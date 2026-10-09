Nella terza puntata Mia Ceran apre con il racconto televisivo del caro affitti, analizza l'intervista dei genitori di Chiara Poggi a Verissimo e ospita Milly Carlucci e Maurizio Lastrico.

Tv Talk torna sabato 10 ottobre 2026 alle 15 su Rai 3 con la terza puntata condotta da Mia Ceran. Si parte dal racconto televisivo dell'emergenza casa, con le proteste in Spagna e il caro affitti in Italia. Poi l'intervista dei genitori di Chiara Poggi a Verissimo, Milly Carlucci con le novità di Ballando con le stelle e Maurizio Lastrico, protagonista anche dell'After Talk.

Quando va in onda Tv Talk

La terza puntata di Tv Talk va in onda sabato 10 ottobre alle 15 su Rai 3, con la conduzione di Mia Ceran. Il programma si può seguire anche in streaming su RaiPlay.

L'emergenza casa raccontata dalla tv

La puntata si apre con il racconto televisivo dell'emergenza casa. Federico Ruffo, conduttore di Mi Manda Rai 3, la storica della tv Anna Bisogno e il giornalista Filippo Facci commentano il forte impatto mediatico delle proteste in corso in Spagna.

L'analisi si sposta poi sulla tv italiana, tra cronache del caro affitti e speculazioni immobiliari.

I genitori di Chiara Poggi a Verissimo

Segue una riflessione sull'intervista televisiva ai genitori di Chiara Poggi. Ospiti di Verissimo, hanno rotto il silenzio riportando al centro la vittima e hanno commentato il ruolo della televisione nel racconto del caso Garlasco.

I ReTVeet e Milly Carlucci

Spazio ai ReTVeet, i momenti televisivi più commentati della settimana, con Riccardo Bocca e Martina Catuzzi.

Per il grande ritorno di Ballando con le stelle arriva in studio Milly Carlucci, la signora del sabato sera, che racconta le novità della 21ª stagione: dalla giuria rinnovata al cast dei concorrenti.

Maurizio Lastrico e Maschi Veri 2

La puntata prosegue con Maurizio Lastrico, tra i protagonisti della seconda stagione di Maschi Veri. La serie Netflix dipinge un ritratto ironico del maschio di oggi, alle prese con paure e fragilità.

L'After Talk con Maurizio Lastrico

In chiusura torna l'After Talk. Il protagonista del faccia a faccia è ancora Maurizio Lastrico: la squadra di giovani analisti di Tv Talk gli rivolge domande sulla sua carriera di comico, cabarettista e attore, tra tv, cinema e teatro.

Domande frequenti

Quando va in onda Tv Talk sabato 10 ottobre 2026?

La terza puntata di Tv Talk va in onda sabato 10 ottobre 2026 alle 15 su Rai 3, con la conduzione di Mia Ceran. Si apre con il racconto televisivo dell'emergenza casa e ospita Milly Carlucci e Maurizio Lastrico. Il programma si può seguire anche in streaming su RaiPlay.

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Chi sono gli ospiti di Tv Talk il 10 ottobre 2026?

Nella puntata del 10 ottobre 2026 Mia Ceran accoglie Federico Ruffo, la storica della tv Anna Bisogno, il giornalista Filippo Facci, Milly Carlucci per Ballando con le stelle e l'attore Maurizio Lastrico. Ci sono anche Riccardo Bocca e Martina Catuzzi con i ReTVeet della settimana.

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Di cosa parla Tv Talk il 10 ottobre?

Tv Talk del 10 ottobre analizza il racconto televisivo dell'emergenza casa, dalle proteste in Spagna al caro affitti in Italia, e l'intervista dei genitori di Chiara Poggi a Verissimo sul caso Garlasco. Seguono le novità di Ballando con le stelle e la serie Netflix Maschi Veri 2 con Maurizio Lastrico.