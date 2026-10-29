Valentina Parisse torna venerdì 30 ottobre 2026 con "Fiori nella gola", il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali. La cantautrice romana racconta le emozioni che restano bloccate in gola, tra fragilità e energia rock. Il brano dà il titolo all'album in uscita agli inizi del 2027. Il videoclip arriva su YouTube lo stesso giorno alle 14.

Le parole rimaste in gola

Ci sono parole che arrivano fino alla gola e restano lì, vive e impossibili da pronunciare. Da questa tensione nasce "Fiori nella gola": sentimenti che cercano una voce e restano sospesi tra il desiderio di rivelarsi e la paura di farlo.

Valentina Parisse ribalta l'idea che solo il dolore tolga il respiro. "Chi ha detto che siano soltanto il dolore e le cose brutte a toglierci il respiro? A volte sono proprio quelle più belle", spiega la cantautrice. "Ho immaginato dei fiori al posto del nodo alla gola. Parole bellissime, vive, rimaste incastrate proprio un istante prima di uscire. Quelle cose che, una volta pronunciate, ti rivelano. Ti lasciano nudo davanti a qualcuno, senza più la possibilità di nasconderti".

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Comunicare tanto, dire poco

Nella sua scrittura Valentina Parisse esplora le emozioni e le contraddizioni del presente. Con questo brano tocca un paradosso del nostro tempo. "Siamo diventati bravissimi a comunicare. Non sono sicura che siamo diventati altrettanto bravi a dire", osserva.

Nell'epoca dell'ipercomunicazione esprimere quello che proviamo sembra più difficile. Comunicare e raccontarsi restano due cose diverse, e a volte sono i sentimenti più belli a lasciarci senza parole, per paura di esporci e di cambiare qualcosa nel rapporto con l'altro. I fiori del titolo diventano così l'immagine di un sentimento trattenuto e del coraggio che serve per portarlo fuori.

Dalla cucina all'esplosione rock

La canzone parte da una scena di intimità quotidiana: la sveglia che suona, la luce del mattino che entra in cucina, un letto da rifare, un bacio sospeso prima di separarsi. Dietro questi gesti piccoli si nascondono pensieri mai detti. Da quell'atmosfera raccolta, quasi sussurrata, il brano cresce fino a una tensione più fisica.

Il suono segue lo stesso movimento. Chitarre vive, dinamiche organiche e un'attitudine rock accompagnano una scrittura pop immediata, senza smussarne gli spigoli. Al centro resta la voce di Valentina, ruvida e vulnerabile, che passa dal sussurro all'esplosione.

Il filo con "Le cose che sai"

Il nuovo singolo prosegue il percorso di "Le cose che sai". In quel brano la cantautrice invitava a guardarsi dentro e a riconoscere le verità che spesso preferiamo ignorare. Con "Fiori nella gola" il viaggio si sposta su un altro confine dell'intimità, quello tra ciò che sentiamo e ciò che riusciamo a dire.

Il risultato è una continuità di racconto che conferma la cifra dell'artista: scavare sotto la superficie delle emozioni e trasformare il silenzio in musica.

Autori, produzione e album

"Fiori nella gola" è scritto e composto da Valentina Parisse e Lara Ingrosso, prodotto e arrangiato da Paolo Caruccio. Il brano consolida la direzione dei singoli precedenti, "Minimal", "Asteroide" e "Le cose che sai", nel segno di un pop-rock emotivo e contemporaneo.

La canzone apre la strada all'omonimo album, atteso agli inizi del 2027: un progetto con al centro una scrittura personale e un suono organico, dove sensibilità pop e istinto rock trovano una nuova sintesi.

"Mi affascina l'idea che una parola non sia soltanto il suono che diamo a qualcosa. Che possa essere l'inizio di qualcosa", conclude Valentina Parisse. "Perché certe cose esistono dentro di noi da sempre. Ma è soltanto quando troviamo il coraggio di dar loro un suono che cominciano a esistere anche fuori. È un salto meraviglioso. E fa una paura tremenda. Perché da quel momento, il mondo non è più esattamente lo stesso".

Il videoclip firmato da Shake

Il videoclip ufficiale esce venerdì 30 ottobre alle 14 sul canale YouTube di Valentina Parisse. La direzione artistica dell'immagine, tra foto, video e artwork, porta la firma di SHAKE Plastik Dreamer e della sua estetica visiva e coreografica. Regista e direttore creativo, Shake ha lavorato con Damiano David, Tiziano Ferro, will.i.am, David Guetta, Bob Sinclar, Coolio ed Elodie.

Chi è Valentina Parisse

Valentina Parisse è una cantautrice romana. Oltre al proprio repertorio ha firmato brani per altri interpreti, tra cui Michele Zarrillo, e ha portato la sua musica su palchi come Radio Italia Live a Milano e Tim Summer Hits su Rai 2. Con "Fiori nella gola" prosegue un percorso che unisce ricerca sonora e introspezione in un linguaggio pop-rock diretto.

Domande frequenti

Quando esce "Fiori nella gola" di Valentina Parisse?

"Fiori nella gola", il nuovo singolo di Valentina Parisse, esce venerdì 30 ottobre 2026 su tutte le piattaforme digitali. Lo stesso giorno, alle 14, viene pubblicato il videoclip ufficiale sul canale YouTube della cantautrice romana, con la direzione artistica di SHAKE Plastik Dreamer.

Di cosa parla "Fiori nella gola"?

"Fiori nella gola" parla delle parole che arrivano fino alla gola e restano lì, impossibili da pronunciare. Valentina Parisse immagina dei fiori al posto del nodo alla gola: sentimenti belli e trattenuti, sospesi tra il desiderio di rivelarsi e la paura di esporsi davanti a qualcuno.

Chi ha scritto e prodotto "Fiori nella gola"?

"Fiori nella gola" è scritto e composto da Valentina Parisse e Lara Ingrosso. La produzione e l'arrangiamento sono di Paolo Caruccio. Il brano prosegue la linea pop-rock dei singoli precedenti della cantautrice romana, "Minimal", "Asteroide" e "Le cose che sai", e anticipa l'omonimo album del 2027.

Quando esce il nuovo album di Valentina Parisse?

Il nuovo album di Valentina Parisse si intitola "Fiori nella gola", come il singolo che lo anticipa, ed è atteso agli inizi del 2027. Il progetto mette al centro una scrittura personale e un suono organico, in cui la sensibilità pop della cantautrice incontra l'istinto rock.

Chi ha diretto il videoclip di "Fiori nella gola"?

La direzione artistica dell'immagine di "Fiori nella gola", tra foto, video e artwork, è affidata a SHAKE Plastik Dreamer, regista e direttore creativo. Shake ha lavorato con Damiano David, Tiziano Ferro, will.i.am, David Guetta, Bob Sinclar, Coolio ed Elodie. Il videoclip esce il 30 ottobre alle 14 su YouTube.