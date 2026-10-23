Tú sí que vales, sabato 24 ottobre 2026 su Canale 5: talento, emozioni e la sfida di lipsync dei giudici con Belén Rodríguez
In prima serata Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi tornano a valutare gli artisti con Sabrina Ferilli portavoce del pubblico. Poi la gara di lipsync con tanti ospiti: chi verrà premiato da Belén?
Sabato 24 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5 torna Tú sí que vales, con straordinario talento, grandi emozioni e un mare di risate. In giuria Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, con Sabrina Ferilli portavoce del pubblico. A condurre Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni.
La giuria e la portavoce del pubblico
A valutare le performance artistiche sono schierati Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Con loro c'è Sabrina Ferilli, nel ruolo di portavoce del pubblico in studio.
La gara di lipsync e Belén Rodríguez
I giudici sono pronti ancora una volta a interpretare indimenticabili brani musicali, per sfidarsi in un'avvincente gara di lipsync insieme a tanti ospiti. A decidere il vincitore è Belén Rodríguez: chi di loro verrà premiato?
I conduttori
A introdurre i numeri degli artisti e a condurre lo show ci sono Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni.
Quando e dove vedere Tú sí que vales
Tú sí que vales
Data
sabato 24 ottobre 2026, prima serata
Canale
Canale 5
Conduttori
Elisabetta Canalis, Alessio Sakara, Martín Castrogiovanni
Giuria
Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi
Portavoce del pubblico
Sabrina Ferilli
Lipsync
giudica Belén Rodríguez
Produzione
Fascino P.G.T. per Mediaset
Regia
Stefano Carriero
Domande frequenti
Quando va in onda Tú sí que vales questa settimana?
Tú sí que vales va in onda sabato 24 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5. Conducono Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni, in giuria Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi con Sabrina Ferilli portavoce del pubblico. Il programma è prodotto da Fascino P.G.T. per Mediaset.
Cos'è la gara di lipsync di Tú sí que vales?
Nella gara di lipsync di Tú sí que vales i giudici Bonolis, De Filippi, Littizzetto, Zerbi e Ferilli interpretano indimenticabili brani musicali e si sfidano insieme a tanti ospiti. A scegliere chi premiare è Belén Rodríguez. Appuntamento sabato 24 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5.