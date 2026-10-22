Nelle puntate di Tutto per la mia famiglia dal 26 al 31 ottobre 2026 Doruk scopre che Omer lavora per lo strozzino Tayfun e gli presta i soldi per uscirne. Nebahat dichiara in tribunale di non voler divorziare da Akif. Resul muore dopo una lite con Akif. Tayfun spara a Omer e Asiye lo protegge.

Quando va in onda Tutto per la mia famiglia dal 26 ottobre

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì nel pomeriggio, intorno alle 16, con un appuntamento anche il sabato alle 14.30 e il giovedì in prima serata. Le puntate della seconda stagione si possono vedere anche su Mediaset Infinity, in diretta streaming e on demand.

Lunedì 26 ottobre: la rissa in palestra e il piano di Resul

Durante l'ora di educazione fisica le ragazze della classe dei fratelli Eren si azzuffano e finiscono nei guai. Sengul prova a riconquistare Orhan seguendo le bizzarre istruzioni di Ogulcan, ma il marito resta distante.

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Akif va da Resul con la scusa di comprare le sue quote societarie e cerca di approfittare delle sue difficoltà economiche. Resul intuisce le sue vere intenzioni e, su consiglio di Nebahat, incarica Murat di raccogliere prove contro il socio. Nebahat continua a cercare vendetta, dopo aver bruciato in giardino i vestiti del marito in un falò. Omer saluta tutti con la scusa del lavoro al supermercato, mentre Asiye confida a Doruk i suoi sospetti sul fratello.

Martedì 27 ottobre: Asiye teme per Omer

Sengul insiste con i consigli di Ogulcan, senza risultati. Akif prova ancora a sfruttare i problemi economici di Resul per prendersi le sue quote, ma non riesce a ingannarlo. Resul, spinto da Nebahat, decide di raccogliere prove contro di lui.

Omer continua a nascondere alla famiglia la verità sul suo nuovo lavoro. Asiye, preoccupata, si confida con Doruk.

Mercoledì 28 ottobre: i sospetti su Omer crescono

A scuola le tensioni tra i ragazzi proseguono dopo la rissa in palestra. Sengul cerca ancora di riconquistare Orhan con l'aiuto di Ogulcan. Resul, deciso a smascherare Akif, si prepara a raccogliere prove con l'aiuto di Murat. Omer va di nascosto al suo presunto impiego al supermercato e Asiye teme che il fratello le nasconda qualcosa.

Giovedì 29 ottobre: Doruk scopre Tayfun, Nebahat ferma il divorzio

Sengul organizza una cena per Orhan e lui accetta, pur controvoglia. Doruk segue Omer al lavoro e scopre la verità: il ragazzo è costretto a obbedire allo strozzino Tayfun per proteggere la famiglia. A scuola Harika provoca Ogulcan uscendo con Emir e chiude con il passato.

Resul organizza un furto nella villa di Akif per portargli via i dispositivi elettronici, compreso il portatile di Kaan con il video della morte di Veli. Akif va in tribunale per divorziare da Nebahat e, fuori dall'aula, telefona a Harika per annunciarle che quella sera chiederà a Suzan di sposarlo. Nebahat sente la conversazione e va su tutte le furie. Durante l'udienza cambia idea e dichiara al giudice di non voler divorziare, perché ama ancora il marito.

Venerdì 30 ottobre: Sengul scopre il segreto di Omer

Nebahat è decisa a complicare la vita ad Akif e, durante l'udienza, mette in atto una strategia per ritardare il divorzio. Ayla, che le è rimasta accanto, le propone di passare una giornata insieme per distrarsi. Gonul ha un problema nella sua trattoria e Orhan lo risolve prima dell'arrivo dei clienti.

Sengul scopre da Enver che Omer lavora per uno strozzino e chiede spiegazioni al nipote. A scuola la professoressa Filiz invita gli studenti a fare un'autoanalisi davanti a uno specchio e qualcuno va in difficoltà. Doruk invita Asiye a casa per fare i compiti di matematica e lei accetta, anche se teme di incontrare Nebahat. La cena tra i due ragazzi viene interrotta proprio dall'arrivo della donna.

Sabato 31 ottobre: la morte di Resul e lo sparo

Omer salda il debito con Tayfun, deciso a chiudere con lui. Doruk, che ha insistito per accompagnarlo, assiste al pestaggio di un debitore da parte di uno degli uomini dello strozzino e chiama la polizia.

Resul mostra a Nebahat il video in cui Akif uccide Veli e le dice di volerlo denunciare. Terrorizzata all'idea che il marito finisca in carcere e che i figli vengano additati come figli di un assassino, Nebahat prova a fermarlo e lo colpisce alla testa, lasciandolo privo di sensi. Quando Akif arriva alla villa scoppia una lite tra i due uomini: Resul cade, batte la testa e muore. Akif e Nebahat cancellano ogni traccia e se ne vanno.

Tayfun intanto sfugge alla polizia, affronta Omer e gli spara. Asiye si mette in mezzo per proteggere il fratello e viene colpita dal proiettile. Omer si sente in colpa e Doruk lo accusa di aver messo in pericolo la famiglia.

Le storie da seguire nella settimana

La settimana intreccia tre linee che esplodono tutte sabato. La prima è il debito di Omer con Tayfun, scoperto da Doruk e poi da Sengul, che finisce con lo sparo e Asiye ferita. La seconda è il divorzio conteso tra Akif e Nebahat, con Suzan sullo sfondo. La terza è il video della morte di Veli, che Resul riesce a rubare e che gli costa la vita.

Akif e Nebahat escono dalla settimana legati da un nuovo segreto, proprio mentre lei aveva appena bloccato il divorzio in tribunale.

Domande frequenti

Cosa succede in Tutto per la mia famiglia dal 26 al 31 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 26 al 31 ottobre 2026 Doruk scopre che Omer lavora per lo strozzino Tayfun e lo aiuta a saldare il debito. Nebahat si oppone in tribunale al divorzio da Akif. Resul ruba il video della morte di Veli e muore dopo una lite con Akif. Tayfun spara a Omer e colpisce Asiye.

Come muore Resul in Tutto per la mia famiglia?

Sabato 31 ottobre Resul mostra a Nebahat il video in cui Akif uccide Veli e vuole denunciarlo. Nebahat lo colpisce alla testa per fermarlo. Quando arriva Akif scoppia una lite: Resul cade, batte la testa e muore. Akif e Nebahat cancellano le tracce e si allontanano dalla villa.

Chi spara ad Asiye?

Sabato 31 ottobre lo strozzino Tayfun sfugge alla polizia e spara a Omer, che ha appena saldato il suo debito. Asiye si mette in mezzo per proteggere il fratello e viene colpita dal proiettile. Omer si sente responsabile e Doruk lo accusa di aver messo in pericolo tutta la famiglia.

Nebahat divorzia da Akif?

No, per ora. Giovedì 29 ottobre Nebahat sente Akif annunciare a Harika che chiederà a Suzan di sposarlo e in udienza dichiara al giudice di non voler divorziare, perché ama ancora il marito. Venerdì 30 mette in atto una strategia per allungare i tempi della procedura.

A che ora va in onda Tutto per la mia famiglia su Canale 5?

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì nel pomeriggio, intorno alle 16, il sabato alle 14.30 e il giovedì in prima serata. Nella settimana dal 26 al 31 ottobre 2026 le puntate sono disponibili anche su Mediaset Infinity.