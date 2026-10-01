Nelle puntate di Un posto al sole dal 5 al 9 ottobre 2026 Damiano attraversa una crisi profonda e Rosa comincia a capire. Giulia e Luca si preparano a un nuovo capitolo di coppia, Michele si dimette dalla radio, Samuel parte con Micaela per la Grecia e Renato rischia di perdere l'imbarco per la Sicilia.

Quando va in onda Un posto al sole dal 5 ottobre

Un posto al sole va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.50, nell'access prime time. Le puntate si possono vedere anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta sia on demand dopo la messa in onda.

Lunedì 5 ottobre: Rosa vede la crisi di Damiano

Damiano è sempre più in guerra con se stesso e Rosa inizia a capire che qualcosa non va. Giulia sta per dare a Niko e Manuela una bella notizia che riguarda lei e Luca, mentre i problemi di Luca sono ormai parte della vita di tutti i giorni.

Raffaele intanto si diverte a stuzzicare Renato. Farebbe bene a ricordare il vecchio adagio "chi è causa del suo mal pianga se stesso".

Martedì 6 ottobre: i dubbi di Clara e la scelta di Michele

Clara si interroga sul futuro del suo matrimonio. Michele è a un passo da una decisione che può cambiare la sua carriera. Giulia e Luca si aprono l'uno con l'altra, sciolgono gli ultimi dubbi e appaiono decisi a cominciare una nuova fase insieme.

Raffaele cerca la complicità di Ornella per frenare gli eccessi di Renato come amministratore del palazzo.

Mercoledì 7 ottobre: l'ultimo giorno di Michele in radio

Michele vive l'ultimo giorno di lavoro in radio dopo le dimissioni. Micaela, saputa la notizia, prende una decisione inattesa.

Raffaele si mette ai fornelli per preparare i suoi piatti forti da portare in Sicilia a Franco, Angela e Bianca. Renato però ha da ridire sul modo in cui intende trasportare tutte quelle pietanze.

Giovedì 8 ottobre: Samuel parte per la Grecia

Samuel cambia programma all'improvviso: decide di partire con Micaela per la Grecia e chiede alcuni giorni di ferie al Vulcano. La scelta mette alla prova il rapporto con i soci. Renato, pronto a raggiungere Franco, Angela e Bianca ad Agrigento, sta per ricevere una brutta sorpresa.

Venerdì 9 ottobre: la corsa di Renato e la promozione di Scala

Gianluca è giù di morale da settimane. Alberto non si arrende e continua a stargli accanto, mentre Luca e Federico gli mostrano tutto il loro affetto. Scala riceve da Roberto Ferri una promozione che non si aspettava.

Renato resta senza auto, portata via dal carro attrezzi, e trascina Raffaele in una corsa contro il tempo per riuscire a imbarcarsi per la Sicilia.

Domande frequenti

Cosa succede a Un posto al sole dal 5 al 9 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 5 al 9 ottobre 2026 Rosa intuisce la crisi di Damiano, Giulia e Luca decidono di aprire un nuovo capitolo, Michele lascia il lavoro in radio e Samuel parte con Micaela per la Grecia. Renato, senza auto, coinvolge Raffaele in una corsa contro il tempo per imbarcarsi verso la Sicilia.

Perché Michele lascia la radio in Un posto al sole?

Le anticipazioni raccontano che Michele prende una decisione importante sulla sua carriera e rassegna le dimissioni. Mercoledì 7 ottobre vive l'ultimo giorno di lavoro in radio. Micaela, quando viene a sapere delle dimissioni, prende a sua volta una decisione inattesa. Il giorno dopo Samuel annuncia che partirà con lei per la Grecia.

Dove vedere Un posto al sole in streaming?

Un posto al sole va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.50 ed è disponibile su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai. Su RaiPlay le puntate si guardano in diretta durante la messa in onda e on demand nei giorni successivi, da computer, smartphone, tablet e smart TV.