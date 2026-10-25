Sabato 24 ottobre 2026 è andata in onda su Canale 5 la quarta puntata di Tú sí que vales. Tra gli ospiti Marco Mengoni, protagonista del lip sync con Maria De Filippi, e in studio c'era anche Silvia Bonolis, la figlia di Paolo. Conquistano la finale i Crazy Dunkers e i Bilak Brothers.

Gli ospiti della serata

Tra gli ospiti della quarta puntata ci sono Marco Mengoni, Elenoire Casalegno, Luca Laurenti, Alessandro Borghese e Filippo Magnini. A giudicare la gara di lip sync è Belén Rodríguez.

Mengoni e Maria De Filippi, Celentano e Carrà

Il momento più atteso è il lip sync di Marco Mengoni con Maria De Filippi. Il cantante, in tuta bianca e occhiali da sole, ha interpretato Adriano Celentano sulle note di «Prisencolinensinainciusol», mentre la conduttrice si è trasformata in Raffaella Carrà.

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Maria De Filippi non ha nascosto la sua ammirazione per Mengoni: «Per me sei bravissimo».

Zerbi e Magnini dedicano la sfida a Belén

Rudy Zerbi ha fatto coppia con Filippo Magnini e i due hanno dedicato la loro esibizione a Belén Rodríguez, giudice della gara. Tra battute e complimenti, in studio si è scherzato anche sulla differenza d'età con la showgirl.

Silvia Bonolis in studio con il papà

Uno dei momenti più teneri della serata ha avuto per protagonisti Paolo Bonolis e la figlia Silvia, seduta in studio accanto a lui. Durante l'esibizione dei Musikè di classe il conduttore le ha tenuto la mano. Poi, su richiesta di Bonolis, il giovane mago della musica Rafferty Coope le ha fatto il baciamano.

L'emozione del Dream Ballet Studio

Grande commozione per l'esibizione del Dream Ballet Studio. Il coreografo Gianmario Mastanti ha raccontato le difficoltà affrontate, compresa la malattia, e il sostegno ricevuto dai suoi ballerini. Sabrina Ferilli si è commossa per il legame tra il maestro e la sua allieva.

I finalisti: Crazy Dunkers e Bilak Brothers

Sono due i talenti che conquistano un posto in finale:

Crazy Dunkers , con le loro acrobazie di pallacanestro: Paolo Bonolis si è alzato dalla poltrona a pochi secondi dalla fine del tempo;

, con le loro acrobazie di pallacanestro: Paolo Bonolis si è alzato dalla poltrona a pochi secondi dalla fine del tempo; Bilak Brothers, gemelli acrobati: messi in difficoltà da Maria De Filippi, Paolo Bonolis e Rudy Zerbi, sono stati difesi da Luciana Littizzetto, che ha usato la clessidra per ottenere un secondo voto della giuria popolare dopo il 99% del primo.

Domande frequenti

Chi sono i finalisti di Tú sí que vales del 24 ottobre 2026?

Nella quarta puntata di Tú sí que vales, sabato 24 ottobre 2026 su Canale 5, hanno conquistato la finale i Crazy Dunkers, con le loro acrobazie di pallacanestro, e i Bilak Brothers, gemelli acrobati difesi da Luciana Littizzetto, che ha usato la clessidra per un secondo voto della giuria popolare.

Cosa hanno fatto Marco Mengoni e Maria De Filippi a Tú sí que vales?

Nella puntata del 24 ottobre 2026 di Tú sí que vales Marco Mengoni e Maria De Filippi si sono sfidati nel lip sync giudicato da Belén Rodríguez. Mengoni ha interpretato Adriano Celentano con «Prisencolinensinainciusol», De Filippi si è trasformata in Raffaella Carrà. La conduttrice gli ha detto: «Per me sei bravissimo».