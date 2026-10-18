Il Lecce vince 3-0 a Udine domenica 18 ottobre 2026, nella partita delle 12.30 della settima giornata di Serie A. Gaspar segna di testa all'11', N'Dri raddoppia al 33', entrambi su azione da calcio d'angolo. Nel finale Siebert firma il terzo gol in contropiede. La squadra di Eusebio Di Francesco sale a 9 punti, l'Udinese di Kosta Runjaic resta a 4.

Gaspar sblocca di testa

Il Lecce parte forte e passa presto. All'11', su un calcio d'angolo, Kialonda Gaspar stacca più in alto di tutti e di testa batte Okoye per lo 0-1.

L'Udinese tiene il pallone, ma fatica a rendersi pericolosa contro la difesa ordinata dei salentini.

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N'Dri raddoppia, sempre da corner

Al 33' il Lecce colpisce ancora da palla inattiva. Sugli sviluppi di un altro calcio d'angolo il pallone resta in area e Konan N'Dri lo spinge in rete per lo 0-2.

L'Udinese ci prova, Siebert la chiude

Runjaic cambia tre uomini all'intervallo per riaprire la gara. L'Udinese alza il baricentro e trova anche la rete, ma il gol viene annullato. La squadra friulana lascia però spazi alle ripartenze del Lecce, e nel finale arriva il colpo del ko: Siebert recupera un pallone, parte in contropiede e batte Okoye per lo 0-3.

I numeri della partita

L'Udinese ha avuto il 64% di possesso palla e ha tirato 13 volte, ma solo due conclusioni sono finite nello specchio. Il Lecce ha tirato 15 volte, dieci nello specchio, costringendo Okoye a sette parate. Un solo ammonito, tra i padroni di casa.

Classifica: Lecce a 9, Udinese in difficoltà

Con la terza vittoria in campionato il Lecce sale a 9 punti e si allontana dalla zona calda della classifica. L'Udinese resta a 4 punti, nelle posizioni più basse.

Nel prossimo turno il Lecce ospita la Juventus al Via del Mare, domenica 25 ottobre.

Domande frequenti

Come è finita Udinese-Lecce?

Udinese-Lecce è finita 0-3, domenica 18 ottobre 2026 nella partita delle 12.30 della settima giornata di Serie A. Per il Lecce hanno segnato Gaspar di testa all'11' e N'Dri al 33', entrambi su azione da calcio d'angolo, e Siebert in contropiede nel finale di partita.

Quanti punti ha il Lecce in classifica?

Dopo il 3-0 a Udine del 18 ottobre 2026 il Lecce di Eusebio Di Francesco ha 9 punti in sette giornate di Serie A, con tre vittorie e quattro sconfitte. Nel prossimo turno i salentini ospitano la Juventus al Via del Mare, domenica 25 ottobre 2026.

Chi ha segnato in Udinese-Lecce?

In Udinese-Lecce del 18 ottobre 2026 hanno segnato solo i giallorossi: Kialonda Gaspar di testa all'11', Konan N'Dri al 33', con due reti nate da calcio d'angolo, e Siebert nel finale con un'azione in contropiede. L'Udinese ha avuto un gol annullato nella ripresa.