Il Venezia batte 1-0 il Napoli sabato 17 ottobre 2026 allo stadio Penzo, nella settima giornata di Serie A. Decide Akor Adams al 49'. Nella ripresa Filip Stankovic para un rigore a Kevin De Bruyne. Per i lagunari è la prima vittoria in campionato, il Napoli di Massimiliano Allegri resta a 10 punti.

Il primo tempo: Napoli col pallone, poche occasioni

Il Napoli parte con il controllo del gioco, ma fatica a trovare spazi contro la difesa a tre del Venezia. Lorenzo Lucca prova di testa nei primi minuti, senza impensierire Stankovic. Dall'altra parte Alex Meret risponde ad Adams sul primo palo. Si va all'intervallo sullo 0-0.

Adams sblocca a inizio ripresa

Il gol arriva al 49'. Akor Adams trova il varco nella difesa azzurra e batte Meret per l'1-0 del Venezia.

Pubblicità

Allegri prova a cambiare la partita con un triplo cambio tra il 54' e il 55': entrano Rasmus Hojlund, Kevin De Bruyne e Alisson Santos.

Il rigore parato da Stankovic

Al 67' il Napoli ha l'occasione per pareggiare. L'arbitro Sacchi assegna un calcio di rigore per un fallo su Hojlund. Dal dischetto va De Bruyne, ma Stankovic intuisce e para.

Nel finale gli azzurri spingono, ma il portiere del Venezia è decisivo anche sulle conclusioni di Stanislav Lobotka e Alisson Santos. Il punteggio non cambia più.

I numeri della partita

Il Napoli ha dominato il possesso palla con il 72%, ha tirato 15 volte con 8 conclusioni nello specchio e ha battuto 12 calci d'angolo, contro nessuno del Venezia. I padroni di casa hanno tirato sei volte, tre nello specchio, e hanno chiuso con due ammoniti. Nessun cartellino per il Napoli.

Classifica: Venezia sbloccato, Napoli fermo a 10

Per il Venezia è la prima vittoria in campionato dopo sei sconfitte: i lagunari salgono a 3 punti, ancora ultimi. Il Napoli incassa la terza sconfitta in sette giornate e resta a 10 punti, lontano dalla vetta. Nel prossimo turno gli azzurri ospitano la Roma al Maradona, sabato 24 ottobre.

Domande frequenti

Come è finita Venezia-Napoli?

Venezia-Napoli è finita 1-0, sabato 17 ottobre 2026 allo stadio Penzo, nella settima giornata di Serie A. Il gol decisivo l'ha segnato Akor Adams al 49'. Nella ripresa il portiere del Venezia, Filip Stankovic, ha parato un calcio di rigore a Kevin De Bruyne.

Chi ha sbagliato il rigore in Venezia-Napoli?

In Venezia-Napoli del 17 ottobre 2026 il rigore l'ha sbagliato Kevin De Bruyne, entrato nella ripresa. Il penalty, assegnato al 67' per un fallo su Rasmus Hojlund, è stato parato da Filip Stankovic, che nel finale ha fermato anche le conclusioni di Lobotka e Alisson Santos.

Quanti punti ha il Napoli in classifica?

Dopo la sconfitta per 1-0 a Venezia del 17 ottobre 2026 il Napoli di Massimiliano Allegri ha 10 punti in sette giornate, con tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Nel prossimo turno di Serie A gli azzurri ospitano la Roma, sabato 24 ottobre.

Il Venezia ha vinto la prima partita in Serie A?

Sì. Con l'1-0 sul Napoli del 17 ottobre 2026 il Venezia ha conquistato la prima vittoria in questo campionato di Serie A, dopo sei sconfitte nelle prime sei giornate. I lagunari salgono a 3 punti in classifica, ancora all'ultimo posto.