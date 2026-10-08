Nelle puntate di Tutto per la mia famiglia 2 in onda su Canale 5 da lunedì 12 a domenica 18 ottobre 2026 Ömer confessa la verità sulle foto, Asiye sviene per denutrizione e il ragazzo viene picchiato durante un turno di notte.

Nelle puntate di Tutto per la mia famiglia 2 dal 12 al 18 ottobre 2026 gli Eren toccano il punto più basso. Ömer ammette di aver eliminato le foto in cambio di denaro per aiutare Orhan, Asiye sviene per denutrizione dopo aver rinunciato al cibo per la sorellina Emel e Ömer, al lavoro di notte in un cantiere, viene aggredito da alcuni criminali.

Quando va in onda Tutto per la mia famiglia 2 dal 12 ottobre

Tutto per la mia famiglia 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16 e nel weekend alle 14.30, secondo Mediaset. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity. Il titolo originale della serie turca è Kardeşlerim.

Ömer confessa la verità sulle foto

Oğulcan e Aybike affrontano Ömer per sapere cosa sia successo alle foto che ha nascosto. Il ragazzo ammette di averle eliminate in cambio di denaro, per aiutare Orhan.

La povertà degli Eren

Ömer continua a lottare contro la povertà, la fatica e l'assenza di Kadir. Prova a essere un buon fratello maggiore e a non far mancare nulla alle sorelle.

La situazione in casa però è grave. Asiye rinuncia al cibo per sfamare la sorellina Emel e alla fine sviene per denutrizione.

Ömer picchiato durante il turno di notte

Per guadagnare qualcosa in più Ömer lavora di notte in un cantiere. Durante il turno viene scambiato per un parcheggiatore abusivo e picchiato da alcuni criminali.

Şengül finge ancora l'amnesia

Şengül ha recuperato la memoria, ma continua a fingere di non ricordare nulla. Ha paura che Orhan la cacci di casa se scoprisse la verità.

Harika e la proposta di Resul

Resul ha chiesto alla madre di Harika di sposarlo. Harika, che sogna un futuro migliore, la spinge ad accettare.

Domande frequenti

Cosa succede in Tutto per la mia famiglia 2 dal 12 al 18 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 12 al 18 ottobre 2026 Ömer confessa a Oğulcan e Aybike di aver eliminato le foto in cambio di denaro per aiutare Orhan. Asiye sviene per denutrizione, Ömer viene picchiato durante un turno notturno al cantiere e Şengül continua a fingere l'amnesia per non essere cacciata da Orhan.

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Perché Asiye sviene in Tutto per la mia famiglia?

Asiye sviene per denutrizione. La famiglia Eren vive in condizioni di estrema povertà e la ragazza rinuncia al proprio cibo per lasciarlo alla sorellina Emel. Il malore arriva nella settimana dal 12 al 18 ottobre 2026, mentre Ömer prova a mantenere le sorelle lavorando anche di notte.

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A che ora va in onda Tutto per la mia famiglia su Canale 5?

Tutto per la mia famiglia 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16 e il sabato e la domenica alle 14.30, secondo il sito ufficiale Mediaset. Gli episodi si possono vedere anche in streaming su Mediaset Infinity, in diretta oppure on demand.