Vendere casa nel 2026 può risultare più laborioso del previsto considerato che le quotazioni al rialzo, la minore disponibilità di spesa, le difficoltà ad accedere ai mutui rischiano di frenare gli acquirenti, a prescindere che acquistino per sé o a scopo di investimento. Ecco, allora, qualche strategia efficace che chi ha un immobile e vuole metterlo sul mercato potrebbe sfruttare per provare a vendere casa più velocemente.

Perché il prezzo giusto può far vendere casa prima

Può sembrare superfluo ribadirlo, ma tutto parte dallo stabilire a che prezzo mettere in vendita l’immobile. Le quotazioni immobiliari, e cioè il prezzo al metro quadro a cui vengono venduti gli immobili nella propria zona, sono un valido aiuto ma vanno considerati molti altri fattori come i trend immobiliari del momento e se ci sono dinamiche specifiche che possono aumentare o diminuire l’appeal del proprio immobile. Far effettuare una valutazione immobiliare a esperti come quelli del Gruppo Tecnocasa è spesso, insomma, il vero trucco per vendere casa più velocemente. Restando sul prezzo è importante considerare che solo una minoranza degli immobili viene venduto effettivamente al prezzo prestabilito e che nella maggior parte dei casi il ribasso supera il 10%: questo vuol dire che per vendere casa più velocemente bisogna saper trattare ed evitare l’errore – deleterio – di stabilire un prezzo molto alto all’inizio per assicurarsi un buon margine di guadagno.

L’importanza dell’annuncio immobiliare per vendere casa prima

Quello di cui non sempre si tiene conto, infatti, è che è nei primi giorni che viene messa in vendita che una casa ha il massimo dell’appeal immobiliare: passati i tre o quattro mesi, anche se nel frattempo ci si sarà convinti ad abbassare il prezzo, sarà difficile attrarre potenziali acquirenti che, del resto, potrebbero cominciare a dubitare dei reali motivi per cui l’immobile è invenduto. Il corollario di quanto appena detto è che l’annuncio immobiliare deve essere strutturato efficacemente: serve elencare certamente i dati tecnici riferiti all’immobile – metratura, classe energetica, eventuali certificazioni, eccetera – ma è altrettanto importante puntare su informazioni come la qualità di vita nel quartiere, la disponibilità di servizi, le dinamiche del condominio che sono quelle che interessano più da vicino chi andrà a vivere nell’immobile. Una consulenza immobiliare serve anche a questo: a comporre l’annuncio immobiliare più efficace. Fa parte di questo passaggio anche pensare a un corredo di foto professionali: niente, infatti, allontana potenziali acquirenti come foto sfuocate, scure, da cui è impossibile indovinare la suddivisione degli spazi. Dove si pubblica l’annuncio – su che portali tematici, attraverso che canali, eccetera – non è meno importante.

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Cosa curare in casa per venderla più velocemente

Un agente immobiliare potrebbe suggerire, ed è spesso questo il suo vero compito, piccole migliorie da effettuare per vendere casa più velocemente: a volte si tratta di ritinteggiare una parete in modo che gli spazi sembrino più nuovi e puliti, altre di cambiare accessori e complementi d’arredo per dare alla casa un aspetto più moderno. Spesso il consiglio più semplice è di eliminare tutto ciò (foto, soprammobili, eccetera) che rende troppo personale l’immobile e difficile per il potenziale acquirente immaginare come potrebbe trasformarlo in futuro.

Come organizzare gli appuntamenti immobiliari

La gestione degli appuntamenti immobiliari non è meno importante se l’obiettivo è vendere velocemente: essere disponibili a ricevere nelle ore serali e nei weekend, quando le persone hanno più momenti liberi, aumenta le visite all’immobile e le probabilità che qualcuno tra chi lo ha preso in visione effettui una proposta d’acquisto.