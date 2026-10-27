Torna in scena Un magico Natale con Carolina, lo spettacolo di Carolina Benvenga per grandi e piccini, dopo il successo e i sold out delle edizioni precedenti. Il tour parte il 28 novembre 2026 dal Teatro Comunale di Fondi e tocca Roma, Milano, Bitritto e Napoli, dove si chiude il 3 gennaio 2027. Biglietti su TicketOne.

Data Città Teatro 28 novembre 2026 Fondi Teatro Comunale 8 dicembre 2026 Roma Teatro Brancaccio 13 dicembre 2026 Milano Teatro Lirico Giorgio Gaber 22 dicembre 2026 Bitritto (Bari) Palatour Frecciarossa 3 gennaio 2027 Napoli PalaPartenope

Biglietti

I biglietti sono disponibili su TicketOne, nei punti vendita autorizzati e nei botteghini dei teatri.

La storia: una nevicata e la classe terza B

Lo spettacolo accompagna il pubblico in una nuova avventura ambientata tra i banchi di scuola, dove l'atmosfera delle feste si intreccia con l'entusiasmo dei preparativi natalizi.

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Nella classe terza B i bambini provano e riprovano balli e canzoni per scambiarsi gli auguri prima delle lunghe vacanze. Quando una forte nevicata li intrappola a scuola e mette a rischio i festeggiamenti, serve una soluzione inaspettata. Grazie al magico intervento della maestra Carolina, i piccoli protagonisti impareranno a non perdersi d'animo e a scoprire il valore della collaborazione, trasformando un imprevisto in un'esperienza indimenticabile.

Musica, coreografie, emozioni e tante sorprese fanno da cornice a uno show pensato per vivere insieme, in famiglia, il periodo più magico dell'anno.

Il cast

Accanto a Carolina Benvenga, nel ruolo della maestra magica Carolina, salgono sul palco:

Interprete Personaggio Aurora Convertini Gisella, alunna distratta Luca Dalle Molle Giuliano, alunno timido Sofia Magrini Violetta, alunna modello Giorgia Morana Lorella, alunna birbante Davide Pinto Martino, alunno tenore Sofia Proietti Amélie, alunna in scambio con l'estero Pietro Rebora Piergiacinto, maestro precisino Lanfranco Rosa Gerardo, alunno ripetente Domiziano Toniolo Tancredi, alunno monello

Chi c'è dietro lo spettacolo

Un magico Natale con Carolina è scritto da Carolina Benvenga e Morena D'Onofrio ed è prodotto da Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci, in collaborazione con Sony Music. La regia è di Morena D'Onofrio, le coreografie di Fiorella Nolis e il disegno luci di Marco Palmieri.

Chi è Carolina Benvenga

Carolina Benvenga è una delle figure di riferimento del mondo kids, seguita da milioni di famiglie tra televisione, social, web e teatro. Artista completa e creatrice di contenuti musicali ed educativi, ha costruito negli anni un rapporto speciale con il suo pubblico, conquistando bambini e adulti con un linguaggio riconoscibile che unisce divertimento, apprendimento e partecipazione.

Domande frequenti

Quali sono le date di Un magico Natale con Carolina?

Un magico Natale con Carolina parte il 28 novembre 2026 dal Teatro Comunale di Fondi, poi fa tappa l'8 dicembre al Teatro Brancaccio di Roma, il 13 dicembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, il 22 dicembre al Palatour Frecciarossa di Bitritto e il 3 gennaio 2027 al PalaPartenope di Napoli.

Dove comprare i biglietti di Un magico Natale con Carolina?

I biglietti di Un magico Natale con Carolina, lo spettacolo natalizio di Carolina Benvenga in tour da novembre 2026 a gennaio 2027, sono in vendita su TicketOne, nei punti vendita autorizzati e nei botteghini dei teatri che ospitano le cinque tappe, da Fondi a Napoli.