Silvia Toffanin apre il weekend con la prima intervista a Milo Infante e chiude la domenica con Rita e Giuseppe Poggi, che parlano dopo la chiusura delle nuove indagini su Andrea Sempio.

Verissimo torna sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 su Canale 5 con Silvia Toffanin. Sabato arrivano Milo Infante, per la prima volta nel programma, Simone Annicchiarico e Anna Tatangelo. Domenica parlano in esclusiva Rita e Giuseppe Poggi, i genitori di Chiara, e in studio c'è Michelle Hunziker.

Verissimo sabato 3 ottobre: Milo Infante e Simone Annicchiarico

Per la prima volta a Verissimo c'è un'intervista ritratto a Milo Infante, il giornalista che su Retequattro conduce "Ore 11" e "Verità nascoste".

Ospite anche Simone Annicchiarico, che dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip racconta la sua storia e il suo percorso.

Anna Tatangelo presenta il figlio Andrea

Anna Tatangelo, mamma da qualche mese della piccola Beatrice, porta in studio il primogenito Andrea e lo presenta al pubblico.

Completano la puntata Soraya Sabetta, tra le protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island con la sua storia d'amore con Cristian, e Berk Oktay, l'attore turco che interpreta Çağatay nella serie di Canale 5 "Forbidden Fruit".

Verissimo domenica 4 ottobre: parlano i genitori di Chiara Poggi

Domenica si parla del caso Garlasco. Dopo la chiusura, nei giorni scorsi, delle nuove indagini su Andrea Sempio, Rita e Giuseppe Poggi, i genitori di Chiara, rompono il silenzio. Hanno scelto Verissimo per un'intervista esclusiva con Silvia Toffanin.

Michelle Hunziker verso Zelig

In studio arriva Michelle Hunziker, presto su Canale 5 con la nuova edizione di "Zelig".

Filippo Bisciglia, Sonia Bruganelli e Licia Colò

Tra lavoro e vita privata si raccontano anche Filippo Bisciglia, Sonia Bruganelli e Licia Colò. La conduttrice risponde anche agli attacchi ricevuti sui social quest'estate.

Verissimo va in onda il sabato e la domenica alle 16.30 su Canale 5 e si può rivedere su Mediaset Infinity.

Domande frequenti

A che ora va in onda Verissimo sabato 3 e domenica 4 ottobre?

Verissimo va in onda sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 alle 16.30 su Canale 5, condotto da Silvia Toffanin. Le puntate si possono seguire anche in diretta streaming e rivedere on demand su Mediaset Infinity.

Chi sono gli ospiti di Verissimo sabato 3 ottobre?

Sabato 3 ottobre 2026 a Verissimo ci sono Milo Infante, alla sua prima intervista nel programma, Simone Annicchiarico dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip, Anna Tatangelo con il figlio Andrea, Soraya Sabetta di Temptation Island e l'attore di Forbidden Fruit Berk Oktay.

Chi sono gli ospiti di Verissimo domenica 4 ottobre?

Domenica 4 ottobre 2026 a Verissimo parlano in esclusiva Rita e Giuseppe Poggi, i genitori di Chiara. In studio ci sono anche Michelle Hunziker, in arrivo su Canale 5 con Zelig, Filippo Bisciglia, Sonia Bruganelli e Licia Colò.