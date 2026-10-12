Dalla Lombardia, che ha aperto il 1° ottobre, alla Liguria, che allargherà l'offerta a tutti dal 15 novembre: date, categorie gratuite e vaccini raccomandati per la stagione influenzale.

La campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026-2027 è partita tra fine settembre e metà ottobre, con date diverse da Regione a Regione. Il vaccino è gratuito per over 60, bambini da 6 mesi a 6 anni, donne in gravidanza, malati cronici e operatori sanitari. Alcune Regioni, come la Lombardia, lo offrono gratis a tutti.

Il calendario Regione per Regione

Regione Avvio della campagna Liguria Dal 28 settembre per i bambini dai 2 anni, poi le categorie a rischio; popolazione generale dal 15 novembre Lombardia Dal 1° ottobre per fragili e categorie a rischio; dal 12 ottobre per tutti Veneto Dal 5 ottobre per le categorie prioritarie Umbria Dal 5 ottobre Toscana Dal 7 ottobre per gli ospiti delle Rsa; dal 14 ottobre bambini da 6 mesi a 6 anni e over 60; dall'11 novembre le altre categorie Piemonte Dall'8 ottobre per i bambini con i pediatri; dal 13 ottobre medici di famiglia e farmacie aderenti Emilia-Romagna Dal 12 ottobre Sicilia Dal 12 ottobre Friuli Venezia Giulia Dal 14 ottobre Lazio Già avviata per le categorie a rischio; popolazione generale più avanti nella stagione

Per le Regioni che non compaiono in tabella le date vanno verificate sui portali sanitari regionali e delle Asl, oppure con il proprio medico di famiglia.

Chi può vaccinarsi gratis

La circolare del Ministero della Salute per la stagione 2026-2027, pubblicata a giugno, raccomanda il vaccino e lo offre gratis a:

persone dai 60 anni in su;

bambini da 6 mesi a 6 anni;

donne in gravidanza e nel periodo dopo il parto;

persone di ogni età con malattie croniche che aumentano il rischio di complicanze;

ospiti di strutture per lungodegenti;

familiari e contatti stretti di persone ad alto rischio;

operatori sanitari e sociosanitari.

La vaccinazione è raccomandata anche a forze dell'ordine, vigili del fuoco, addetti ai servizi pubblici essenziali e a chi lavora a contatto con gli animali. Le Regioni possono estendere la gratuità ad altre categorie: in Lombardia, per esempio, dal 12 ottobre il vaccino è gratuito per tutti i cittadini.

Come funziona la campagna

Secondo le indicazioni ministeriali, le Regioni avviano le campagne a partire dalla quarantesima settimana dell'anno, cioè dai primi di ottobre. Il vaccino si fa dal medico di famiglia, dal pediatra per i bambini, nei centri vaccinali delle Asl e nelle farmacie aderenti, secondo gli accordi di ciascuna Regione.

I vaccini di quest'anno

Il vaccino della stagione 2026-2027 è trivalente e segue la composizione raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità per l'emisfero nord. Contiene due ceppi di tipo A, un H1N1 e un H3N2, e un ceppo B del lignaggio Victoria.

Per gli over 60 il Ministero raccomanda i vaccini potenziati, adiuvati o ad alto dosaggio. Per chi deve evitare le proteine dell'uovo esiste un vaccino prodotto su colture cellulari. I bambini sotto i 9 anni mai vaccinati prima devono ricevere due dosi a distanza di almeno quattro settimane, gli altri una sola dose.

Il vaccino antinfluenzale si può fare nella stessa seduta di altre vaccinazioni, purché in sedi diverse del corpo. L'obiettivo indicato dal Ministero per gli over 65 è una copertura minima del 75%, con il 95% come traguardo ottimale.

Domande frequenti

Quando parte la campagna antinfluenzale 2026-2027?

La campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026-2027 parte in date diverse da Regione a Regione, a partire dai primi di ottobre come indicato dal Ministero della Salute. La Liguria ha iniziato il 28 settembre con i bambini, la Lombardia il 1° ottobre, Emilia-Romagna e Sicilia il 12 ottobre, il Friuli Venezia Giulia il 14 ottobre.

Chi può fare il vaccino antinfluenzale gratis?

Il vaccino antinfluenzale 2026-2027 è gratuito per le persone dai 60 anni in su, i bambini da 6 mesi a 6 anni, le donne in gravidanza e dopo il parto, i malati cronici di ogni età, gli ospiti delle strutture per lungodegenti, i loro contatti stretti e gli operatori sanitari. Alcune Regioni lo offrono gratis a tutti.

Dove si fa il vaccino antinfluenzale?

Il vaccino antinfluenzale si fa dal proprio medico di famiglia, dal pediatra per i bambini, nei centri vaccinali delle Asl e nelle farmacie che aderiscono alla campagna regionale. Le modalità di prenotazione cambiano da Regione a Regione: le indicazioni sono pubblicate sui portali sanitari regionali e sui siti delle singole Asl.

Quante dosi servono ai bambini?

Secondo la circolare del Ministero della Salute per la stagione 2026-2027, i bambini sotto i 9 anni che non sono mai stati vaccinati contro l'influenza devono ricevere due dosi a distanza di almeno quattro settimane. I bambini già vaccinati negli anni precedenti, e gli adulti, ricevono invece una sola dose.