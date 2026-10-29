Nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 da lunedì 2 a venerdì 6 novembre 2026 la PM Cimmino mette Greta sotto pressione, Roberto la difende e Marina tace, mentre Renato annuncia di voler vendere la casa di Silvia e Michele e Lorenza ricatta i soci del Vulcano.

Nelle puntate di Un posto al sole dal 2 al 6 novembre 2026 la PM Lucia Cimmino incalza Greta, che trova in Roberto un alleato. Marina deve nascondere il proprio ruolo e assistere alla loro vicinanza. Al Vulcano una festa finisce male e Lorenza chiede soldi per andarsene. Renato vuole vendere l'appartamento in affitto a Silvia e Michele.

Quando va in onda Un posto al sole dal 2 novembre

Un posto al sole va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.50, nell'access prime time. Le cinque puntate della settimana si possono rivedere gratis su RaiPlay, on demand subito dopo la messa in onda, da computer, smartphone, tablet e smart tv.

Il punto di partenza: Marina e il caso Mori

La settimana scorsa Marina è andata da Stefano Mori per chiudere il ricatto e ha compiuto un gesto estremo. Dopo l'arrivo di Greta sono partite le indagini, affidate alla PM Cimmino con Damiano, e i sospetti si sono concentrati proprio su Greta. Marina tace e convive con il senso di colpa, mentre Scala vuole raccontare la vicenda in radio.

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Lunedì 2 novembre: la festa dei morti al Vulcano

Il Caffè Vulcano organizza una festa per il Día de los Muertos. Una salsa finisce nel piatto sbagliato e l'incidente rischia di rovinare la serata e la reputazione del locale.

Renato trova il coraggio di dire a Silvia e Michele che intende vendere la casa in cui vivono. La PM Lucia Cimmino incalza Greta con un interrogatorio serrato.

Martedì 3 novembre: Roberto al fianco di Greta

Renato si avvicina a una decisione importante che toccherà da vicino Silvia e Michele. L'incidente della festa crea tensioni tra il personale del Vulcano e porta Diego a vedere le cose con chiarezza.

Greta capisce quanto sia seria la sua posizione, ma trova in Roberto un alleato. Marina deve accettare in silenzio la loro vicinanza. Alberto chiede aiuto a Guido e Mariella per un problema legato a un animale.

Mercoledì 4 novembre: il ricatto di Lorenza

Roberto si impegna a dimostrare l'innocenza di Greta e resta sorpreso dalla comprensione inattesa di Marina. Il ricatto di Lorenza colpisce duro il Vulcano, ma i tre soci ammettono di aver sbagliato con Samuel e Micaela e si preparano ad affrontare insieme il futuro.

Mariella scopre che il cane che ha spaventato Alberto è una vecchia conoscenza. Guido si rifiuta di assecondare il nuovo entusiasmo animalista della moglie.

Giovedì 5 novembre: Roberto contro Scala

I soci del Vulcano devono gestire la richiesta di Lorenza, che vuole soldi in cambio della sua uscita dal locale. Silvia e Michele scoprono che Renato intende vendere l'appartamento che hanno in affitto.

Una giornalista di Radio Golfo tende un agguato a Cristina per strapparle un'intervista. Roberto decide di affrontare Scala. Marina sente crescere la pressione e fatica a tenere nascosto il proprio coinvolgimento.

Venerdì 6 novembre: il finanziatore di Mori

Roberto avverte Scala che mettersi contro di lui non gli conviene. Continua a pensare che il misterioso finanziatore di Mori abbia a che fare con il caso.

Nunzio e Rossella, ignari dei guai di Michele e Silvia, pensano solo al progetto della nuova casa. Manuela non ha ancora accettato di non lavorare più in radio, mentre Micaela è pronta a condurre il suo nuovo programma.

Le storie da seguire nella settimana

Il filo che tiene insieme le puntate è il segreto di Marina. Roberto cerca la verità per salvare Greta e intuisce che dietro Mori c'è un finanziatore misterioso. È la pista che porta dritto all'accordo segreto di Marina con Radio Ciclone. Più Roberto scava, più Marina rischia.

Sul fronte dei Palladini pesa la notizia di Renato: Silvia e Michele, già alle prese con i problemi del Vulcano, potrebbero perdere la casa. Al Caffè, intanto, l'uscita di Lorenza ha un prezzo.

Domande frequenti

Cosa succede a Un posto al sole dal 2 al 6 novembre 2026?

Nelle puntate dal 2 al 6 novembre 2026 la PM Cimmino incalza Greta, che trova in Roberto un alleato mentre Marina tace sul proprio coinvolgimento. Lorenza chiede soldi ai soci del Vulcano per andarsene e Renato annuncia di voler vendere l'appartamento in affitto a Silvia e Michele.

Greta è accusata dell'aggressione a Mori?

Lunedì 2 novembre la PM Lucia Cimmino incalza Greta con un interrogatorio serrato e martedì 3 Greta capisce quanto sia grave la sua posizione. Roberto si schiera con lei e lavora per dimostrarne l'innocenza, mentre Marina, che ha avuto un ruolo nella vicenda, continua a nasconderlo.

Perché Silvia e Michele rischiano di perdere la casa?

Renato intende vendere l'appartamento che Silvia e Michele hanno in affitto. Lunedì 2 novembre trova il coraggio di parlarne e giovedì 5 la coppia scopre le sue intenzioni. La notizia arriva in un momento difficile, con il Caffè Vulcano già alle prese con il ricatto di Lorenza.

Cosa vuole Lorenza dai soci del Vulcano?

Lorenza ricatta i soci del Caffè Vulcano e giovedì 5 novembre chiede denaro in cambio della sua uscita dal locale. Già mercoledì 4 i tre soci ammettono di aver sbagliato con Samuel e Micaela e decidono di affrontare insieme il futuro del Vulcano.

A che ora va in onda Un posto al sole su Rai 3?

Un posto al sole va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nella settimana dal 2 al 6 novembre 2026 le cinque puntate si possono rivedere gratis su RaiPlay, in streaming on demand subito dopo la messa in onda televisiva.