Giovedì in prima serata la serie turca torna con una puntata ad alta tensione: il riscossore di debiti per necessità sventa una tragedia, mentre il divorzio tra Akif e Nebahat è ormai a un passo. E Orhan non riesce più a pagare il prestito.

Giovedì 22 ottobre 2026 su Canale 5 torna Tutto per la mia famiglia 2. Alle 21.20 la serie turca racconta il momento più pericoloso per Ömer, che durante la riscossione di un debito salva gli uomini di Tayfun da un attacco. Akif vede vicino il divorzio da Nebahat, e Suzan accetta di cenare con lui.

Quando va in onda

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2 va in onda giovedì 22 ottobre 2026 alle 21.20 su Canale 5. La serie, dal titolo originale Kardeşlerim, si può seguire anche in streaming su Mediaset Infinity.

Oltre all'appuntamento serale del giovedì, la serie occupa anche il pomeriggio di Canale 5.

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Ömer in pericolo durante la riscossione

Ömer ha accettato un lavoro pericoloso per aiutare la sua famiglia, che fa fatica ad andare avanti. Stasera si trova con alcuni uomini di Tayfun per riscuotere un debito, ma la situazione precipita: gli uomini di Ahmet tirano fuori i coltelli e stanno per colpire.

È Ömer a intervenire in tempo, salvando i suoi compagni ed evitando una tragedia.

Akif e Suzan, il divorzio è vicino

Akif è deciso a chiudere il matrimonio con Nebahat. La pratica del divorzio è ormai a buon punto e lui può pensare a Suzan, che dopo tante esitazioni accetta il suo invito a cena.

Orhan e i debiti

Non se la passa bene nemmeno Orhan, alle prese con difficoltà economiche sempre più pesanti: le rate del prestito con la banca sono diventate un peso che non riesce più a sostenere.

Domande frequenti

A che ora va in onda Tutto per la mia famiglia 2 stasera?

Tutto per la mia famiglia 2 va in onda giovedì 22 ottobre 2026 alle 21.20 su Canale 5, in prima serata. La serie turca, titolo originale Kardeşlerim, è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Nella puntata Ömer salva gli uomini di Tayfun e Suzan accetta di cenare con Akif.

Cosa succede in Tutto per la mia famiglia 2 il 22 ottobre?

Nella puntata del 22 ottobre 2026 di Tutto per la mia famiglia 2 Ömer accompagna gli uomini di Tayfun a riscuotere un debito e li salva quando quelli di Ahmet stanno per aggredirli con un coltello. Akif è vicino al divorzio da Nebahat e Suzan accetta la sua cena, mentre Orhan non riesce a pagare il prestito.