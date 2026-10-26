Il Milan ha battuto l'Udinese 2-0 domenica 25 ottobre al Bluenergy Stadium, nel posticipo dell'ottava giornata di Serie A. Christian Pulisic ha sbloccato la partita al 6', Hutchinson ha chiuso i conti al 66' con il primo gol in rossonero. Il Milan sale a 18 punti, l'Udinese resta a 4 e incassa la sesta sconfitta consecutiva.

Pulisic colpisce subito

La squadra di Amorim è partita forte. Al 6' Luka Modric ha battuto in fretta una punizione e ha lanciato Pulisic, che si è presentato davanti a Okoye e lo ha superato. Per il resto del primo tempo il Milan ha attaccato su entrambe le fasce e ha sfiorato il raddoppio con Bartesaghi e lo stesso Pulisic. L'Udinese ha costruito poco, con Keinan Davis spesso isolato in avanti.

Il raddoppio di Hutchinson e la traversa di Ramos

Nella ripresa Runjaic ha provato a cambiare l'inerzia con Miller, poi con Zaniolo e Arizala. Il gol però lo ha trovato il Milan. Al 66' Jashari ha calciato dal limite, Okoye ha respinto corto e Hutchinson ha messo dentro il pallone del 2-0. Gonçalo Ramos ha poi colpito la traversa, sfiorata anche da Okoye, e ha negato il tris. Nel finale Maignan ha bloccato senza problemi un tiro di Davis.

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Una vittoria che serviva dopo Bournemouth

Il Milan arrivava dal pesante 3-0 subito a Bournemouth in Europa League, con l'espulsione di Maignan. In campionato i rossoneri avevano battuto l'Atalanta e a Udine hanno dato continuità. Da segnalare l'esordio in Serie A di Diawara sulla fascia destra della difesa.

Unica nota stonata il finale di Ruben Loftus-Cheek: entrato al 73', ha dovuto lasciare il campo nel recupero per un problema fisico.

La classifica dopo Udinese-Milan

Con i tre punti il Milan sale a 18 e raggiunge la Roma, a quattro lunghezze dalla coppia di testa Inter e Lazio, ferma a 22. Il Como insegue a 17. Per l'Udinese la situazione si fa pesante: i friulani sono fermi a 4 punti, appaiati a Fiorentina e Parma, con il solo Venezia sotto di loro.

Domande frequenti

Come è finita Udinese-Milan?

Udinese-Milan, posticipo dell'ottava giornata di Serie A giocato domenica 25 ottobre 2026 al Bluenergy Stadium, è finita 0-2. Hanno segnato Christian Pulisic al 6' su assist di Luka Modric e Hutchinson al 66', al primo gol con la maglia del Milan.

Dove si trova il Milan in classifica dopo la vittoria a Udine?

Dopo il successo per 2-0 sull'Udinese il Milan ha 18 punti, gli stessi della Roma, e occupa la zona Champions League. Inter e Lazio guidano la Serie A con 22 punti, quattro in più dei rossoneri, mentre il Como segue a quota 17.

Quante partite di fila ha perso l'Udinese?

Con lo 0-2 contro il Milan l'Udinese di Kosta Runjaic ha perso la sesta partita consecutiva. I friulani sono fermi a 4 punti dopo otto giornate, appaiati a Fiorentina e Parma e a ridosso della zona retrocessione, con il solo Venezia più in basso.

Chi ha arbitrato Udinese-Milan?

Udinese-Milan dell'ottava giornata di Serie A 2026/27 è stata diretta dall'arbitro Marcenaro. Gli ammoniti della partita sono stati Gonçalo Ramos e Luka Modric per il Milan e Karlstrom per l'Udinese. Nessun giocatore è stato espulso.