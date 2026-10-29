Nelle puntate di Tutto per la mia famiglia in onda su Canale 5 da lunedì 2 a sabato 7 novembre 2026 Asiye è fuori pericolo, Suzan finisce in centrale per la morte di Resul, Akif scopre il percorso del video su Veli e ottiene il divorzio da Nebahat.

Nelle puntate di Tutto per la mia famiglia dal 2 al 7 novembre 2026 Asiye, colpita al posto di Omer, è dichiarata fuori pericolo. Suzan viene portata in centrale come sospettata della morte di Resul e poi scagionata. Akif ottiene il divorzio e Nebahat decide di rivelare la verità su Veli.

Quando va in onda Tutto per la mia famiglia dal 2 novembre

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì nel pomeriggio, intorno alle 16, con un appuntamento anche il sabato alle 14.30 e il giovedì in prima serata. Le puntate della seconda stagione si possono vedere anche su Mediaset Infinity, in diretta streaming e on demand.

Il punto di partenza: lo sparo e la morte di Resul

La settimana scorsa si è chiusa con due colpi di scena. Tayfun ha sparato a Omer e Asiye si è messa in mezzo, restando ferita. Resul, che voleva denunciare Akif con il video della morte di Veli, è morto dopo una lite con lui, e Akif e Nebahat hanno cancellato le tracce. Da lunedì si contano le conseguenze.

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Lunedì 2 novembre: Asiye fuori pericolo

I medici dichiarano Asiye fuori pericolo. Omer si sente in colpa e Doruk lo accusa di aver messo in pericolo tutta la famiglia. Suzan, trovata accanto al corpo di Resul, viene portata in centrale come principale sospettata.

Martedì 3 novembre: Akif e la chiavetta

Akif cerca di proteggere Suzan. Scopre che il video sulla morte di Veli era finito nelle mani di Resul su una chiavetta, e che quella chiavetta appartiene a Kaan.

Mercoledì 4 novembre: la confessione di Kaan

Kaan ammette di aver ricevuto la chiavetta da Omer. La rivelazione complica la posizione del ragazzo, che si ritrova di nuovo nel mirino di Akif.

Giovedì 5 novembre: il microfono aperto

Akif dice a Nebahat che vuole divorziare. Suzan viene scagionata. Omer ufficializza la relazione con Susen, mentre Asiye e Doruk tornano insieme.

In sala radio Asiye accende per sbaglio il microfono e il suo sfogo contro Omer arriva a tutta la scuola. Omer ne esce umiliato.

Venerdì 6 novembre: Akif ottiene il divorzio

Akif ottiene il divorzio da Nebahat. Tolga caccia di casa Kaan e Doruk gli offre ospitalità. Sengul e Hilmiye cercano di riportare Orhan a casa. Nebahat scopre i piani di nozze di Suzan e corre in boutique.

Sabato 7 novembre: Nebahat vuole parlare

Doruk e Kaan passano una giornata insieme. Orhan trova una sistemazione sopra il ristorante di Gonul. A scuola Kaan teme che Susen riveli la verità sulla morte di Kadir.

Nebahat decide di rivelare che Akif è responsabile della morte di Veli. Kaan avverte Akif.

Le storie da seguire nella settimana

Il segreto di Akif torna a stringersi attorno a lui. La chiavetta con il video su Veli passa dalle mani di Resul a quelle di Kaan e porta a Omer. Akif ne segue il percorso mentre protegge Suzan e corre verso il divorzio. Nebahat, umiliata, minaccia di parlare proprio quando è lei a conoscere anche la verità sulla morte di Resul.

Tra i ragazzi pesa lo sparo. Asiye si salva, torna con Doruk e umilia Omer con lo sfogo in radio. Kaan, cacciato di casa, trova riparo da Doruk e teme che Susen racconti la verità su Kadir.

Domande frequenti

Cosa succede in Tutto per la mia famiglia dal 2 al 7 novembre 2026?

Nelle puntate dal 2 al 7 novembre 2026 Asiye, colpita al posto di Omer, è fuori pericolo. Suzan viene portata in centrale per la morte di Resul e poi scagionata. Akif scopre che il video su Veli è passato da Omer a Kaan, ottiene il divorzio e Nebahat decide di rivelare la verità.

Asiye si salva dopo lo sparo?

Sì. Lunedì 2 novembre i medici dichiarano Asiye fuori pericolo dopo il proiettile destinato a Omer. Omer si sente responsabile e Doruk lo accusa di aver messo in pericolo la famiglia. Giovedì 5 Asiye e Doruk tornano insieme, ma lo sfogo di lei in radio umilia Omer davanti a tutta la scuola.

Chi è accusato della morte di Resul?

Suzan, trovata accanto al corpo di Resul, viene portata in centrale lunedì 2 novembre come principale sospettata. Akif prova a proteggerla e giovedì 5 Suzan viene scagionata. La morte di Resul è avvenuta durante la lite con Akif, dopo che Nebahat lo aveva colpito.

Akif e Nebahat divorziano?

Sì. Giovedì 5 novembre Akif dice a Nebahat di volere il divorzio e venerdì 6 lo ottiene. Nebahat scopre i piani di nozze di Suzan e corre in boutique. Sabato 7 decide di rivelare che Akif è responsabile della morte di Veli e Kaan avverte Akif.

A che ora va in onda Tutto per la mia famiglia su Canale 5?

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì nel pomeriggio, intorno alle 16, il sabato alle 14.30 e il giovedì in prima serata. Nella settimana dal 2 al 7 novembre 2026 le puntate sono disponibili anche su Mediaset Infinity.