Nelle puntate di Tutto per la mia famiglia dal 5 all'11 ottobre 2026 Cemile si trasferisce a Smirne per sfuggire a Tolga, che scatena una rissa e poi un incendio. Sengul accusa Akif davanti a tutti e da giovedì 8 ottobre la serie va anche in prima serata su Canale 5.

Quando va in onda Tutto per la mia famiglia dal 5 ottobre

Tutto per la mia famiglia 2, titolo originale Kardeşlerim, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16 e nel fine settimana alle 14.30. La novità della settimana arriva giovedì 8 ottobre: la dizi sui fratelli Eren conquista la prima serata di Canale 5 e va in onda dalle 22 circa, dopo La Ruota della Fortuna, senza lasciare il pomeriggio.

Racconto di una notte, che finora la precedeva il giovedì, torna alla domenica sera già dal 4 ottobre. Le puntate restano disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Cemile lascia Istanbul, Tolga giura vendetta

Cemile decide di trasferirsi a Smirne dall'amica Kader, per proteggere se stessa e gli Eren dalla furia di Tolga. Il saluto alla famiglia è commosso. Tolga reagisce con disperazione e giura vendetta contro tutti quelli che ritiene responsabili della sua partenza.

Omer lascia il lavoro trovato grazie a Susen: si sente umiliato quando scopre che lo stipendio lo pagava lei. Aybike scopre per caso che sua madre lavorava e viveva a casa di Berk e Ayla e accusa il ragazzo di averle mentito ancora una volta.

La rissa alla festa e l'incendio

Durante una festa tra studenti scoppia una rissa violenta, alimentata dallo scontro tra Omer e Tolga. Tolga accusa Omer di avergli portato via Cemile. Poco dopo la situazione precipita: Tolga, accecato dalla rabbia, appicca un incendio nel locale e i ragazzi restano intrappolati all'interno.

Sengul ricorda tutto e poi ritratta

Sengul si sforza di recuperare la memoria perduta. Orhan dovrebbe pagare Haluk, ma non ha i soldi. Quando i ricordi tornano, Sengul rivede i crimini commessi da Akif e il giorno in cui Orhan l'ha cacciata di casa. Davanti a tutta la famiglia accusa Akif di essere un assassino.

La paura di essere allontanata di nuovo dal marito la spinge però a ritrattare subito: dice di aver confuso Akif con un attore di un film.

Omer guardiano notturno, Asiye umiliata

Omer si fa carico dei problemi economici della famiglia e accetta un lavoro come guardiano notturno in un cantiere. A scuola alcune compagne umiliano Asiye per le difficoltà economiche degli Eren. Susen prende le sue difese.

Domande frequenti

Cosa succede in Tutto per la mia famiglia dal 5 all'11 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 5 all'11 ottobre 2026 Cemile si trasferisce a Smirne per sfuggire a Tolga, che scatena una rissa e appicca un incendio con i ragazzi all'interno. Sengul recupera la memoria e accusa Akif di essere un assassino, poi ritratta. Omer accetta un lavoro come guardiano notturno.

Quando va in onda Tutto per la mia famiglia in prima serata?

Tutto per la mia famiglia arriva in prima serata su Canale 5 da giovedì 8 ottobre 2026, dalle 22 circa, dopo La Ruota della Fortuna. La dizi mantiene anche l'appuntamento del pomeriggio, dal lunedì al venerdì alle 16 e nel fine settimana alle 14.30. Racconto di una notte torna invece alla domenica.

Dove vedere Tutto per la mia famiglia in streaming?

Tutto per la mia famiglia 2 è disponibile su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset, sia in diretta durante la messa in onda su Canale 5 sia on demand nei giorni successivi. Basta un account gratuito per guardare le puntate da computer, smartphone, tablet e smart TV.