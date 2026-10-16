Silvia Toffanin apre il weekend con il ricordo di Pippo Baudo e i tuffatori azzurri d'argento agli Europei. Domenica torna sul caso Meredith Kercher dopo l'intervista ad Amanda Knox, saluta Luca Dotto e rende omaggio a Wilma De Angelis.

Verissimo torna sabato 17 ottobre alle 16.30 e domenica 18 ottobre alle 15.45 su Canale 5 con Silvia Toffanin. Sabato in studio ci sono Luciana Littizzetto, Alex Baudo con Katia Ricciarelli, i tuffatori Simone Conte e Raffaele Pelligra, Clizia Incorvaia, Sara e Soraya. Domenica arrivano Raffaele Sollecito, Luca Dotto, Amanda Lear, Iva Zanicchi e Samurai Jay.

Gli ospiti di sabato 17 ottobre

Luciana Littizzetto. La comica porta in studio la sua ironia e il suo talento. In queste settimane la si vede il sabato sera su Canale 5, al tavolo dei giudici di Tú sí que vales.

Alex Baudo e Katia Ricciarelli. A poco più di un anno dalla scomparsa del padre, Alex Baudo racconta il legame con Pippo Baudo, uno dei volti più importanti della storia della televisione italiana. In studio incontra Katia Ricciarelli, sposata con il conduttore per sedici anni.

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Simone Conte e Raffaele Pelligra. I due giovani tuffatori azzurri hanno conquistato la medaglia d'argento nel sincro dalla piattaforma ai Campionati Europei di Parigi 2026, e portano a Verissimo la loro grinta.

Clizia Incorvaia. Torna nel salotto di Silvia Toffanin, al centro di una vicenda complessa con l'ex marito.

Sara e Soraya. Spazio alle emozioni di Sara Palumbieri e Soraya Sabetta, protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island con le loro storie d'amore tormentate. Sara ha chiuso una relazione di circa sette anni con Gabriele dopo il falò di confronto anticipato. Soraya, già ospite il 3 ottobre, aveva parlato della separazione da Cristian e degli attacchi ricevuti sui social.

Gli ospiti di domenica 18 ottobre

Raffaele Sollecito. Dopo l'intervista esclusiva ad Amanda Knox, Silvia Toffanin torna sull'omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia nel novembre 2007. A quasi vent'anni di distanza il caso fa ancora discutere. In studio arriva l'altro protagonista della vicenda giudiziaria: Sollecito, assolto in via definitiva insieme a Knox dalla Corte di Cassazione nel 2015.

Luca Dotto. Il campione azzurro racconta il definitivo addio al nuoto e il nuovo capitolo della sua vita.

Amanda Lear e Iva Zanicchi. Due signore dello spettacolo si raccontano tra vita privata, successi e nuovi progetti.

Samurai Jay. Il cantante napoletano ripercorre il suo percorso personale e artistico. In questa stagione è tra i sei responsabili artistici di Amici.

L'omaggio a Wilma De Angelis. Silvia Toffanin ricorda Wilma De Angelis, volto amatissimo della tv, scomparsa domenica scorsa, riproponendo una sua intensa intervista a Verissimo.

Dove vedere Verissimo

Verissimo va in onda sabato 17 ottobre dalle 16.30 e domenica 18 ottobre dalle 15.45 su Canale 5. Le puntate si possono seguire in diretta streaming e rivedere on demand su Mediaset Infinity, dove sono disponibili anche le singole interviste.

Domande frequenti

Chi sono gli ospiti di Verissimo sabato 17 ottobre 2026?

Sabato 17 ottobre 2026 alle 16.30 su Canale 5 Silvia Toffanin ospita Luciana Littizzetto, Alex Baudo con Katia Ricciarelli, i tuffatori Simone Conte e Raffaele Pelligra, Clizia Incorvaia e le protagoniste di Temptation Island Sara e Soraya. Alex Baudo parla del legame con il padre Pippo.

Chi sono gli ospiti di Verissimo domenica 18 ottobre 2026?

Domenica 18 ottobre 2026 alle 15.45 su Canale 5 a Verissimo ci sono Raffaele Sollecito, Luca Dotto, Amanda Lear, Iva Zanicchi e Samurai Jay. Silvia Toffanin rende anche omaggio a Wilma De Angelis, scomparsa domenica scorsa, riproponendo una sua intervista andata in onda nel programma.

Perché Raffaele Sollecito è ospite a Verissimo?

Raffaele Sollecito è ospite a Verissimo domenica 18 ottobre 2026 perché Silvia Toffanin, dopo l'intervista esclusiva ad Amanda Knox, torna sull'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel 2007. Sollecito è l'altro protagonista del caso giudiziario, concluso con l'assoluzione definitiva sua e di Knox nel 2015.

A che ora va in onda Verissimo nel weekend?

Verissimo va in onda su Canale 5 sabato 17 ottobre 2026 dalle 16.30 e domenica 18 ottobre dalle 15.45, condotto da Silvia Toffanin. Le due puntate si possono seguire in diretta streaming su Mediaset Infinity e rivedere on demand, insieme alle singole interviste, sulla stessa piattaforma.