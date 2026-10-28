Al Penzo il Venezia di Nicola regge per ottanta minuti, poi Moreno e Halhal deviano nella propria porta e l'Inter sale a 25 punti.

L'Inter ha vinto 2-0 sul campo del Venezia mercoledì 28 ottobre 2026, nella 9ª giornata di Serie A. Entrambi i gol sono autogol dei padroni di casa negli ultimi dieci minuti, di Moreno e di Halhal. I nerazzurri salgono a 25 punti e affiancano la Lazio al primo posto.

Un Venezia coraggioso e due gol annullati

Il Venezia di Davide Nicola, in panchina da metà ottobre, crea le occasioni migliori del primo tempo. Provedel tiene a galla l'Inter con un paio di parate decisive. Intorno alla mezz'ora il VAR annulla un gol ai lagunari per un fuorigioco millimetrico di Lauberbach e nella ripresa la stessa sorte tocca a una rete di Akor Adams.

Il finale: due autogol in due minuti

La squadra di Chivu sblocca la partita a dieci minuti dalla fine. Thuram arriva sul fondo e mette in mezzo, Moreno devia nella propria porta. Poco dopo, su un calcio d'angolo di Calhanoglu, Carlos Augusto colpisce di testa e Halhal tocca il pallone nella propria rete.

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I numeri della partita

L'Inter ha avuto il 65% del possesso e ha tirato 14 volte, contro le 12 del Venezia. I lagunari hanno però centrato la porta quattro volte, due in più dei nerazzurri. Ha arbitrato Pairetto.

La classifica e il prossimo turno

L'Inter, ancora imbattuta in campionato con otto vittorie e un pareggio, divide il primo posto con la Lazio a quota 25. Il Venezia resta ultimo con 3 punti. Sabato 31 ottobre alle 20.45 i nerazzurri giocano il derby con il Milan, domenica 1 novembre il Venezia va a Como alle 12.30.

Domande frequenti

Come è finita Venezia-Inter del 28 ottobre 2026?

L'Inter ha vinto 2-0 al Penzo nella 9ª giornata di Serie A. La partita si è decisa negli ultimi dieci minuti con due autogol del Venezia, prima di Moreno su cross di Thuram e poi di Halhal su colpo di testa di Carlos Augusto. Ai lagunari erano stati annullati due gol per fuorigioco.

Chi ha segnato i gol dell'Inter a Venezia?

I due gol dell'Inter sono autogol del Venezia. Moreno ha deviato nella propria porta un cross di Thuram, poi Halhal ha toccato in rete un colpo di testa di Carlos Augusto nato da un calcio d'angolo di Calhanoglu. Le due reti sono arrivate a distanza di pochi minuti nel finale.

L'Inter è prima in classifica?

Dopo la vittoria di Venezia l'Inter è prima in Serie A con 25 punti, alla pari con la Lazio. Entrambe hanno otto vittorie e un pareggio in nove giornate. La Roma segue a 21 punti, il Como a 20 e il Milan a 18, prossimo avversario dei nerazzurri nel derby di sabato 31 ottobre.