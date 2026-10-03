Eccezionalmente alle 15.20, Mia Ceran apre la puntata con la cronaca nera in televisione. Poi il ritorno di Blu Notte, Tale e Quale Show e il ruolo delle giurie negli show.

Cronaca nera, grandi ritorni televisivi e il peso delle giurie negli show. Sabato 3 ottobre "Tv Talk" torna su Rai 3 con la seconda puntata della nuova stagione, eccezionalmente alle 15.20. Alla conduzione c'è Mia Ceran, che in studio avrà tra gli ospiti Carlo Lucarelli, Carlo Conti e Fabio Canino.

Il caso Garlasco e il racconto della cronaca nera

La puntata si apre con un approfondimento sui linguaggi della cronaca nera in tv. Con Carlo Lucarelli e i giornalisti Stefano Zurlo e Ilenia Petracalvina si parlerà dell'attenzione mediatica sul caso Garlasco: le svolte giudiziarie, i protagonisti e il ruolo che hanno assunto nel racconto televisivo.

Il ritorno di Blu Notte

Si resta in tema con il ritorno di Carlo Lucarelli su Rai 3 con la nuova stagione di "Blu Notte – Misteri dimenticati". Insieme alla conduttrice televisiva Marisa Passera, "Tv Talk" analizzerà il racconto del pioniere del true crime, diventato un'icona della televisione italiana.

Carlo Conti e il "doppio azzardo" di Tale e Quale Show

Dopo i ReTVeet, lo spazio dedicato ai momenti televisivi più commentati della settimana, si parla di un altro grande ritorno: "Tale e Quale Show". Ospite Carlo Conti, che spiegherà il "doppio azzardo" della sedicesima edizione, passata al mercoledì sera e con una nuova giuria.

Il ruolo dei giudici negli show

Il tema delle giurie diventa poi un approfondimento a sé. In studio arriva Fabio Canino, per 17 anni tra i protagonisti della giuria di "Ballando con le Stelle", insieme a Giorgio Simonelli e Claudia Rossi.

After Talk con Fabio Canino

In chiusura torna "After Talk". Fabio Canino sarà protagonista del faccia a faccia con la squadra di giovani analisti di "Tv Talk" e risponderà alle domande sulla sua carriera tra televisione, radio e teatro.

Domande frequenti

A che ora va in onda Tv Talk sabato 3 ottobre 2026?

Sabato 3 ottobre 2026 "Tv Talk" va in onda eccezionalmente alle 15.20 su Rai 3. È la seconda puntata della nuova stagione, condotta da Mia Ceran, con ospiti tra gli altri Carlo Lucarelli, Carlo Conti e Fabio Canino.

Chi sono gli ospiti di Tv Talk del 3 ottobre?

Gli ospiti di "Tv Talk" del 3 ottobre sono Carlo Lucarelli, Stefano Zurlo, Ilenia Petracalvina, Marisa Passera, Carlo Conti, Fabio Canino, Giorgio Simonelli e Claudia Rossi. Si parla di caso Garlasco, Blu Notte, Tale e Quale Show e giurie televisive.

Di cosa parla Carlo Conti a Tv Talk?

A "Tv Talk" Carlo Conti racconta il "doppio azzardo" della sedicesima edizione di "Tale e Quale Show": il passaggio della trasmissione al mercoledì sera e l'arrivo di una nuova giuria. L'intervista va in onda sabato 3 ottobre 2026 su Rai 3.