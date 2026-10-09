Silvia Toffanin accoglie nel weekend su Canale 5 Evelina Sgarbi, Bruno Barbieri, Selvaggia Lucarelli, Gianluigi Nuzzi, Giorgia Palmas e Filippo Magnini, e per la prima volta in studio due ragazze sopravvissute al rogo di Crans-Montana.

Verissimo torna sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 su Canale 5 con Silvia Toffanin. Sabato alle 16.30 Evelina Sgarbi parla delle condizioni di salute del padre Vittorio, ricoverato in terapia intensiva. Domenica alle 16.15 arrivano Selvaggia Lucarelli, Gianluigi Nuzzi, Giorgia Palmas e Filippo Magnini in attesa di un bebè, e Sofia Donadio e Francesca Nota, sopravvissute al rogo di Crans-Montana.

Quando va in onda Verissimo nel weekend

Verissimo va in onda sabato 10 ottobre alle 16.30 e domenica 11 ottobre alle 16.15 su Canale 5, con la conduzione di Silvia Toffanin. Le puntate si possono vedere anche in streaming su Mediaset Infinity.

Sabato 10 ottobre: Evelina Sgarbi in studio

Dopo il recente ricovero in terapia intensiva di Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina arriva in studio per far sentire la sua voce sulle condizioni di salute del padre. Il critico d'arte è ricoverato dalla fine di settembre al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria.

Nella stessa puntata lo chef stellato Bruno Barbieri si racconta in modo intimo e inedito. Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti ripercorrono la loro lunga storia d'amore.

Temptation Island e Forbidden Fruit

Per Temptation Island, dopo aver ospitato la settimana scorsa l'ex fidanzata Soraya, sabato Verissimo accoglie in studio Cristian Mascolino.

Spazio poi alle emozioni di Gülenay Kalkan, l'attrice che in Forbidden Fruit interpreta Feride.

Domenica 11 ottobre: Selvaggia Lucarelli e Gianluigi Nuzzi

Domenica Silvia Toffanin accoglie Selvaggia Lucarelli, una donna forte e ricca di sfumature. Intervista ritratto anche per il giornalista Gianluigi Nuzzi, impegnato su Canale 5 con "Dentro la Notizia" e su Retequattro con "Quarto Grado".

In studio arrivano anche le sorelle Cristel e Romina Carrisi, con la loro complicità e le loro confidenze.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini aspettano un bebè

Giorgia Palmas e Filippo Magnini raccontano la loro favola d'amore, mentre aspettano un bambino.

Sofia Donadio e Francesca Nota, sopravvissute al rogo di Crans-Montana

Dopo lunghi mesi segnati da interventi dolorosi e terapie, Sofia Donadio e Francesca Nota sono per la prima volta in studio a Verissimo. Compagne di classe e amiche del cuore, sono sopravvissute al drammatico rogo di Crans-Montana. Lo scorso 14 settembre erano tornate in classe al liceo Virgilio di Milano insieme ad altri due compagni feriti nell'incendio.

Domande frequenti

Chi sono gli ospiti di Verissimo sabato 10 ottobre 2026?

Sabato 10 ottobre 2026 alle 16.30 su Canale 5 Silvia Toffanin accoglie a Verissimo Evelina Sgarbi, che parla della salute del padre Vittorio, lo chef Bruno Barbieri, Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti, Cristian Mascolino di Temptation Island e Gülenay Kalkan, la Feride di Forbidden Fruit.

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Chi sono gli ospiti di Verissimo domenica 11 ottobre 2026?

Domenica 11 ottobre 2026 alle 16.15 su Canale 5 arrivano a Verissimo Selvaggia Lucarelli, il giornalista Gianluigi Nuzzi, le sorelle Cristel e Romina Carrisi, Giorgia Palmas e Filippo Magnini in attesa di un bebè, e Sofia Donadio e Francesca Nota, sopravvissute al rogo di Crans-Montana.

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A che ora va in onda Verissimo nel weekend del 10 e 11 ottobre?

Verissimo va in onda su Canale 5 sabato 10 ottobre alle 16.30 e domenica 11 ottobre alle 16.15, con la conduzione di Silvia Toffanin. Le puntate si possono vedere anche in streaming su Mediaset Infinity, in diretta o on demand dopo la messa in onda televisiva.