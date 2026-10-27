Un magico Natale con Carolina torna a teatro: il tour 2026-2027 da Fondi a Napoli, passando per Roma e Milano. Date, biglietti e cast
Dopo i sold out degli spettacoli natalizi precedenti, Carolina Benvenga riporta in scena la sua maestra magica in una nuova avventura tra i banchi di scuola. Si parte il 28 novembre dal Teatro Comunale di Fondi, gran finale il 3 gennaio 2027 al PalaPartenope.
Torna in scena Un magico Natale con Carolina, lo spettacolo di Carolina Benvenga per grandi e piccini, dopo il successo e i sold out delle edizioni precedenti. Il tour parte il 28 novembre 2026 dal Teatro Comunale di Fondi e tocca Roma, Milano, Bitritto e Napoli, dove si chiude il 3 gennaio 2027. Biglietti su TicketOne.
Le date del tour
Data
Città
Teatro
28 novembre 2026
Fondi
Teatro Comunale
8 dicembre 2026
Roma
Teatro Brancaccio
13 dicembre 2026
Milano
Teatro Lirico Giorgio Gaber
22 dicembre 2026
Bitritto (Bari)
Palatour Frecciarossa
3 gennaio 2027
Napoli
PalaPartenope
Biglietti
I biglietti sono disponibili su TicketOne, nei punti vendita autorizzati e nei botteghini dei teatri.
La storia: una nevicata e la classe terza B
Lo spettacolo accompagna il pubblico in una nuova avventura ambientata tra i banchi di scuola, dove l'atmosfera delle feste si intreccia con l'entusiasmo dei preparativi natalizi.
Nella classe terza B i bambini provano e riprovano balli e canzoni per scambiarsi gli auguri prima delle lunghe vacanze. Quando una forte nevicata li intrappola a scuola e mette a rischio i festeggiamenti, serve una soluzione inaspettata. Grazie al magico intervento della maestra Carolina, i piccoli protagonisti impareranno a non perdersi d'animo e a scoprire il valore della collaborazione, trasformando un imprevisto in un'esperienza indimenticabile.
Musica, coreografie, emozioni e tante sorprese fanno da cornice a uno show pensato per vivere insieme, in famiglia, il periodo più magico dell'anno.
Il cast
Accanto a Carolina Benvenga, nel ruolo della maestra magica Carolina, salgono sul palco:
Interprete
Personaggio
Aurora Convertini
Gisella, alunna distratta
Luca Dalle Molle
Giuliano, alunno timido
Sofia Magrini
Violetta, alunna modello
Giorgia Morana
Lorella, alunna birbante
Davide Pinto
Martino, alunno tenore
Sofia Proietti
Amélie, alunna in scambio con l'estero
Pietro Rebora
Piergiacinto, maestro precisino
Lanfranco Rosa
Gerardo, alunno ripetente
Domiziano Toniolo
Tancredi, alunno monello
Chi c'è dietro lo spettacolo
Un magico Natale con Carolina è scritto da Carolina Benvenga e Morena D'Onofrio ed è prodotto da Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci, in collaborazione con Sony Music. La regia è di Morena D'Onofrio, le coreografie di Fiorella Nolis e il disegno luci di Marco Palmieri.
Chi è Carolina Benvenga
Carolina Benvenga è una delle figure di riferimento del mondo kids, seguita da milioni di famiglie tra televisione, social, web e teatro. Artista completa e creatrice di contenuti musicali ed educativi, ha costruito negli anni un rapporto speciale con il suo pubblico, conquistando bambini e adulti con un linguaggio riconoscibile che unisce divertimento, apprendimento e partecipazione.
Domande frequenti
Quali sono le date di Un magico Natale con Carolina?
Un magico Natale con Carolina parte il 28 novembre 2026 dal Teatro Comunale di Fondi, poi fa tappa l'8 dicembre al Teatro Brancaccio di Roma, il 13 dicembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, il 22 dicembre al Palatour Frecciarossa di Bitritto e il 3 gennaio 2027 al PalaPartenope di Napoli.
Dove comprare i biglietti di Un magico Natale con Carolina?
I biglietti di Un magico Natale con Carolina, lo spettacolo natalizio di Carolina Benvenga in tour da novembre 2026 a gennaio 2027, sono in vendita su TicketOne, nei punti vendita autorizzati e nei botteghini dei teatri che ospitano le cinque tappe, da Fondi a Napoli.