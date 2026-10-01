Il MagFlow 2-in-1 Foldable Magnetic Wireless Charger 25W è il caricatore pieghevole della nuova gamma UGREEN, presentato a IFA 2026 e in vendita dal 4 settembre a 49,99 euro, in nero e in bianco. Carica insieme un iPhone con il Qi2 fino a 25W e gli AirPods fino a 5W, e da chiuso pesa circa 100 grammi.

È il modello più piccolo e più economico della famiglia MagFlow, e forse quello che finirà in più zaini. Rinuncia a pompe e ventole e punta tutto su materiali, sensori e ingombri.

Chiuso sta in tasca, aperto diventa un supporto

Piegato misura 60,2 x 72,6 x 26,6 mm: un disco che scivola in una tasca della giacca o nell'astuccio dei cavi. Aperto si sdoppia in due pad affiancati, uno magnetico per il telefono e uno largo per gli auricolari.

Può anche restare in piedi come supporto magnetico da scrivania. In questa posizione lo schermo resta visibile e l'iPhone entra in modalità StandBy, con orologio, widget e foto sul comodino di un albergo. Sedici magneti N48H resistenti al calore, con una forza di 11N, tengono il telefono fermo anche quando si tocca lo schermo.

Quanto è veloce

iPhone 17 Pro Max : al 50% in 30 minuti, contro gli 82 minuti di una ricarica Qi da 7,5W.

: al 50% in 30 minuti, contro gli 82 minuti di una ricarica Qi da 7,5W. Potenza per modello : 25W per iPhone 16 e iPhone 17, 15W per i modelli dal 12 al 15.

: 25W per iPhone 16 e iPhone 17, 15W per i modelli dal 12 al 15. Ricarica doppia: fino a 30W complessivi, 25W per l'iPhone e 5W per gli AirPods in contemporanea.

Sono velocità da caricatore da scrivania dentro un oggetto che pesa quanto un mazzo di chiavi.

Il calore gestito senza ventole

Qui il raffreddamento è passivo. La superficie del pad è in vetro, un materiale che resta fresco al tatto, mentre il sistema Thermal Guard controlla la temperatura con sensori NTC 200 volte al secondo e regola la potenza quando serve. Accanto lavorano otto livelli di protezione del circuito, tra cui sovraccarica, cortocircuito e rilevamento dei corpi estranei (FOD), utile quando si appoggia il telefono vicino a monete o chiavi.

L'algoritmo SmartCharge adatta la potenza a oltre mille dispositivi supportati, tra iPhone, Samsung, Pixel, AirPods e Apple Watch.

Quale alimentatore usare

In confezione c'è solo il cavo USB-C da un metro, e la potenza erogata dipende dall'alimentatore collegato. UGREEN consiglia almeno 45W per sfruttare il caricatore al massimo:

Alimentatore Solo telefono Solo auricolari Telefono + auricolari PD 27W 15W 5W 15W + 2,5W PD 30W 25W 5W 20W + 2,5W PD 35W 25W 5W 25W + 2,5W PD 45W o superiore 25W 5W 25W + 5W

Chi ha già un alimentatore da 30W ottiene i 25W sul telefono quando lo carica da solo. Per la ricarica doppia a piena potenza serve il 45W.

Scheda tecnica

Caratteristica Dato Uscita totale 30W max iPhone Qi2 fino a 25W AirPods fino a 5W Raffreddamento passivo, superficie in vetro, sensori NTC Magneti 16 N48H, 11N Dimensioni da chiuso 60,2 x 72,6 x 26,6 mm Peso 100 g (± 5 g) Colori nero, bianco In confezione caricatore, cavo USB-C da 1 m

Compatibilità

Funziona con iPhone 12 e successivi, AirPods e Pixel 10. I Galaxy S26 e S25 richiedono una cover magnetica o Qi2. La potenza massima arriva a 25W con iPhone 17, iPhone 16 con iOS 26 o successivo, Pixel 10 Pro XL e Galaxy S26 Ultra; scende a 20W con iPhone Air e Galaxy S26+ e a 15W con iPhone dal 12 al 15, Pixel 10 e 10 Pro, Galaxy S25.

Il verdetto

Il MagFlow 2-in-1 pieghevole porta in viaggio le prestazioni di una base fissa: Qi2 a 25W, ricarica doppia, modalità StandBy e un magnete robusto. Il vetro e i sensori tengono sotto controllo il calore senza parti in movimento, e a 49,99 euro è la porta d'ingresso più accessibile alla gamma MagFlow.

Punti di forza

Formato tascabile da circa 100 grammi

iPhone 17 Pro Max al 50% in 30 minuti, secondo UGREEN

Funziona da supporto con StandBy

Magnete da 11N e otto livelli di protezione

Da sapere

Alimentatore non incluso: per la potenza piena su entrambi i pad serve un 45W

Niente modulo per Apple Watch, previsto invece sulla base 3-in-1

Prezzo e disponibilità

Il prezzo consigliato è di 49,99 euro, nelle versioni nera e bianca. Il caricatore è in vendita su Amazon e sullo store ufficiale UGREEN dal 4 settembre 2026.

Domande frequenti

Cosa carica il caricatore UGREEN MagFlow 2-in-1 pieghevole?

Carica due dispositivi insieme: un iPhone in magnetico con il Qi2 fino a 25W e una custodia AirPods o di altri auricolari Qi fino a 5W, per 30W complessivi. Funziona anche con Pixel 10 e, con una cover magnetica, con i Galaxy S26 e S25.

Serve un alimentatore specifico?

L'alimentatore non è incluso, in confezione c'è solo il cavo USB-C da un metro. Con un 27W il telefono si ferma a 15W, dai 30W in su arriva a 25W. Per caricare iPhone e AirPods insieme alla potenza piena UGREEN indica un alimentatore da almeno 45W.

Si può usare come supporto per il telefono?

Sì. Oltre alla posizione piatta si apre in un supporto magnetico da scrivania che lascia lo schermo visibile e attiva la modalità StandBy di iOS. I 16 magneti da 11N tengono l'iPhone fermo anche quando si tocca il display.

Quanto costa il MagFlow 2-in-1 pieghevole?

Il prezzo consigliato è di 49,99 euro, in nero e in bianco. Il MagFlow 2-in-1 Foldable Magnetic Wireless Charger 25W si acquista su Amazon e sullo store ufficiale UGREEN dal 4 settembre 2026, giorno della presentazione a IFA 2026.