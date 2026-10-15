Gli U2 tornano in tour negli stadi. Live Nation ha annunciato "Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth", il tour mondiale che partirà il 23 febbraio 2027 da Città del Messico. È il primo giro negli stadi dal 2019. Le date per Europa e Nord America saranno annunciate nelle prossime settimane. Il nuovo album esce il 13 novembre 2026.

Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. torneranno a esibirsi in una selezione di stadi nel 2027 e oltre. Il tour accompagna "Carnaval De Luz", il sedicesimo album in studio della band. Ad aprire i concerti ci sarà Beck. Città del Messico, San Paolo e Buenos Aires sono le sole tre città dell'America Latina toccate dal tour il prossimo anno:

23 febbraio 2027, Città del Messico, Estadio GNP Seguros

26 febbraio 2027, Città del Messico, Estadio GNP Seguros

10 marzo 2027, San Paolo, Estádio MorumBIS

12 marzo 2027, San Paolo, Estádio MorumBIS

23 marzo 2027, Buenos Aires, Estadio River Plate

25 marzo 2027, Buenos Aires, Estadio River Plate

Le altre date del 2027 in Europa e Nord America verranno comunicate nelle prossime settimane. In preparazione c'è anche il ritorno della band in Irlanda.

Bono, Edge, Adam e Larry: «Se il pubblico ci sarà, noi ci saremo di sicuro»

A presentare il tour è la stessa band, con un messaggio firmato da tutti e quattro: «Il più grande spettacolo del mondo? Beh, questa sì che è una sfida. È una sfida, rivolta a noi stessi tanto quanto a chiunque altro, per cercare di regalare a tutti la serata più bella della loro vita. Un po' di spettacolo, un po' di sciamanesimo, un tripudio di colori, chitarra, basso e batteria sfrenati, e melodie che ti restano dentro. Perché se il pubblico ci sarà, noi ci saremo di sicuro».

Il ritorno negli stadi dopo il Joshua Tree Tour

Lo show promette di celebrare il legame umano e l'intimità su vasta scala, con una scaletta che pesca dall'intero repertorio. Sono le prime date negli stadi dalla fine del "The Joshua Tree Tour", chiuso il 15 dicembre 2019 al DY Patil Stadium di Mumbai: un tour che ha portato gli U2 davanti a quasi 3 milioni di spettatori.

Nel mezzo c'è stata l'esperienza di "U2: UV Achtung Baby Live At Sphere", 40 concerti a Las Vegas per l'inaugurazione della Sphere. Il tour è prodotto da Live Nation Global Touring.

Il nuovo singolo «The Greatest Show On Earth»

L'annuncio coincide con l'uscita del brano che dà il nome al tour. "The Greatest Show On Earth", scritto dagli U2 insieme a Brian Eno, è il terzo singolo estratto da "Carnaval De Luz" dopo "Street Of Dreams" e "Silencio". Racconta di due amanti che lottano per mantenere la fiducia l'uno nell'altro e nella fede stessa.

Il video, diretto da Anton Corbijn e girato nel deserto californiano, mette in scena una satira della band come setta religiosa in cui sono le donne a fare tutto il lavoro pesante.

«Carnaval De Luz», l'album in uscita il 13 novembre

"Carnaval De Luz" esce venerdì 13 novembre 2026 per EMI Records Italy/Universal Music Italia. È il primo album di inediti della band dopo nove anni e arriva nell'anno del 50° anniversario, festeggiato il 25 settembre con un'esibizione a sorpresa in Grafton Street a Dublino.

Prodotto da Jacknife Lee, contiene 12 brani su spiritualità, amicizia, libertà e resistenza a forze oscure. Nel suono tornano echi dei lavori più sperimentali della band, mentre "Silencio" è un omaggio di 2 minuti e 35 secondi al surf-punk degli esordi.

Il disco chiude un percorso iniziato con due EP di sei tracce usciti a sorpresa nel 2026 e legati al calendario liturgico: "Days Of Ash", pubblicato il Mercoledì delle Ceneri, e "Easter Lily", uscito il Venerdì Santo. Il Carnevale, festa che precede la Quaresima e la Pasqua, si colloca così prima dei due EP nella linea temporale.

Il duetto con Dolly Parton

A collegare l'album e gli EP è la traccia finale, "Torn", duetto tra Bono e Dolly Parton, scomparsa ad agosto. È la sua ultima performance vocale registrata. Scritta dagli U2 con la Parton e Johnny McDaid, è una canzone country sui legami familiari spezzati.

Tra gli ospiti del disco ci sono anche Brian Eno (coautore e sintetizzatori in "Go (Carnaval De Luz)", "The Greatest Show On Earth" e "Can't Stop Us Now"), Martin Garrix (coautore di "Glorify"), Daniel Lanois alla pedal steel in "Torn" e Ryan Tedder, produttore aggiuntivo di "Silencio". In tracklist figura anche Rosalía.

La tracklist di «Carnaval De Luz»

Go (Carnaval De Luz) La Reina Street Of Dreams The Mirror Maker (Rosalía) Superficiality If The World Is At War We Better Not Be Silencio The Greatest Show On Earth Glorify Midnight Sunshine Can't Stop Us Now Torn (feat. Dolly Parton)

L'album sarà disponibile in cofanetti deluxe in vinile e CD in edizione limitata, in diverse versioni in vinile colorato in edizione limitata, in CD e vinile standard e in digitale.

Domande frequenti

Quando inizia il tour degli U2 nel 2027?

Il tour mondiale degli U2 "Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth" parte il 23 febbraio 2027 dall'Estadio GNP Seguros di Città del Messico, con Beck in apertura. Seguono San Paolo e Buenos Aires a marzo. Le date in Europa e Nord America saranno annunciate nelle prossime settimane.

Gli U2 suoneranno in Italia nel 2027?

Le date europee del tour "The Greatest Show On Earth" degli U2 non sono ancora state annunciate: arriveranno nelle prossime settimane insieme a quelle nordamericane. Per ora sono ufficiali solo sei concerti tra Città del Messico, San Paolo e Buenos Aires, tra febbraio e marzo 2027. È in preparazione anche il ritorno in Irlanda.

Quando esce Carnaval De Luz degli U2?

"Carnaval De Luz", sedicesimo album in studio degli U2, esce venerdì 13 novembre 2026 per EMI Records Italy/Universal Music Italia. Contiene 12 brani prodotti da Jacknife Lee, tra cui i singoli "Street Of Dreams", "Silencio" e "The Greatest Show On Earth" e il duetto "Torn" con Dolly Parton, la sua ultima registrazione.