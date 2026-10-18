Nella terza puntata su Canale 5 padre e figlia conquistano la finale con due standing ovation. Banfi e Sabrina Ferilli vincono la sfida in playback nei panni di Bobby Solo e Little Tony. Paolo Bonolis alle prese con una fan sposata che lo invita a cena.

Andrea e Gaia Del Principe, padre e figlia, sono i finalisti della terza puntata di Tú sí que vales, andata in onda sabato 17 ottobre 2026 su Canale 5. Il duo ha cantato Vivo per lei e Shallow, ottenendo due standing ovation e il 100% della giuria popolare. Lino Banfi si è commosso per i suoi 90 anni.

Banfi e Ferilli vincono la sfida in playback

La serata si apre con la sfida in playback. Ospite d'eccezione è Lino Banfi, che fa coppia con Sabrina Ferilli: lui interpreta Bobby Solo, lei Little Tony. Il pubblico si alza in piedi e la coppia vince la gara. Sul palco Banfi ricorda anche di aver già lavorato con Ferilli in uno spettacolo con Lucio Dalla.

Le lacrime di Lino Banfi

Il momento più emozionante arriva alla proclamazione. Davanti alla standing ovation dello studio Banfi non trattiene le lacrime. L'attore racconta di festeggiare da luglio i suoi 90 anni e spiega che vedere la gente in piedi ad applaudirlo riempie di orgoglio questo traguardo. Cita anche le parole che gli aveva rivolto Papa Francesco, sul suo dono di portare allegria a quattro generazioni.

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Belén e il consulente d'immagine Gigi Marzullo

Belén Rodríguez, chiamata a giudicare le esibizioni dei giudici, annuncia di voler farsi aiutare da un consulente d'immagine. Paolo Bonolis si dice entusiasta, finché non scopre che il consulente è Gigi Marzullo. Lo stupore di Bonolis ha un precedente: l'anno scorso lui e Marzullo si erano esibiti in un playback di Ma la notte no diventato un meme sui social.

Bonolis ironizza su una possibile storia tra Belén e Marzullo. La showgirl sta al gioco: dice di avere una pessima fortuna con gli uomini, che forse Marzullo non la tradirebbe e che da qualche puntata è senza compagno. Una battuta che sui social molti hanno letto come una frecciata ai suoi ex.

Bonolis e la fan sposata

In studio arriva anche Mariangela Cottone, che aveva conosciuto Bonolis sul set di Avanti un altro e vuole concludere una cena rimasta in sospeso. Bonolis le dà del lei, e quando Maria De Filippi glielo fa notare spiega che si tratta di una signora, non di una signorina: Cottone è sposata.

Lei assicura di volere solo una cena e che il marito sa tutto. Bonolis scherza: lei potrebbe restare con il marito e lui uscire con la moglie Federica Nargi. Prima di salutare, Cottone gli regala una rosa rossa e gli legge una poesia d'amore.

Andrea e Gaia Del Principe, i finalisti

Il momento musicale della serata è tutto di Andrea Del Principe e della figlia Gaia. I due cantano Vivo per lei e lo studio si alza in piedi, giudici compresi. La voce di Gaia colpisce per timbro ed estensione.

Maria De Filippi chiede al duo di esibirsi ancora. Padre e figlia scelgono Shallow e conquistano una seconda standing ovation e il 100% dei voti della giuria popolare. Per loro è la finale.

Dove rivedere Tú sí que vales

Tú sí que vales va in onda il sabato in prima serata su Canale 5. In giuria siedono Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, con Sabrina Ferilli portavoce della giuria popolare. Conducono Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni. La puntata si può rivedere su Mediaset Infinity.

Domande frequenti

Chi sono i finalisti di Tú sí que vales del 17 ottobre 2026?

I finalisti della puntata di Tú sí que vales del 17 ottobre 2026 sono Andrea e Gaia Del Principe, padre e figlia. Hanno cantato Vivo per lei e poi, su richiesta di Maria De Filippi, Shallow. Hanno ottenuto due standing ovation e il 100% dei voti della giuria popolare, conquistando la finale.

Perché Lino Banfi si è commosso a Tú sí que vales?

Lino Banfi si è commosso dopo aver vinto, in coppia con Sabrina Ferilli, la sfida in playback nei panni di Bobby Solo, con Ferilli nei panni di Little Tony. Davanti alla standing ovation ha detto che l'applauso del pubblico riempie i suoi 90 anni, che festeggia da luglio, e ha ricordato le parole di Papa Francesco.

Cosa ha detto Belén a Tú sí que vales?

Nella puntata del 17 ottobre 2026 Belén Rodríguez ha scelto Gigi Marzullo come consulente d'immagine per giudicare le esibizioni. Quando Bonolis ha ironizzato su una possibile storia tra i due, Belén ha scherzato sulla sua sfortuna con gli uomini, dicendo che forse Marzullo non la tradirebbe.

Chi è la donna che ha invitato Bonolis a cena?

La donna che ha invitato Paolo Bonolis a cena a Tú sí que vales è Mariangela Cottone, una fan sposata che lo aveva conosciuto sul set di Avanti un altro. In studio gli ha regalato una rosa rossa e gli ha letto una poesia d'amore. Bonolis ha scherzato citando la moglie Federica Nargi.