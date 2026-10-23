Su Canale 5 Silvia Toffanin accoglie la cantautrice con il nuovo album, l'attore turco di «Forbidden Fruit» e i familiari di Salvatore Calignano. Domenica Arcuri chiarisce il legame con il principe Pallavicino, poi Piera Maggio, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, Veronica Peparini.

Sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 su Canale 5 torna Verissimo con Silvia Toffanin. Sabato alle 16.30 in studio ci sono Levante, Claudia Galanti, Aldo Montano ed Erdal Özyağcılar. Domenica alle 15.45 arrivano Manuela Arcuri, Matteo Materazzi con la moglie Maura, Lino Banfi, Piera Maggio, Paolo Ciavarro, Andrea Rizzoli e Veronica Peparini.

Sabato 24 ottobre, ore 16.30

Levante e il nuovo album

A Verissimo la storia e la voce raffinata di Levante, uscita con il nuovo album «Dell'amore il fallimento e altri passi di danza».

Claudia Galanti, la serenità ritrovata

Dopo anni di buio e dolore, Claudia Galanti racconta la serenità ritrovata.

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Gabriele di Temptation Island

Spazio ai sentimenti di Gabriele, tra i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, e alla sua tormentata relazione con Sara.

Aldo Montano ed Erdal Özyağcılar

In studio anche l'ex schermidore azzurro Aldo Montano ed Erdal Özyağcılar, attore molto celebre in Turchia, conosciuto in Italia per il ruolo dello spietato Hasan Ali nella serie «Forbidden Fruit».

La richiesta di giustizia per Salvatore Calignano

Infine il dolore e la richiesta di giustizia di Carmela e Valeria, moglie e figlia di Salvatore Calignano. L'operaio edile è morto il 3 ottobre in seguito a un tragico e misterioso incidente avvenuto nei pressi del capannone in cui lavorava, a Caivano.

Domenica 25 ottobre, ore 15.45

Manuela Arcuri e il principe Pallavicino

Nelle ultime settimane si è parlato molto di una presunta relazione tra Manuela Arcuri e il principe Domenico Antonio Pallavicino. A Verissimo l'attrice spiega la natura di questo legame.

Matteo Materazzi e la moglie Maura

Silvia Toffanin accoglie per un'intensa intervista Matteo Materazzi, ex calciatore e procuratore sportivo, che dal 2024 convive con la SLA. Al suo fianco la moglie Maura.

Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli ricordano Eleonora Giorgi

Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli sono in studio per ricordare la loro mamma, Eleonora Giorgi, e raccontare le belle novità in arrivo nella loro famiglia.

Lino Banfi, un super novantenne

A Verissimo arriva un super novantenne dalla carriera straordinaria: Lino Banfi.

Piera Maggio, 22 anni dopo la scomparsa di Denise

A 22 anni dalla scomparsa della sua Denise, Piera Maggio è ospite per fare il punto sulla vicenda e chiarire alcuni recenti accadimenti.

Veronica Peparini

In chiusura tutte le sfumature della ballerina e coreografa Veronica Peparini.

Quando e dove vedere Verissimo

Verissimo Sabato 24 ottobre 2026 ore 16.30, Canale 5 Domenica 25 ottobre 2026 ore 15.45, Canale 5 Conduttrice Silvia Toffanin Ospiti di sabato Levante, Claudia Galanti, Gabriele di Temptation Island, Aldo Montano, Erdal Özyağcılar, Carmela e Valeria Calignano Ospiti di domenica Manuela Arcuri, Matteo Materazzi e Maura, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, Lino Banfi, Piera Maggio, Veronica Peparini

Domande frequenti

Chi sono gli ospiti di Verissimo sabato 24 ottobre 2026?

Sabato 24 ottobre 2026 alle 16.30 su Canale 5 gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo sono Levante, con il nuovo album, Claudia Galanti, Gabriele di Temptation Island, Aldo Montano, l'attore turco Erdal Özyağcılar e Carmela e Valeria, moglie e figlia dell'operaio Salvatore Calignano, morto a Caivano.

Chi sono gli ospiti di Verissimo domenica 25 ottobre 2026?

Domenica 25 ottobre 2026 alle 15.45 su Canale 5 a Verissimo ci sono Manuela Arcuri, Matteo Materazzi con la moglie Maura, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, che ricordano Eleonora Giorgi, Lino Banfi, Piera Maggio, a 22 anni dalla scomparsa di Denise, e la coreografa Veronica Peparini.