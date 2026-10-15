Nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre 2026 Diego chiude la storia con Ida, Manuela deve decidere se ascoltare il padre Maurizio, Marina rientra da Londra e trova il ricatto di Stefano Mori ad aspettarla.

Nelle puntate di Un posto al sole dal 19 al 23 ottobre 2026 una scoperta casuale porta Diego a un confronto con Ida che segna la fine della coppia. Manuela si interroga sul padre Maurizio e si scontra con Monica. Marina, tornata da Londra, fa i conti con la gelosia per Greta e con il ricatto di Stefano Mori.

Quando va in onda Un posto al sole dal 19 ottobre

Un posto al sole va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.50, nell'access prime time. Le puntate si possono vedere anche su RaiPlay, in diretta oppure on demand subito dopo la messa in onda.

Lunedì 19 ottobre: Marina torna da Londra

Manuela deve capire se ha la forza di affrontare il padre e ascoltare la sua versione di quanto accadde, molti anni fa, tra lui e sua madre. Una scoperta casuale accende i sospetti di Diego, che affronta Ida in un confronto delicato.

Marina rientra da Londra e trova subito due problemi: la gelosia nei confronti di Greta e il ricatto di Stefano Mori, deciso a farsi pagare caro il silenzio.

Martedì 20 ottobre: Diego prende atto della crisi

Micaela e Samuel tornano dalla vacanza. Manuela, tormentata dai dubbi su Maurizio, prende una decisione importante. Diego esce amareggiato dal confronto con Ida e capisce che tra loro qualcosa si è rotto.

Guido, intanto, scopre che a Napoli si festeggiano i trent'anni di Saudade do Sol, la soap brasiliana che adora, e non vuole perdersi l'evento.

Mercoledì 21 ottobre: la fine della storia tra Diego e Ida

Monica prende un'iniziativa che costringe Manuela a schierarsi su quanto accaduto tra la madre e Maurizio. Diego fa i conti con la fine della relazione con Ida. Guido prova a conquistarsi un posto ai festeggiamenti per l'anniversario di Saudade do Sol.

Giovedì 22 ottobre: Monica va in ospedale da Maurizio

Lo scontro tra Manuela e Monica si fa duro. Monica decide di affrontare Maurizio di persona e va a trovarlo in ospedale, una mossa rischiosa viste le condizioni precarie dell'uomo.

Clara e Marika presentano il progetto "Borse di vita" a un referente del microcredito di libertà. Guido incontra gli interpreti di Saudade do Sol, ma l'incontro lo delude.

Venerdì 23 ottobre: il pranzo di Serena

Serena vuole tenere unita la famiglia Cirillo e organizza un pranzo con la madre e le sorelle, ma la giornata prende una piega diversa da quella sperata. Rossella e Nunzio, pronti a trasferirsi alla Terrazza, scoprono di avere esigenze e desideri molto lontani. Marika continua a tenere il broncio a Clara.

Domande frequenti

Cosa succede in Un posto al sole dal 19 al 23 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 19 al 23 ottobre 2026 Diego affronta Ida dopo una scoperta casuale e la loro storia finisce. Manuela si interroga sul padre Maurizio e litiga con Monica, che va a trovarlo in ospedale. Marina torna da Londra, gelosa di Greta e ricattata da Stefano Mori.

Diego e Ida si lasciano in Un posto al sole?

Sì. Lunedì 19 ottobre una scoperta casuale accende i sospetti di Diego, che affronta Ida. Martedì 20 Diego capisce che tra loro le cose sono cambiate e mercoledì 21 ottobre deve fare i conti con la fine della relazione. Le trame non rivelano cosa abbia scoperto.

A che ora va in onda Un posto al sole su Rai 3?

Un posto al sole va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nella settimana dal 19 al 23 ottobre 2026 non sono previsti cambi di orario. Le puntate si possono vedere in diretta streaming su RaiPlay e rivedere on demand dopo la messa in onda.