Nelle puntate di Un posto al sole dal 12 al 16 ottobre 2026 Raffaele si accorge di quanto Diego sia sereno accanto a Lorenza e affronta il figlio sulla relazione con Ida. Roberto, con Marina a Londra, si avvicina a Greta. Eduardo, pronto a scontare la pena, chiede a Clara un ultimo regalo e Manuela riceve una telefonata che la sconvolge.

Quando va in onda Un posto al sole dal 12 ottobre

Un posto al sole va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.50, nell'access prime time. Le puntate si possono vedere anche in streaming su RaiPlay, in diretta oppure on demand dopo la messa in onda.

Lunedì 12 ottobre: Raffaele vede Diego con Lorenza

Un incontro casuale mostra a Raffaele quanto Diego sia allegro e rilassato quando sta con Lorenza. Padre e figlio arrivano a un confronto sincero e doloroso sulla relazione con Ida.

Lollo fa domande e Mariella, d'istinto, gli nasconde che Sasà e Castrese sono una coppia. Guido non approva quella bugia, e la vicenda apre una riflessione sul rapporto tra genitori e figli.

Martedì 13 ottobre: il consiglio di Luca ad Alberto

Alberto non sa se assecondare una richiesta, ma un discorso di Luca lo aiuta a prendere la decisione giusta.

Lorenza continua a sorprendere Diego con i suoi tanti talenti. Raffaele si sente impotente e dispiaciuto: il rapporto tra il figlio e Ida resta faticoso. Qualcosa però potrebbe cambiare presto.

Mercoledì 14 ottobre: un pomeriggio con Greta

Scala comincia a far pesare il suo ruolo di direttore in radio. Roberto, con Marina partita per Londra e il trasferimento di Cristina a Salerno da accelerare, passa un bel pomeriggio con Greta. La loro complicità non passa inosservata.

Anna non riesce ancora a liberarsi dei sensi di colpa. Serena e Filippo cercano una nuova collaboratrice domestica e si rivolgono a Rosa, ma lavorare in quella casa si rivela tutt'altro che semplice.

Giovedì 15 ottobre: la richiesta di Eduardo

Eduardo, pronto a scontare la sua pena, chiede a Clara un ultimo regalo. Le trame non svelano di cosa si tratti.

Manuela tiene al lavoro in radio, ma il nuovo direttore proprio non le va giù. Con Marina lontana, Roberto è sempre più vicino a Greta. Per Rossella e Nunzio si avvicina il momento di tornare a casa: lasciare la terrazza non è facile per nessuno.

Venerdì 16 ottobre: la telefonata di Manuela

Manuela è indecisa sul suo futuro in radio e nota che Lorenza, con la scusa dei video promozionali, si prende sempre più spazio al Vulcano. Una telefonata le stravolge la giornata e la lascia turbata.

Alberto rivolge a Clara una richiesta che riguarda Federico. Giulia, dispiaciuta per l'imminente trasferimento di Nunzio e Rossella nel seminterrato, pensa a una soluzione che possa accontentare tutti.

Domande frequenti

Cosa succede a Un posto al sole dal 12 al 16 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 12 al 16 ottobre 2026 Raffaele vede Diego felice con Lorenza e lo affronta sulla relazione con Ida. Roberto si avvicina a Greta mentre Marina è a Londra, Eduardo chiede a Clara un ultimo regalo prima di scontare la pena e Manuela riceve una telefonata che la turba.

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Roberto tradisce Marina con Greta?

Le trame dal 12 al 16 ottobre 2026 raccontano che Roberto, approfittando della partenza di Marina per Londra, passa un pomeriggio con Greta e le si avvicina sempre di più. La loro complicità viene notata da altri. Le anticipazioni ufficiali della settimana non parlano di un tradimento consumato.

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A che ora va in onda Un posto al sole?

Un posto al sole va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.50, nella fascia dell'access prime time. Le puntate si possono vedere anche in streaming su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai, in diretta oppure on demand dopo la messa in onda.