Tú sí que vales riparte sabato 3 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5, dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma. Conducono Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni. In giuria tornano Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, con Sabrina Ferilli a rappresentare il giudizio del popolo.

Conduzione e giuria della nuova edizione

Sul palco salgono performer da tutto il mondo e di ogni età, con numeri artistici spettacolari. Elisabetta Canalis guida lo show insieme ad Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni.

La giuria resta quella degli ultimi anni. Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi giudicano i talenti, mentre Sabrina Ferilli dà voce al pubblico da casa.

Belén Rodríguez giurata della sfida di lipsync

Belén Rodríguez torna a Tú sí que vales con un ruolo nuovo. Farà da giurata nella sfida di lipsync, il momento in cui i giudici si mettono in gioco e reinterpretano grandi successi della storia della musica. Con loro, sul palco, ci saranno cinque superstar.

Giovannino e il corteggiamento a Sabrina Ferilli

Torna anche Giovannino, inarrestabile e irriverente. Irrompe sul palco per corteggiare la sua "amata" Sabrina Ferilli e strappa più di una risata al pubblico in studio e a casa.

Il programma alterna leggerezza e momenti più intimi. Molti concorrenti portano sul palco storie personali, raccontate con delicatezza, che spesso lasciano il segno in chi guarda.

Produzione e dove vedere il programma

Tú sí que vales è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. La cura è di Doriana Patanè, il produttore esecutivo per Fascino è Stefano Paramucchi, la regia è di Stefano Carriero.

Lo show va in onda il sabato in prima serata su Canale 5 e si può rivedere in streaming e on demand su Mediaset Infinity. Clip e contenuti extra escono su Witty Tv e sui profili social ufficiali del programma.

Domande frequenti

Quando inizia Tú sí que vales 2026?

Tú sí que vales riparte sabato 3 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5, dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma. Alla conduzione ci sono Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni. Lo show si può seguire anche in streaming su Mediaset Infinity.

Chi sono i giudici di Tú sí que vales 2026?

La giuria è formata da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Sabrina Ferilli rappresenta il giudizio del popolo, cioè il punto di vista del pubblico da casa. Belén Rodríguez si aggiunge come giurata speciale della sfida di lipsync tra i giudici.

Che ruolo ha Belén Rodríguez a Tú sí que vales?

Belén Rodríguez torna nel programma come giurata della sfida di lipsync. In questo segmento i giudici reinterpretano grandi successi della storia della musica, affiancati da cinque superstar. Per Belén è un ruolo inedito all'interno dello show.

Chi produce Tú sí que vales?

Il programma è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. La cura è affidata a Doriana Patanè, il produttore esecutivo per Fascino è Stefano Paramucchi e la regia è di Stefano Carriero.