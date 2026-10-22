Nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre 2026 Marina affronta Stefano Mori per chiudere il ricatto, compie un gesto estremo e tace mentre la PM Cimmino e Damiano indagano su Greta.

Nelle puntate di Un posto al sole dal 26 al 30 ottobre 2026 Marina va da Stefano Mori per mettere fine al ricatto e la situazione precipita. Dopo il suo gesto estremo, la PM Cimmino e Damiano indagano su un'aggressione. Marina nasconde il proprio coinvolgimento, Scala porta il caso in radio e i sospetti cadono su Greta.

Quando va in onda Un posto al sole dal 26 ottobre

Un posto al sole va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.50, nell'access prime time. Le cinque puntate della settimana restano disponibili su RaiPlay, dove si possono rivedere gratis subito dopo la messa in onda da computer, smartphone, tablet e smart tv.

Il punto di partenza: il ricatto di Mori

Marina convive da settimane con il ricatto di Stefano Mori, che conosce il suo accordo segreto e chiede soldi in cambio del silenzio. Rientrata da Londra, Marina ha trovato ad aspettarla le pretese dell'uomo e la gelosia per Greta, l'ex compagna di Mori che resta vicina a Roberto. Da lunedì 26 ottobre la pressione arriva al limite.

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Lunedì 26 ottobre: Marina va da Mori

Esasperata dalle continue richieste di denaro, Marina si presenta da Stefano Mori per chiudere la partita. Tra i due la tensione sale in pochi minuti e gli eventi prendono una piega che nessuno dei due aveva previsto.

In casa Cirillo il clima è diverso. Filippo tira su di morale Serena e le ricorda che anche lui e le figlie sono la sua famiglia. Serena sembra capire di dover cambiare atteggiamento con le sorelle e con la madre, dopo un periodo di tensioni.

Martedì 27 ottobre: il gesto di Marina e l'arrivo di Greta

Per fermare Stefano, Marina compie un gesto estremo, dettato dall'emergenza del momento. L'arrivo di Greta cambia il corso della vicenda, che da qui in avanti si sviluppa in una direzione imprevista.

Tra le sorelle si apre un altro fronte. Micaela riceve una proposta di lavoro inattesa che rischia di provocare una frattura definitiva con la sorella Manuela.

Mercoledì 28 ottobre: la PM Cimmino sulla pista sbagliata

Marina tiene nascosto il proprio ruolo nella vicenda. La PM Cimmino, titolare delle indagini, mette insieme gli elementi raccolti da Damiano e sembra puntare nella direzione sbagliata.

A Radio Golfo 99 Walter Scala ignora le possibili obiezioni di Roberto e vuole dare ampio spazio in onda al caso Mori, compresa la vecchia relazione tra Stefano e Greta. Rosa intanto scopre di avere una passione in comune con Guido, e Mariella si sente tagliata fuori.

Giovedì 29 ottobre: Roberto crede a Greta

Damiano e la PM Cimmino proseguono le indagini su Mori. Scala vuole dare la vicenda in pasto al pubblico e non intende fare sconti a nessuno. Roberto, però, continua a credere a Greta.

Dopo la loro discussione, Rossella e Nunzio non riescono a rompere il ghiaccio. Per Gianluca si avvicina il giorno delle dimissioni. Mariella diventa sempre più gelosa della sintonia tra Guido e Rosa.

Venerdì 30 ottobre: Marina e il senso di colpa

Le indagini sull'aggressione vanno avanti e i sospetti si concentrano su Greta. Marina viene travolta da un terribile senso di colpa, mentre Greta rischia di pagare al posto suo.

Renato torna dalla Sicilia con una notizia che avrà conseguenze negative per Silvia e Michele. A chiudere la settimana è un imprevisto: uno strappo muscolare offre a Nunzio e Rossella l'occasione per chiarirsi e prendere decisioni importanti sul loro futuro.

Le storie da seguire nella settimana

La trama di Marina domina le cinque puntate. Marina ha un segreto e il suo silenzio pesa su Greta, la rivale che ha sempre visto come una minaccia per il matrimonio con Roberto. Roberto, nel frattempo, si fida di Greta e si trova Scala pronto a raccontare in radio proprio la storia tra lei e Mori.

Sul versante più leggero Rosa e Guido trovano un terreno comune che manda in crisi Mariella, mentre Rossella e Nunzio cercano di superare la loro discussione.

Domande frequenti

Cosa succede a Un posto al sole dal 26 al 30 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 26 al 30 ottobre 2026 Marina affronta Stefano Mori per chiudere il ricatto e compie un gesto estremo. Dopo l'arrivo di Greta partono le indagini su un'aggressione, condotte dalla PM Cimmino con Damiano. Marina tace, Scala porta il caso in radio e i sospetti cadono su Greta.

Chi è sospettato dell'aggressione a Mori?

Le indagini della PM Cimmino, basate sugli elementi raccolti da Damiano, prendono una direzione sbagliata. Venerdì 30 ottobre i sospetti si concentrano su Greta, mentre Marina, che ha avuto un ruolo nella vicenda, nasconde il proprio coinvolgimento ed è assalita dal senso di colpa. Roberto continua a credere a Greta.

Perché Micaela e Manuela rischiano di rompere?

Martedì 27 ottobre Micaela riceve una proposta di lavoro inaspettata. Quella offerta rischia di provocare una frattura definitiva tra lei e la sorella Manuela. Le anticipazioni non svelano di che lavoro si tratti, né come reagirà Manuela nelle puntate successive.

Che notizia porta Renato dalla Sicilia?

Venerdì 30 ottobre Renato rientra dalla Sicilia con una notizia destinata ad avere conseguenze negative per Silvia e Michele. Le anticipazioni della settimana non svelano il contenuto della notizia, che verrà raccontato nelle puntate successive di Un posto al sole su Rai 3.

A che ora va in onda Un posto al sole su Rai 3?

Un posto al sole va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nella settimana dal 26 al 30 ottobre 2026 le cinque puntate si possono rivedere gratis su RaiPlay, in streaming on demand subito dopo la messa in onda televisiva.