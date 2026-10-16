Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni guidano una nuova serata di talenti da tutto il mondo. Belén Rodríguez giudica la sfida tra De Filippi, Bonolis, Littizzetto, Zerbi e Ferilli, mentre Giovannino prepara un'altra sorpresa per la sua Sabrina.

Tú sí que vales torna sabato 17 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5 con la terza puntata. Conducono Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni. Sul palco salgono acrobati, giocolieri, cantanti, mentalisti e artisti circensi di tutte le età e da tutto il mondo, a caccia del "vales" della giuria.

Chi si esibisce sul palco

La formula resta quella che il pubblico conosce. Acrobati, giocolieri, cantanti, mentalisti e performer circensi arrivano da ogni parte del mondo, e tra loro ci sono artisti di ogni età. Ognuno ha pochi minuti per conquistare l'ambito "vales" dei giudici.

A presentarli c'è il trio formato da Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni, alla terza serata insieme dopo il debutto del 3 ottobre.

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La giuria che diventa popstar

In giuria siedono Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, con Sabrina Ferilli portavoce della giuria popolare. Anche questa settimana i cinque si mettono in gioco: vestono i panni di grandi artisti e interpretano hit indimenticabili.

A giudicare la loro gara e a decretare il vincitore c'è la showgirl Belén Rodríguez, tornata nel programma con questo ruolo.

Giovannino e Sabrina Ferilli

Non può mancare l'incontenibile Giovannino, che da anni corteggia Sabrina Ferilli davanti alle telecamere. Cosa si sarà inventato questa volta per stuzzicarla? La risposta arriva sabato sera.

Gli ascolti della settimana scorsa

Sabato 10 ottobre Tú sí que vales ha vinto la sfida della prima serata con 3.477.000 spettatori e il 24,6% di share. Ballando con le stelle, su Rai 1, si è fermato a 2.479.000 spettatori con il 24,3%.

Dove vedere Tú sí que vales

La puntata va in onda sabato 17 ottobre in prima serata su Canale 5. Si può seguire anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, mentre clip ed esibizioni arrivano su Witty Tv e sui profili social del programma.

Il programma è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset, con la regia di Stefano Carriero.

Domande frequenti

Quando va in onda Tú sí que vales?

La terza puntata di Tú sí que vales va in onda sabato 17 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5. Conducono Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni. Lo show si può seguire anche in streaming su Mediaset Infinity, dove le puntate restano disponibili on demand dopo la messa in onda.

Chi sono i giudici di Tú sí que vales 2026?

La giuria di Tú sí que vales 2026 è formata da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Sabrina Ferilli è la portavoce della giuria popolare. Ogni settimana i cinque si sfidano interpretando grandi successi, e a giudicare la loro gara c'è Belén Rodríguez.

Che ruolo ha Belén Rodríguez a Tú sí que vales?

Belén Rodríguez a Tú sí que vales giudica la sfida in cui Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli vestono i panni di grandi artisti e interpretano hit indimenticabili. È la showgirl a decretare il vincitore di questa gara tra i giudici.

Quanti spettatori ha fatto Tú sí que vales?

La seconda puntata di Tú sí que vales, andata in onda sabato 10 ottobre 2026 su Canale 5, ha raccolto 3.477.000 spettatori con il 24,6% di share. Ha vinto la sfida con Ballando con le stelle, che su Rai 1 ha ottenuto 2.479.000 spettatori e il 24,3% di share.