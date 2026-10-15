Nelle puntate di Tutto per la mia famiglia dal 19 al 24 ottobre 2026 Akif decide di divorziare da Nebahat e porta a casa l'accordo da firmare. Omer lavora per lo strozzino Tayfun e perde centomila lire finite per errore a Harika, che le spende e finisce in questura. Doruk prova a riconquistare Asiye.

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Quando va in onda Tutto per la mia famiglia dal 19 ottobre

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16.05, con un appuntamento di circa venti minuti, e il sabato con una puntata più lunga nel primo pomeriggio. Gli episodi si possono vedere anche su Mediaset Infinity, in diretta o on demand.

Akif, Nebahat e Suzan: arriva il divorzio

Lunedì 19 ottobre Akif torna a casa a prendere dei vestiti e Nebahat, convinta che sia andato a vivere con Suzan, lo aggredisce. Più tardi Doruk le fa capire che i due non sono tornati amanti: Nebahat ha cacciato il marito per un equivoco.

Akif però va avanti. Le pratiche per il divorzio sono quasi concluse e Suzan accetta di uscire a cena con lui. Akif le annuncia di voler lasciare la moglie e il giorno dopo porta a Nebahat l'accordo da firmare. Lei capisce che dietro tanta fretta c'è Suzan.

Furiosa e ubriaca, Nebahat si presenta con Ayla sotto casa di Suzan e scatena una lite violenta. Akif interviene e poi rivela a Suzan di aver consegnato i documenti alla moglie. Tornata a casa, Nebahat confessa a Doruk la paura di vivere senza Akif e il figlio promette di non lasciarla sola.

Omer, Tayfun e i soldi perduti

Grazie al lavoro con Tayfun, Omer porta in casa una tavola più ricca e invita Susen al loro primo vero appuntamento. Durante una riscossione salva gli scagnozzi di Tayfun dagli uomini di Ahmet, armati di coltello. Spende senza pensarci e distrae con un regalo i sospetti di Asiye.

Il capo gli affida centomila lire da portare a scuola, ma Omer scopre che qualcuno ha preso per errore il suo zaino. Con Asiye, Aybike e Ogulcan avvia una ricerca disperata. Harika trova i soldi, crede che siano di Tolga e li spende senza freni. Quando un malintenzionato la aggredisce, lei lo colpisce alla testa con un sasso e finisce in questura.

Sabato 24 ottobre Akif sfrutta la situazione per strappare a Harika la promessa di comportarsi meglio. Omer trova un accordo con Tayfun per rateizzare il debito, mentre i dubbi di Asiye sul nuovo lavoro del fratello crescono.

La scuola: l'asta, il bowling e il pinguino di Doruk

Il preside annuncia un'asta di beneficenza per costruire una biblioteca in una scuola gemellata: gli studenti preparano gli oggetti nel laboratorio d'arte. Ozge, interessata a Doruk, prova ad allontanarlo da Asiye.

Alla gita al bowling Ayla separa Berk e Aybike in due squadre diverse e Tolga fa scivolare Ogulcan mettendogli della crema sotto le scarpe. Quando prova a provocare Omer, gli uomini di Ahmet, proprietario del bowling, lo riconoscono e lo difendono.

Doruk scopre che Asiye ha tenuto il pinguino che le aveva regalato. All'asta si presenta con un pinguino decorato da una bandiera d'amore, che Suzan e Nebahat si contendono fino a quindicimila lire. Sabato 24 Doruk continua a cercarla e lei alterna resistenza e piccoli gesti d'affetto. A scuola Omer difende Dora dopo una lite con Emir e lei chiude la relazione.

Sengul, Orhan e Resul

Sengul prepara un pranzo abbondante per riconquistare Orhan, ma il marito non le rivolge la parola. A casa dello zio le rate del prestito bancario diventano un problema. Sabato 24 Resul riceve una visita della polizia finanziaria, senza sapere che dietro c'è Akif.

Domande frequenti

Cosa succede in Tutto per la mia famiglia dal 19 al 24 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 19 al 24 ottobre 2026 Akif porta a Nebahat l'accordo di divorzio per stare con Suzan e Nebahat scatena una lite sotto casa della rivale. Omer perde i soldi di Tayfun, che Harika spende prima di finire in questura. Doruk prova a riavvicinarsi ad Asiye.

Akif divorzia da Nebahat?

Akif avvia il divorzio. Nella settimana dal 19 al 24 ottobre 2026 annuncia a Suzan di voler lasciare la moglie e porta a Nebahat l'accordo da firmare. Nebahat capisce che il motivo è Suzan e, ubriaca, va a litigare sotto casa sua. Le trame non dicono se Nebahat firmi.

A che ora va in onda Tutto per la mia famiglia su Canale 5?

Dal 12 ottobre 2026 Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16.05, per circa venti minuti, e il sabato con una puntata più lunga nel primo pomeriggio. La domenica la serie non va più in onda per lasciare spazio ad Amici.