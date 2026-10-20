Per la ventottesima edizione la festa promossa da Unione Italiana Food e International Pasta Organisation si allarga nella prima World Pasta Week, con il gran finale il 27 e 28 ottobre a Cibus Tec. L'Italia ha prodotto 4,2 milioni di tonnellate di pasta, oltre il 60% finisce all'estero.

Domenica 25 ottobre 2026 si celebra il World Pasta Day, la Giornata mondiale della pasta. La ventottesima edizione arriva per la prima volta a Parma e diventa una settimana intera, la World Pasta Week, che si chiude il 27 e 28 ottobre a Cibus Tec. L'Italia resta prima al mondo per produzione e consumi.

Cos'è il World Pasta Day

Il World Pasta Day si celebra ogni anno il 25 ottobre ed è promosso da Unione Italiana Food e dall'International Pasta Organisation (IPO). È la giornata dedicata a uno dei simboli della cucina italiana e della dieta mediterranea, e un'occasione per fare il punto su una filiera che parla a tutto il mondo.

Il 2026 a Parma: nasce la World Pasta Week

L'edizione 2026 è una prima volta sotto più aspetti. La Giornata mondiale arriva a Parma e si allarga a una settimana, la World Pasta Week, che coinvolge tutta la filiera: produttori, associazioni, istituzioni e partner tecnologici italiani e internazionali.

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Il gran finale è in programma il 27 e 28 ottobre a Cibus Tec, la fiera delle tecnologie alimentari organizzata alle Fiere di Parma, partner dell'evento.

L'Italia della pasta in numeri

L'Italia è il primo Paese al mondo per produzione e consumo di pasta. Nel 2025 i pastifici italiani hanno prodotto circa 4,2 milioni di tonnellate, e oltre il 60% della produzione è finito sulle tavole di più di 200 Paesi.

Indicatore Dato Produzione italiana 2025 circa 4,2 milioni di tonnellate Quota esportata oltre il 60% Paesi raggiunti più di 200 Export 2024 oltre 4 miliardi di euro Consumo pro capite 2024 23,3 kg l'anno

Nel 2024 l'export di pasta ha superato i 4 miliardi di euro, in crescita rispetto all'anno prima, mentre ogni italiano ne ha consumati in media 23,3 chili.

Gli italiani e la pasta

Il legame resta fortissimo. Secondo un'indagine di Unione Italiana Food diffusa in occasione del World Pasta Day 2025, nove italiani su dieci mangiano pasta più volte alla settimana e uno su tre quasi ogni giorno.

A rappresentare il settore c'è Unione Italiana Food, che riunisce 32 pastifici associati: insieme valgono oltre il 75% della produzione nazionale. La presidente dei Pastai italiani, Margherita Mastromauro, ha descritto la pasta come un caposaldo del made in Italy, in un settore che continua a crescere nonostante le tensioni geopolitiche che fanno salire i costi di produzione.

Domande frequenti

Quando è il World Pasta Day 2026?

Il World Pasta Day 2026, la Giornata mondiale della pasta, si celebra domenica 25 ottobre. È la ventottesima edizione e per la prima volta si tiene a Parma, allargandosi a una settimana intera: la World Pasta Week, che si chiude il 27 e 28 ottobre alla fiera Cibus Tec.

Chi organizza il World Pasta Day?

Il World Pasta Day è promosso da Unione Italiana Food e dall'International Pasta Organisation (IPO). Nel 2026 la manifestazione si svolge a Parma con la partnership delle Fiere di Parma e di Cibus Tec, coinvolgendo produttori, associazioni, istituzioni e partner tecnologici italiani e internazionali.

Quanta pasta produce l'Italia?

Nel 2025 l'Italia ha prodotto circa 4,2 milioni di tonnellate di pasta, confermandosi primo Paese al mondo per produzione e consumo. Oltre il 60% della produzione viene esportato in più di 200 Paesi. Nel 2024 l'export ha superato i 4 miliardi di euro e il consumo medio è stato di 23,3 chili a testa.