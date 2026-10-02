Tú sí que vales 2026, sabato 3 ottobre su Canale 5: conducono Canalis, Sakara e Castrogiovanni, Belén torna da giurata
Riparte dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma il talent del sabato sera di Canale 5, con la giuria confermata e Belén Rodríguez in un ruolo inedito nella sfida di lipsync.
Tú sí que vales riparte sabato 3 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5, dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma. Conducono Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni. In giuria tornano Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, con Sabrina Ferilli a rappresentare il giudizio del popolo.
Conduzione e giuria della nuova edizione
Sul palco salgono performer da tutto il mondo e di ogni età, con numeri artistici spettacolari. Elisabetta Canalis guida lo show insieme ad Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni.
La giuria resta quella degli ultimi anni. Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi giudicano i talenti, mentre Sabrina Ferilli dà voce al pubblico da casa.
Belén Rodríguez giurata della sfida di lipsync
Belén Rodríguez torna a Tú sí que vales con un ruolo nuovo. Farà da giurata nella sfida di lipsync, il momento in cui i giudici si mettono in gioco e reinterpretano grandi successi della storia della musica. Con loro, sul palco, ci saranno cinque superstar.
Giovannino e il corteggiamento a Sabrina Ferilli
Torna anche Giovannino, inarrestabile e irriverente. Irrompe sul palco per corteggiare la sua "amata" Sabrina Ferilli e strappa più di una risata al pubblico in studio e a casa.
Il programma alterna leggerezza e momenti più intimi. Molti concorrenti portano sul palco storie personali, raccontate con delicatezza, che spesso lasciano il segno in chi guarda.
Produzione e dove vedere il programma
Tú sí que vales è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. La cura è di Doriana Patanè, il produttore esecutivo per Fascino è Stefano Paramucchi, la regia è di Stefano Carriero.
Lo show va in onda il sabato in prima serata su Canale 5 e si può rivedere in streaming e on demand su Mediaset Infinity. Clip e contenuti extra escono su Witty Tv e sui profili social ufficiali del programma.
Domande frequenti
Quando inizia Tú sí que vales 2026?
Tú sí que vales riparte sabato 3 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5, dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma. Alla conduzione ci sono Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni. Lo show si può seguire anche in streaming su Mediaset Infinity.
Chi sono i giudici di Tú sí que vales 2026?
La giuria è formata da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Sabrina Ferilli rappresenta il giudizio del popolo, cioè il punto di vista del pubblico da casa. Belén Rodríguez si aggiunge come giurata speciale della sfida di lipsync tra i giudici.
Che ruolo ha Belén Rodríguez a Tú sí que vales?
Belén Rodríguez torna nel programma come giurata della sfida di lipsync. In questo segmento i giudici reinterpretano grandi successi della storia della musica, affiancati da cinque superstar. Per Belén è un ruolo inedito all'interno dello show.
Chi produce Tú sí que vales?
Il programma è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. La cura è affidata a Doriana Patanè, il produttore esecutivo per Fascino è Stefano Paramucchi e la regia è di Stefano Carriero.