Stefano Camuffo, Angela Cotterle, Klem e Napoli Sotterranea, che avevano portato una loro versione di un brano di Billie Eilish.

Le emozioni della serata

Non sono mancati i momenti fuori dalla gara. Giorgia, alla conduzione, si è commossa quando ha risentito un brano di Alex Baroni. Un momento di forte emozione l'ha vissuto anche Irama al tavolo dei giudici.

Quando va in onda la prossima puntata

La seconda puntata dei Bootcamp va in onda giovedì 8 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Poi arrivano le Last Call, dove ogni giudice forma la propria squadra con il meccanismo delle sedie, e da giovedì 22 ottobre i Live Show. In chiaro le puntate passano il martedì su TV8 e il mercoledì su Cielo.

Domande frequenti

Chi ha ricevuto l'X Pass ai Bootcamp di X Factor 2026?

Il primo X Pass di X Factor 2026 è andato a Giacomo Calò. Francesco Gabbani lo ha usato nella puntata del 1° ottobre dopo l'esibizione su "Almeno tu nell'universo" di Mia Martini, accolta da una standing ovation. Calò passa così alle Last Call nella squadra di Gabbani.

Chi è passato alle Last Call di X Factor 2026 il 1° ottobre?

Nella prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2026 sono passati alle Last Call Giacomo Calò, Veronica Bruganelli, Patrizia Napolano, Lorena Luca, Alice Fregoso, Mad Dog, Clarice, Neyja, Teo Bok, Angelo Caianiello, Vito Damiano, Nicola Trois e Rawstrings.

Quando va in onda la seconda puntata dei Bootcamp di X Factor 2026?

La seconda puntata dei Bootcamp di X Factor 2026 va in onda giovedì 8 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Dopo i Bootcamp arrivano le Last Call e, da giovedì 22 ottobre, i Live Show.