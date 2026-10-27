Il ritorno di Hunger Games con il giovane Haymitch, Brad Pitt di nuovo Cliff Booth diretto da David Fincher, la Palma d'oro Fjord, Johnny Depp nei panni di Scrooge e le commedie italiane di Pieraccioni, Genovese e Ficarra e Picone: il calendario settimana per settimana.

A novembre 2026 arrivano al cinema Hunger Games: L'alba sulla mietitura (19 novembre), Le nuove disavventure di Cliff Booth con Brad Pitt (26), Wild Horse Nine di Martin McDonagh (5) e la Palma d'oro Fjord (19). Tra gli italiani spiccano Paolo Genovese, Leonardo Pieraccioni e Ficarra e Picone.

5 novembre: McDonagh, il Gatto col Cappello e Zanasi

Wild Horse Nine. Martin McDonagh porta sullo schermo due agenti della Cia, interpretati da John Malkovich e Sam Rockwell, spediti da Santiago del Cile all'Isola di Pasqua poco prima del golpe del 1973. La missione, all'apparenza tranquilla, si complica tra fantasmi del passato e nuove cospirazioni. Nel cast anche Steve Buscemi, Parker Posey e Tom Waits. Alla Mostra di Venezia Malkovich ha vinto la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile. Distribuisce Searchlight Pictures.

Il Gatto col Cappello. Il personaggio del Dr. Seuss arriva per la prima volta al cinema come protagonista di un film d'animazione, il primo di Warner Bros. Pictures Animation. Il Gatto deve risollevare il morale di due fratelli, Gabby e Sebastian, alle prese con il trasloco in una nuova città: se fallisce, rischia di perdere il suo cappello magico. Dirigono Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja, nella versione italiana le voci sono di Stefano Fresi e Herbert Ballerina.

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È andata così. Il nuovo film di Gianni Zanasi passa prima dalla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, e arriva in sala con Vision Distribution. Nel cast Valentina Lodovini, Michele Riondino, Valerio Mastandrea e Leonardo Lidi.

12 novembre: Genovese, Johnny Depp e Godzilla

Il rumore delle cose nuove. Paolo Genovese apre la ventunesima Festa del Cinema di Roma con la storia di tre coppie che condividono la stessa gabbia, costruita per paura, finché un evento inatteso le costringe a rimettere in discussione la propria vita. Recitano Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria. Distribuisce 01 Distribution.

Scrooge e gli spiriti del Natale. Ti West, il regista di X, Pearl e MaXXXine, rilegge il Canto di Natale di Dickens con Johnny Depp nel ruolo di Ebenezer Scrooge. Con lui Ian McKellen (Jacob Marley), Rupert Grint (Bob Cratchit), Andrea Riseborough e Tramell Tillman negli spiriti del Natale passato e presente. Esce con Eagle Pictures.

Godzilla Minus Zero. Takashi Yamazaki, premio Oscar per gli effetti visivi di Godzilla Minus One, torna al Re dei mostri. Siamo nel 1949, due anni dopo il primo attacco: mentre il Giappone prova a ricostruire, Godzilla ritorna più potente. Tornano Ryunosuke Kamiki e Minami Hamabe. Distribuisce Plaion Pictures, anche in IMAX.

Come rapinare una banca. David Leitch dirige Nicholas Hoult e Zoë Kravitz nella storia di una banda di rapinatori che trasmette i colpi sui social, finché la fama virale non li mette nel mirino di un veterano dell'Fbi. Nel cast anche John C. Reilly e Pete Davidson. Esce con Eagle Pictures.

19 novembre: Hunger Games, Pieraccioni e la Palma d'oro

Hunger Games: L'alba sulla mietitura. Francis Lawrence adatta il quinto romanzo di Suzanne Collins. Il prequel è ambientato ventiquattro anni prima del primo film, durante la cinquantesima edizione degli Hunger Games, quando Capitol raddoppia il numero dei tributi. Dal Distretto 12 viene estratto il giovane Haymitch Abernathy, interpretato da Joseph Zada. Nel cast Ralph Fiennes (il presidente Snow), Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning, Maya Hawke, Jesse Plemons e Billy Porter. Distribuisce Notorious Pictures.

Un weekend artificiale. Leonardo Pieraccioni è un parrucchiere fiorentino invitato in una villa esclusiva con sei sconosciuti per un esperimento: scoprire chi di loro è un umanoide creato dall'intelligenza artificiale. Con lui Giulia Vecchio, Herbert Ballerina, Massimo Ceccherini, Tosca D'Aquino, Giovanni Esposito, Paolo Hendel e Marta Zoboli, più un'apparizione di Giorgio Panariello. Distribuisce Vision Distribution.

Fjord. La Palma d'oro di Cannes 2026 firmata da Cristian Mungiu. Sebastian Stan è un ingegnere romeno evangelico che si trasferisce in Norvegia con la famiglia. Quando i servizi sociali notano dei lividi sulla figlia, il suo modo di educare i figli entra in rotta di collisione con i valori norvegesi. Con Renate Reinsve. Esce con Bim Distribuzione.

26 novembre: Cliff Booth, Ficarra e Picone e il nuovo Disney

Le nuove disavventure di Cliff Booth. Brad Pitt torna nel ruolo dello stuntman di C'era una volta a Hollywood, stavolta diretto da David Fincher su sceneggiatura di Quentin Tarantino. Siamo nella Hollywood del 1977, otto anni dopo il film di Tarantino, e Cliff si ritrova tra omicidi, ricatti ed estorsioni. Nel cast Yahya Abdul-Mateen II, Elizabeth Debicki, Carla Gugino e Timothy Olyphant. È un film Netflix: resta in sala per due settimane, poi arriva in streaming il 23 dicembre.

La notte delle fragole. Ficarra e Picone tornano al cinema con una commedia diretta da Alessandro Genovesi sulle geometrie complicate dell'amore, tra convivenze forzate, sentimenti irrisolti e nuovi incontri. Con Anna Foglietta, Vittoria Puccini e Giulia Fiume. Distribuisce Medusa Film.

Ti presento i Fotter. Il quarto capitolo della saga di Ti presento i miei sposta l'attenzione su Henry, il figlio di Greg e Pam, deciso a sposare una donna molto diversa da come la famiglia se la immaginava. Tornano Robert De Niro, Ben Stiller e Owen Wilson, entra Ariana Grande. Dirige John Hamburg, distribuisce Eagle Pictures.

Hexe: Il regno delle streghe. Il sessantacinquesimo lungometraggio dei Walt Disney Animation Studios, diretto da Fawn Veerasunthorn e Jason Hand. Billie, adolescente impulsiva, scopre di avere poteri magici e finisce a Hexe, un regno nascosto dove incontra Ms. Quill ed Elias Quire e scopre segreti di famiglia. Nella versione originale le voci sono di Hailee Steinfeld, Rashida Jones, Tracey Ullman e Stephen Fry.

Lorenzo – L'incredibile avventura di Jovanotti. Il documentario di Dario Zonta e Carlo Zoratti racconta Jovanotti tra concerti, processo creativo e vita privata, con immagini inedite, materiali di famiglia e la partecipazione di Rick Rubin. È in sala come evento dal 26 novembre al 2 dicembre, distribuito da Plaion Pictures.

Il calendario delle uscite di novembre 2026

5 novembre: Wild Horse Nine; Il Gatto col Cappello; È andata così

12 novembre: Il rumore delle cose nuove; Scrooge e gli spiriti del Natale; Godzilla Minus Zero; Come rapinare una banca

19 novembre: Hunger Games: L'alba sulla mietitura; Un weekend artificiale; Fjord

26 novembre: Le nuove disavventure di Cliff Booth; La notte delle fragole; Ti presento i Fotter; Hexe: Il regno delle streghe; Lorenzo – L'incredibile avventura di Jovanotti (fino al 2 dicembre)

Domande frequenti

Quando esce Hunger Games: L'alba sulla mietitura in Italia? Hunger Games: L'alba sulla mietitura arriva nei cinema italiani giovedì 19 novembre 2026 con Notorious Pictures. Il film di Francis Lawrence, tratto dal quinto romanzo di Suzanne Collins, racconta i cinquantesimi Hunger Games e il giovane Haymitch Abernathy, interpretato da Joseph Zada. Nel cast anche Ralph Fiennes, Elle Fanning e Jesse Plemons.

Il film di Cliff Booth con Brad Pitt esce al cinema? Sì. Le nuove disavventure di Cliff Booth, diretto da David Fincher su sceneggiatura di Quentin Tarantino, esce nelle sale italiane il 26 novembre 2026 per due settimane. Essendo un film Netflix, arriva poi sulla piattaforma il 23 dicembre. Brad Pitt torna nel ruolo dello stuntman di C'era una volta a Hollywood.

Quali film italiani escono al cinema a novembre 2026? Il 5 novembre esce È andata così di Gianni Zanasi, il 12 Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, il 19 Un weekend artificiale di Leonardo Pieraccioni e il 26 La notte delle fragole con Ficarra e Picone. Sempre dal 26 novembre, per una settimana, c'è il documentario Lorenzo su Jovanotti.

Quali film d'animazione escono al cinema a novembre 2026? Due titoli per famiglie: il 5 novembre Il Gatto col Cappello, primo film di Warner Bros. Pictures Animation con le voci italiane di Stefano Fresi e Herbert Ballerina, e il 26 novembre Hexe: Il regno delle streghe, sessantacinquesimo lungometraggio dei Walt Disney Animation Studios, con protagonista l'adolescente Billie.