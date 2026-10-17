Sabato 17 ottobre alla Festa del Cinema di Roma il racconto degli ultimi anni di Federico Fellini, fino all'Oscar alla carriera e al 31 ottobre 1993. Con Roberto Benigni, Martin Scorsese, Nicola Piovani e Milo Manara. La locandina è di Mauro Balletti.

Ultimo Fellini, il documentario di Gianluigi Attorre sull'ultimo decennio di vita e di lavoro di Federico Fellini, viene presentato sabato 17 ottobre 2026 alla Festa del Cinema di Roma, alle 15 in Sala Sinopoli. Il film, 113 minuti, nasce dalle cassette dell'archivio di Vincenzo Mollica e accompagna il regista fino al 31 ottobre 1993.

Gli anni Ottanta e Novanta di Fellini

Il documentario racconta il Fellini meno raccontato, quello degli anni Ottanta e dei primi anni Novanta. Il mondo del cinema continua a celebrarlo, premiarlo e studiarlo, ma per lui diventa sempre più difficile trovare lo spazio per fare i suoi film e difendere la propria libertà artistica.

Il lavoro di Attorre è frutto di tre anni di ricerche, con materiali d'archivio privati e immagini d'epoca. Il punto di partenza sono decine di videocassette girate da Vincenzo Mollica, che documentano l'ultimo decennio del regista tra interviste, backstage e incontri.

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Disegni, appunti e tovaglioli

Accanto alle immagini il film porta sullo schermo registrazioni audio, bozzetti, disegni, tavole e appunti. Persino i tovaglioli che il regista disegnava per i suoi commensali diventano tracce di un processo creativo nel quale vita quotidiana e immaginazione continuano a contaminarsi.

Il 1993, l'ultimo anno

Il racconto arriva al 1993, l'ultimo anno. A marzo Fellini riceve a Los Angeles l'Oscar alla carriera. All'indomani della cerimonia c'è l'ultima telefonata con Martin Scorsese. Poi ottobre e gli ultimi giorni, fino al 31 ottobre 1993.

Ultimo Fellini accompagna il regista fino alla fine senza separare l'uomo dall'autore: la sua voce, il suo volto, le pause, i disegni, le indicazioni date dietro la macchina da presa. Fino agli ultimi mesi, Fellini continua a trasformare ciò che gli accade intorno in racconto.

Le testimonianze

Nel documentario intervengono Roberto Benigni, Vincenzo Mollica, Martin Scorsese, Milo Manara, Nicola Piovani e Fiammetta Profili, per anni segretaria e collaboratrice di Fellini.

La locandina di Mauro Balletti

Anche l'immagine di Ultimo Fellini porta una firma d'autore. La locandina è di Mauro Balletti, artista e fotografo protagonista dell'immaginario visivo italiano, legato da oltre cinquant'anni all'universo di Mina, di cui ha firmato fotografie, ritratti e celebri copertine. Per Ultimo Fellini Balletti mette il proprio segno al servizio di un altro grande protagonista dell'immaginario italiano.

La locandina rinnova anche il rapporto artistico tra Balletti e Gianluigi Attorre, che al fotografo e al suo lungo percorso con Mina ha già dedicato il documentario Mauro Balletti: tra le immagini di Mina.

La scheda del film

Titolo: Ultimo Fellini

Ultimo Fellini Genere: documentario, 2026, 113 minuti

documentario, 2026, 113 minuti Regia: Gianluigi Attorre

Gianluigi Attorre Sceneggiatura: Gianluigi Attorre in collaborazione con Caterina Mollica e Francesco Linguiti

Gianluigi Attorre in collaborazione con Caterina Mollica e Francesco Linguiti Produzione: Atomic

Atomic Coproduzione: Rai Cinema, TNM Produzioni

Rai Cinema, TNM Produzioni Produttori: Gianluigi Attorre, Caterina Mollica

Gianluigi Attorre, Caterina Mollica Distribuzione internazionale: PiperPlay

PiperPlay Locandina: Mauro Balletti

Mauro Balletti Con la partecipazione di: Roberto Benigni, Vincenzo Mollica, Martin Scorsese, Milo Manara, Nicola Piovani, Fiammetta Profili

Domande frequenti

Di cosa parla il documentario Ultimo Fellini?

Ultimo Fellini racconta l'ultimo decennio di vita e di lavoro di Federico Fellini, dagli anni Ottanta al 31 ottobre 1993. Il documentario di Gianluigi Attorre nasce dalle videocassette dell'archivio di Vincenzo Mollica e unisce interviste, backstage, disegni e appunti, fino all'Oscar alla carriera e all'ultima telefonata con Martin Scorsese.

Quando viene presentato Ultimo Fellini alla Festa del Cinema di Roma?

Ultimo Fellini viene presentato alla Festa del Cinema di Roma sabato 17 ottobre 2026 alle 15, in Sala Sinopoli all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il documentario di Gianluigi Attorre dura 113 minuti ed è coprodotto da Rai Cinema e TNM Produzioni, con la produzione di Atomic.

Chi partecipa al documentario Ultimo Fellini?

Nel documentario Ultimo Fellini intervengono Roberto Benigni, Vincenzo Mollica, Martin Scorsese, Milo Manara, Nicola Piovani e Fiammetta Profili, storica segretaria e collaboratrice del regista. La regia è di Gianluigi Attorre, che ha scritto il film con Caterina Mollica e Francesco Linguiti. La locandina è firmata da Mauro Balletti.