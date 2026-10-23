In prima serata Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi tornano a valutare gli artisti con Sabrina Ferilli portavoce del pubblico. Poi la gara di lipsync con tanti ospiti: chi verrà premiato da Belén?

Sabato 24 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5 torna Tú sí que vales, con straordinario talento, grandi emozioni e un mare di risate. In giuria Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, con Sabrina Ferilli portavoce del pubblico. A condurre Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni.

La giuria e la portavoce del pubblico

A valutare le performance artistiche sono schierati Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Con loro c'è Sabrina Ferilli, nel ruolo di portavoce del pubblico in studio.

La gara di lipsync e Belén Rodríguez

I giudici sono pronti ancora una volta a interpretare indimenticabili brani musicali, per sfidarsi in un'avvincente gara di lipsync insieme a tanti ospiti. A decidere il vincitore è Belén Rodríguez: chi di loro verrà premiato?

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I conduttori

A introdurre i numeri degli artisti e a condurre lo show ci sono Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni.

Quando e dove vedere Tú sí que vales

Tú sí que vales Data sabato 24 ottobre 2026, prima serata Canale Canale 5 Conduttori Elisabetta Canalis, Alessio Sakara, Martín Castrogiovanni Giuria Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi Portavoce del pubblico Sabrina Ferilli Lipsync giudica Belén Rodríguez Produzione Fascino P.G.T. per Mediaset Regia Stefano Carriero

Domande frequenti

Quando va in onda Tú sí que vales questa settimana?

Tú sí que vales va in onda sabato 24 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5. Conducono Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni, in giuria Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi con Sabrina Ferilli portavoce del pubblico. Il programma è prodotto da Fascino P.G.T. per Mediaset.

Cos'è la gara di lipsync di Tú sí que vales?

Nella gara di lipsync di Tú sí que vales i giudici Bonolis, De Filippi, Littizzetto, Zerbi e Ferilli interpretano indimenticabili brani musicali e si sfidano insieme a tanti ospiti. A scegliere chi premiare è Belén Rodríguez. Appuntamento sabato 24 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5.