Nella prima serata con Elisabetta Canalis alla conduzione, gli acrobati del Duo Disar conquistano la finale e Belén incorona Maria De Filippi e Ambra Angiolini nella sfida tra giudici.

La prima puntata di Tú sí que vales 2026, sabato 3 ottobre su Canale 5, ha mandato in finale il Duo Disar, coppia di acrobati. Maria De Filippi e Ambra Angiolini hanno vinto la sfida di lipsync giudicata da Belén Rodríguez. Elisabetta Canalis ha debuttato alla conduzione con Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni.

Il Duo Disar dritto in finale

Il primo posto in finale della stagione se lo prendono gli acrobati del Duo Disar. Con i loro volteggi spericolati si sono presi un posto nella serata conclusiva.

I talenti della prima puntata

Sul palco del Teatro 8 degli studi Titanus Elios si sono alternati numeri molto diversi. Tra i protagonisti della serata Brad e Tracy, Federico Turchi, Li Qingbo, Clémentine Dumas, gli atleti della nazionale, i Dunking Devils Squad, Nadia Chelotti ed Emile Nucci. Le esibizioni si possono rivedere su Witty Tv e Mediaset Infinity.

La sfida di lipsync con Belén

La novità della stagione è la sfida di lipsync tra i giudici, ognuno affiancato da una superstar. Cinque le esibizioni: Sabrina Ferilli con Raoul Bova, Paolo Bonolis con Alessandra Mussolini, Luciana Littizzetto con Orietta Berti, Maria De Filippi con Ambra Angiolini e Rudy Zerbi.

Ha vinto la coppia formata da Maria De Filippi e Ambra Angiolini, che hanno reinterpretato Patty Pravo e Luciano Pavarotti. A scegliere i vincitori è stata Belén Rodríguez, al ritorno nel programma nel ruolo inedito di giurata della sfida. Belén ha scherzato sulla sua affidabilità, rivendicando di non aver mai creato guai né gossip.

La protesta ironica di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli, voce del giudizio del popolo, ha protestato con ironia per la scelta di affidare il verdetto del lipsync a Belén. Secondo la cronaca del Messaggero ha lamentato che la sua giuria era stata messa a tacere.

La storia di Mirna e le lacrime di Maria De Filippi

Il momento più commosso della serata è arrivato con Mirna, che ha raccontato la storia della figlia Dea. Maria De Filippi non ha trattenuto le lacrime e si è scusata con lei.

Elisabetta Canalis al debutto

È stata anche la prima puntata di Elisabetta Canalis alla conduzione, al posto di Giulia Stabile. Accanto a lei sono rimasti Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni. In giuria Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, con Sabrina Ferilli per il pubblico.

Quando va in onda la prossima puntata

Tú sí que vales va in onda il sabato sera su Canale 5, in prima serata. Le puntate si possono rivedere in streaming e on demand su Mediaset Infinity, mentre le clip delle esibizioni sono su Witty Tv.

Domande frequenti

Chi è andato in finale a Tú sí que vales il 3 ottobre 2026?

Nella prima puntata di Tú sí que vales 2026, andata in onda sabato 3 ottobre su Canale 5, il primo posto in finale è andato al Duo Disar. La coppia di acrobati si è guadagnata la finale con un numero di volteggi spericolati.

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Chi ha vinto la sfida di lipsync a Tú sí que vales?

La prima sfida di lipsync di Tú sí que vales 2026 l'hanno vinta Maria De Filippi e Ambra Angiolini, che hanno reinterpretato Patty Pravo e Luciano Pavarotti. Il verdetto spettava a Belén Rodríguez, tornata nel programma come giurata speciale della sfida tra giudici.

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Perché Maria De Filippi ha pianto a Tú sí que vales?

Nella puntata del 3 ottobre 2026 Maria De Filippi si è commossa ascoltando Mirna, che ha raccontato la storia della figlia Dea. La giudice non ha trattenuto le lacrime e si è scusata con la madre, in uno dei momenti più intensi della prima puntata.

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Chi conduce Tú sí que vales 2026?

Tú sí que vales 2026 è condotto da Elisabetta Canalis, al debutto nel programma al posto di Giulia Stabile, insieme ad Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni. In giuria ci sono Bonolis, De Filippi, Littizzetto e Zerbi, con Sabrina Ferilli per il giudizio del popolo.